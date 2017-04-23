Новый имбирный Seth&Riley’s GARAGE: дерзкий вкус наступающего лета

Seth&Riley’s GARAGE Hard Ginger drink – это натуральный освежающий напиток со вкусом имбиря, об удивительных свойствах которого и способности утолять жажду известно с давних времен. Пряный, немного терпкий вкус натурального имбиря идеально освежает даже в самую знойную погоду.

Seth&Riley’s GARAGE Hard Ginger drink – инновационный продукт, не имеющий аналогов на российском рынке. Упаковка нового сорта отвечает популярному на сегодняшний день крафтовому тренду на рынке. Прозрачная бутылка демонстрирует насыщенный золотисто-желтый цвет напитка. Модная этикетка в форме ромба со стилизованным под «скетч» изображением имбиря подчеркивает молодежный характер бренда.

Новинка пополнила линейку сортов в категории Hard Drink – модного формата напитков на основе пива, вдохновленных традиционными американскими рецептами домашних фруктовых лимонадов. С апреля 2017 года новый S&R GARAGE можно найти на полках розничных магазинов и в торговых сетях по всей стране, вместе с уже хорошо зарекомендовавшим себя лимонным вкусом S&R Garage Hard Lemon Drink.

Наталия Малкиель, старший бренд-менеджер: «Новый сорт создан для современной молодой и активной аудитории потребителей. Для тех, кто всегда ищет что-то новое – новые вкусы и яркие сочетания, для кого лето – это не время года, а образ жизни. Имбирь – это безусловный лидер в мире натуральных пряных вкусов».