ТОП - 15 самых цитируемых журналистов за март 2017 года

ТОП - 15 самых цитируемых журналистов:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Журналист ИЦ* 1 +4 Владимир Познер 16 526,1 2 +2 Маргарита Симоньян 3 450,2 3 -2 Алексей Венедиктов 3 353,0 4 new Модест Колеров 2 847,0 5 new Андрей Малахов 2 654,1 6 +1 Дмитрий Киселев 2 569,3 7 -1 Владимир Соловьев 1 960,1 8 -5 Ксения Собчак 1 821,0 9 new Дмитрий Муратов 1 634,0 10 +3 Андрей Бабицкий 1 133,0 11 +1 Валерий Фадеев 1 106,1 12 new Николай Сванидзе 991,0 13 -5 Аркадий Бабченко 978,2 14 new Олег Лурье 957,1 15 -5 Сергей Доренко 945,0

СМИ процитировали следующие высказывания журналистов:

Телеведущий, член жюри телешоу "Минута славы" Владимир Познер, проголосовавший против дальнейшего участия в конкурсе танцора Евгения Смирнова, объяснил свою позицию. "Если инвалид способен победить за счет своего мастерства и таланта в таком конкурсе — флаг ему в руки! Но участвовать в тайной надежде на то, что его физические (или иные) проблемы помогут ему победить, то есть, они будут учтены жюри — нет, я против", — пояснил Познер.

Позднее Владимир Познер принес извинения Евгению Смирнову. Он вышел на сцену и извинился перед Смирновым, уточнив, что приносит извинения не за сказанное, а за то, что не сумел выразиться так, чтобы «быть верно понятым».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT запускает проект Fakecheck, в котором будет публиковать опровержения сообщений зарубежных СМИ, которые не соответствуют действительности. Также в эфире CBS главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление сенатора-демократа о том, что Россия повлияла на выборы в США, а телеканал каким-то образом использует алгоритмы Google.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что американская компания EM Holding согласилась выйти из прямых учредителей «Эха Москвы» по предписанию Роскомнадзора. Позже Алексей Венедиктов заявил, что радиостанция «Эхо Москвы» стала полностью российской компанией, выполнив требования Роскомнадзора. "Сегодня состоялось акционерное собрание миноритариев, на котором была одобрена сделка, в результате которой ЗАО «Эхо Москвы» стало стопроцентно российской компанией", — сообщил Алексей Венедиктов.

«Новичками» (new) в ТОП-5 стали Модест Колеров и Андрей Малахов:

Главный редактор агентства Regnum Модест Колеров сообщил, что Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил шеф-редактора аналитической редакции агентства Regnum Юрия Баранчика за недостаточностью оснований для ареста. "Юрия отпускают, потому что суд отказался его арестовать, как того требовала прокуратура по материалам белорусского Следственного комитета. У нашего шеф-редактора заканчивается срок задержания, поэтому его освободили", – сообщил Модест Колеров.

Комментируя выпуски программы "Пусть Говорят", посвященные Диане Шурыгиной, ведущий Андрей Малахов заявил, что поначалу не предполагал, что ее популярность настолько вырастет. При этом сам шоумен не придерживается какой-либо позиции по этой ситуации. "У меня нет в этой истории симпатий ни к кому, честно. Там все хороши. Наша миссия – помочь и привлечь внимание", - рассказал Андрей Малахов.

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