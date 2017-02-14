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ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (26/12/2016 - 01/01/2017)

ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (26/12/2016 - 01/01/2017)

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26/12/2016 - 01/01/2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:26 00:04:44 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13.2 29.8
2 31.12.2016 Джентльмены удачи Суббота 17:03:51 18:49:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.9 22.5
3 31.12.2016 Ирония судьбы, или с легким паром Суббота 18:49:12 22:30:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 19.6
4 31.12.2016 Пес Барбос и необычный кросс Суббота 16:29:17 16:39:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.6 23.7
5 31.12.2016 Самогонщики Суббота 16:39:19 17:03:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.4 22.9
6 31.12.2016 Новогодняя ночь на Первом Суббота 22:30:10 23:56:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.2 18.5
7 31.12.2016 Бриллиантовая рука Суббота 15:16:21 16:29:17 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.0 22.6
8 30.12.2016 Время Пятница 21:00:13 21:30:07 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.8 19.0
9 28.12.2016 Пусть говорят Среда 19:51:56 20:59:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 18.2
10 30.12.2016 Голос Пятница 21:30:20 23:45:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.3 18.8

РОССИЯ 1

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:21 00:04:39 РОССИЯ1 12.2 27.5
2 31.12.2016 Новогодний парад Звезд Суббота 22:00:24 23:56:21 РОССИЯ1 8.6 22.0
3 30.12.2016 Тайны следствия - 16 Пятница 22:50:22 00:45:15 РОССИЯ1 6.9 25.3
4 01.01.2017 Юмор года Воскресенье 20:33:52 22:48:19 РОССИЯ1 6.7 18.8
5 31.12.2016 Иван Васильевич меняет профессию Суббота 20:03:50 22:00:24 РОССИЯ1 6.6 16.9
6 31.12.2016 Голубой огонек на Шаболовке Суббота 00:04:39 05:00:00 РОССИЯ1 6.2 25.0
7 26.12.2016 Местное время Понедельник 20:46:09 21:02:10 РОССИЯ1 6.0 16.7
8 01.01.2017 Вести. (20:00) Воскресенье 20:00:08 20:33:52 РОССИЯ1 5.9 16.6
9 01.01.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:07 14:20:58 РОССИЯ1 5.0 16.8
10 31.12.2016 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Суббота 18:26:10 20:03:50 РОССИЯ1 5.0 13.2

РОССИЯ 24

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.12.2016 Вести. Дежурная часть Пятница 17:29:40 17:55:37 РОССИЯ 24 1.1 4.2
2 01.01.2017 Вести сейчас Воскресенье 17:00:04 17:21:52 РОССИЯ 24 1.1 3.5
3 31.12.2016 Вести. Агитпроп Суббота 17:10:26 17:19:02 РОССИЯ 24 1.0 3.0
4 01.01.2017 Вести. По тонкому льду Воскресенье 19:45:43 19:55:12 РОССИЯ 24 0.9 2.6
5 31.12.2016 22 победы танкиста Колобанова Суббота 11:10:07 11:54:02 РОССИЯ 24 0.9 3.8
6 01.01.2017 Смертельная диета Воскресенье 13:43:59 13:55:34 РОССИЯ 24 0.9 3.2
7 01.01.2017 Вести. Мобильный репортер Воскресенье 13:33:58 13:43:59 РОССИЯ 24 0.9 3.2
8 30.12.2016 Вести. Новогодние корпоративы Пятница 18:28:54 18:37:24 РОССИЯ 24 0.9 3.2
9 01.01.2017 Вести. Интервью Воскресенье 14:27:18 14:42:28 РОССИЯ 24 0.9 3.0
10 01.01.2017 Вести. Специальный репортаж Воскресенье 17:22:25 17:45:04 РОССИЯ 24 0.9 2.7

ТВ ЦЕНТР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 Граф Монте-Кристо Воскресенье 17:11:02 20:16:49 1.8 5.4
2 31.12.2016 Вечера на хуторе близ Диканьки Суббота 18:38:03 19:59:12 1.3 3.5
3 26.12.2016 Случайные знакомые Понедельник 18:00:13 19:29:53 1.3 4.4
4 01.01.2017 Нарушение правил Воскресенье 12:07:56 12:55:24 1.3 4.7
5 31.12.2016 Морозко Суббота 21:37:46 23:00:01 1.2 3.2
6 31.12.2016 События. (11:30) Суббота 11:30:00 11:48:13 1.2 4.9
7 01.01.2017 Снежный человек Воскресенье 20:16:54 22:01:11 1.2 3.4
8 26.12.2016 Петровка, 38 Понедельник 23:44:40 23:59:41 1.2 5.7
9 26.12.2016 Без обмана Понедельник 23:03:06 23:44:40 1.1 4.3
10 31.12.2016 В джазе только девушки Суббота 13:49:49 16:14:24 1.0 3.5

НТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогодний миллиард Суббота 20:00:17 22:32:25 НТВ 3.8 9.6
2 30.12.2016 Сегодня вечером. (19:00) Пятница 19:00:11 19:42:16 НТВ 3.5 10.9
3 29.12.2016 Мент в законе 9 Четверг 19:42:36 20:42:50 НТВ 3.4 10.0
4 29.12.2016 Говорим и показываем Четверг 18:03:24 19:00:00 НТВ 3.4 12.4
5 01.01.2017 В зоне доступа любви Воскресенье 19:21:43 21:00:39 НТВ 3.2 9.0
6 29.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-11 Четверг 17:15:23 18:03:24 НТВ 2.9 12.0
7 30.12.2016 Ты не поверишь! Пятница 19:42:16 20:44:03 НТВ 2.8 8.2
8 31.12.2016 Центральное телевидение Суббота 19:00:10 20:00:17 НТВ 2.7 7.2
9 26.12.2016 Итоги дня Понедельник 23:15:14 23:46:04 НТВ 2.6 10.7
10 30.12.2016 Улицы разбитых фонарей. Менты-13 Пятница 17:17:01 18:04:07 НТВ 2.6 9.5

РОССИЯ К

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Синяя птица Суббота 18:06:10 21:07:00 РОССИЯ К 1.3 3.3
2 01.01.2017 Чародеи Воскресенье 11:52:46 13:09:06 РОССИЯ К 1.1 4.0
3 01.01.2017 Голубой огонек. Нетленка Воскресенье 18:17:10 21:17:49 РОССИЯ К 0.9 2.7
4 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:18 00:04:38 РОССИЯ К 0.8 1.8
5 31.12.2016 Джо Дассен. Концерт в "Олимпии" Суббота 17:06:14 18:03:47 РОССИЯ К 0.8 2.3
6 28.12.2016 Брак по-итальянски Среда 20:50:12 22:27:32 РОССИЯ К 0.8 2.1
7 01.01.2017 Ритм Вены Воскресенье 13:49:06 14:14:03 РОССИЯ К 0.7 2.5
8 31.12.2016 Новый Год в компании с Владимиром Спиваковым Суббота 00:04:38 01:29:18 РОССИЯ К 0.7 1.9
9 01.01.2017 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2017 Воскресенье 14:14:03 15:45:15 РОССИЯ К 0.7 2.4
10 01.01.2017 Зимняя сказка. Путешествие полярных сов Воскресенье 15:53:15 16:37:45 РОССИЯ К 0.7 2.3

МИР

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.12.2016 Морозко Пятница 19:44:07 21:44:33 МИР 0.5 1.6
2 30.12.2016 Красная шапочка Пятница 21:44:33 23:43:56 МИР 0.5 1.4
3 01.01.2017 Зита и Гита Воскресенье 20:27:17 23:10:29 МИР 0.4 1.3
4 29.12.2016 Гаишники. Продолжение Четверг 14:07:52 15:01:35 МИР 0.4 2.3
5 30.12.2016 Новости Пятница 18:59:03 19:13:48 МИР 0.4 1.2
6 30.12.2016 Двенадцать стульев Пятница 19:13:48 19:44:07 МИР 0.4 1.2
7 31.12.2016 Авторадио. Дискотека 80-х Суббота 20:59:43 23:17:01 МИР 0.4 0.9
8 27.12.2016 Лед в кофейной гуще Вторник 21:59:20 23:42:40 МИР 0.3 1.1
9 26.12.2016 Месть и закон Понедельник 23:13:08 00:33:11 МИР 0.3 1.5
10 31.12.2016 Все хиты Юмор FM Суббота 13:58:01 15:58:39 МИР 0.3 0.9

МАТЧ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.12.2016 Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Гонка преследования Среда 21:26:18 22:28:44 МАТЧ ТВ 1.2 3.4
2 28.12.2016 Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Масс-старт Среда 20:09:13 20:55:10 МАТЧ ТВ 1.1 3.1
3 28.12.2016 Биатлон с Дмитрием Губерниевым Среда 20:55:10 21:26:18 МАТЧ ТВ 0.9 2.4
4 31.12.2016 Футбол. Чемпионат Англии Суббота 18:57:01 19:55:58 МАТЧ ТВ 0.6 1.6
5 28.12.2016 #новости Среда 19:20:59 19:30:39 МАТЧ ТВ 0.6 1.8
6 26.12.2016 Продолжение истории Понедельник 18:21:43 18:45:45 МАТЧ ТВ 0.5 1.9
7 31.12.2016 Смешанные единоборства. UFC. Женщины Суббота 17:11:36 17:22:42 МАТЧ ТВ 0.5 1.5
8 27.12.2016 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017 Вторник 20:38:37 21:44:04 МАТЧ ТВ 0.5 1.3
9 29.12.2016 Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2016-2017 Четверг 00:22:46 01:03:57 МАТЧ ТВ 0.4 3.0
10 28.12.2016 Биатлон. Live. Новый сезон Среда 19:30:54 20:00:44 МАТЧ ТВ 0.4 1.3

EURONEWS

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новости EuroNews (09:00) Суббота 09:00:10 09:30:11 EURONEWS 0.3 1.8
2 31.12.2016 Новости EuroNews (09:30) Суббота 09:30:11 09:59:53 EURONEWS 0.3 1.5
3 01.01.2017 Новости EuroNews (07:00) Воскресенье 06:59:52 07:29:52 EURONEWS 0.2 3.1
4 31.12.2016 Новости EuroNews (08:30) Суббота 08:30:18 09:00:10 EURONEWS 0.2 1.5
5 28.12.2016 Новости EuroNews (07:30) Среда 07:30:15 07:59:59 EURONEWS 0.2 1.7
6 31.12.2016 Новости EuroNews (08:00) Суббота 08:00:00 08:30:18 EURONEWS 0.2 1.5
7 01.01.2017 Новости EuroNews (05:00) Воскресенье 05:04:37 05:29:59 EURONEWS 0.1 1.4
8 27.12.2016 Новости EuroNews (06:30) Вторник 06:30:04 07:00:00 EURONEWS 0.1 1.6
9 01.01.2017 Новости EuroNews (05:30) Воскресенье 05:29:59 05:59:52 EURONEWS 0.1 1.5
10 31.12.2016 Новости EuroNews (04:30) Суббота 04:29:50 05:00:00 EURONEWS 0.1 0.9

СТС

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Уральские пельмени Суббота 22:56:41 23:56:25 СТС 4.0 10.2
2 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:25 00:04:43 СТС 3.1 7.0
3 29.12.2016 Отель "Элеон" Четверг 20:29:35 21:02:25 СТС 2.8 7.7
4 30.12.2016 Подарок с характером Пятница 21:00:53 22:46:24 СТС 2.5 7.1
5 26.12.2016 Ной Понедельник 21:11:05 23:17:07 СТС 2.4 7.2
6 28.12.2016 Елки лохматые Среда 21:02:36 22:46:54 СТС 2.2 6.1
7 01.01.2017 Пятый элемент Воскресенье 18:30:50 21:01:24 СТС 2.2 6.1
8 29.12.2016 Отель "Элеон" (повтор) Четверг 19:59:08 20:29:35 СТС 2.1 6.1
9 29.12.2016 Воронины Четверг 19:28:54 19:59:08 СТС 2.1 6.5
10 29.12.2016 Елки Четверг 21:02:25 22:46:23 СТС 2.1 6.0

ДОМАШНИЙ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 Моя новая жизнь Воскресенье 21:45:09 22:41:30 1.5 4.3
2 01.01.2017 2017: Предсказания Воскресенье 22:42:35 23:42:49 1.5 4.9
3 26.12.2016 Две судьбы Понедельник 20:01:36 20:50:28 1.3 3.7
4 30.12.2016 Мое любимое чудовище Пятница 19:01:51 22:44:28 1.0 2.8
5 01.01.2017 Возвращение в Эдем Воскресенье 12:34:58 17:58:21 1.0 3.2
6 31.12.2016 Женская интуиция Суббота 15:04:01 17:27:00 1.0 3.0
7 31.12.2016 Женская интуиция 2 Суббота 17:27:00 20:00:55 0.9 2.4
8 31.12.2016 Зита и Гита Суббота 12:41:07 15:03:01 0.8 2.9
9 01.01.2017 6 кадров Воскресенье 23:43:49 23:57:03 0.8 3.0
10 29.12.2016 Давай разведемся! Четверг 12:00:33 13:00:23 0.8 4.7

ТНТ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:20 00:04:39 ТНТ 3.6 8.1
2 31.12.2016 Комеди Клаб. Karaoke star Суббота 22:58:02 23:56:10 ТНТ 3.4 8.5
3 26.12.2016 Экстрасенсы ведут расследование Понедельник 21:58:47 23:12:42 ТНТ 3.3 10.1
4 31.12.2016 Однажды в России Суббота 21:57:04 22:58:02 ТНТ 2.8 7.1
5 31.12.2016 Импровизация Суббота 19:58:00 20:59:48 ТНТ 2.8 7.0
6 31.12.2016 Комеди Клаб Суббота 01:09:34 02:05:42 ТНТ 2.4 7.8
7 31.12.2016 Comedy Woman Суббота 20:59:48 21:57:04 ТНТ 2.3 5.8
8 29.12.2016 Где логика? Четверг 20:00:32 21:02:14 ТНТ 2.0 5.6
9 26.12.2016 Дом - 2. Город Любви Понедельник 23:12:42 00:00:17 ТНТ 2.0 8.4
10 28.12.2016 СашаТаня Среда 19:59:52 20:29:23 ТНТ 2.0 5.6

ТВ-3

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 Зима в Простоквашино Воскресенье 16:59:02 17:14:37 1.5 4.7
2 01.01.2017 Каникулы в Простоквашино Воскресенье 16:41:09 16:59:02 1.3 4.2
3 01.01.2017 Жил-был пес Воскресенье 14:08:52 14:18:48 1.2 4.1
4 27.12.2016 Слепая Вторник 18:01:21 18:30:30 1.2 4.7
5 01.01.2017 Ну, погоди! Воскресенье 17:38:00 18:24:50 1.2 3.7
6 30.12.2016 Путешествие 2: таинственный остров Пятница 21:51:55 23:37:06 1.2 3.6
7 26.12.2016 Гадалка Понедельник 17:16:08 17:44:19 1.2 4.7
8 01.01.2017 Летучий корабль Воскресенье 13:51:08 14:08:52 1.1 3.6
9 30.12.2016 Человек-невидимка Пятница 19:02:45 20:03:19 1.0 3.1
10 01.01.2017 Трое из Простоквашино Воскресенье 16:23:26 16:41:09 0.9 3.1

РЕН ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 Три богатыря на дальних берегах Воскресенье 21:38:13 22:41:46 2.9 8.2
2 01.01.2017 Три богатыря и Шамаханская царица Воскресенье 22:42:31 23:53:15 2.8 9.5
3 01.01.2017 Три богатыря. Ход конем Воскресенье 20:29:19 21:37:29 2.5 7.1
4 29.12.2016 Самые шокирующие гипотезы Четверг 17:58:56 19:00:04 2.1 7.8
5 01.01.2017 "Умом Россию никогда..." концерт Михаила Задорнова Воскресенье 18:57:23 20:28:34 2.0 5.8
6 29.12.2016 Новости. (19:30) Четверг 19:30:04 19:59:28 1.9 6.0
7 26.12.2016 РЕН Информационная программа (19:00) Понедельник 19:00:11 19:29:50 1.8 5.5
8 29.12.2016 Новости. (23:00) Четверг 23:00:05 23:24:40 1.7 6.2
9 29.12.2016 Огонь из преисподней Четверг 19:59:28 21:59:54 1.7 4.8
10 30.12.2016 Русские идут Пятница 19:55:15 21:51:21 1.7 4.8

МУЗ ТВ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 Муз 20 лет Воскресенье 12:00:41 16:35:39 МУЗ ТВ 0.4 1.3
2 31.12.2016 Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего Суббота 19:33:26 23:56:20 МУЗ ТВ 0.4 1.0
3 31.12.2016 Новогодний чарт на Муз-Тв Суббота 14:59:23 19:33:26 МУЗ ТВ 0.3 1.0
4 30.12.2016 PROобзор Пятница 17:59:00 18:35:24 МУЗ ТВ 0.3 1.1
5 01.01.2017 Очень караочен Воскресенье 17:32:19 17:46:37 МУЗ ТВ 0.3 0.9
6 01.01.2017 Звезды о звездах Воскресенье 16:35:39 17:32:19 МУЗ ТВ 0.3 1.0
7 01.01.2017 "18 нам уже" концерт группы Руки Вверх Воскресенье 20:00:16 21:51:58 МУЗ ТВ 0.3 0.8
8 28.12.2016 Закажи звезду Среда 23:01:34 23:07:30 МУЗ ТВ 0.3 0.9
9 30.12.2016 10 самых горячих клипов дня Пятница 17:08:00 17:59:00 МУЗ ТВ 0.3 1.0
10 31.12.2016 Check in Суббота 10:24:28 11:24:09 МУЗ ТВ 0.3 1.1

ЗВЕЗДА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 Старые песни о главном Воскресенье 17:15:11 18:50:33 1.1 3.3
2 29.12.2016 Ночные ласточки Четверг 15:54:13 15:59:59 1.0 5.5
3 28.12.2016 Новости дня Среда 18:00:07 18:26:44 1.0 3.8
4 31.12.2016 Старые песни о главном 2 Суббота 22:14:24 23:56:20 1.0 2.5
5 27.12.2016 Отдел С.С.С.Р Вторник 17:03:20 17:59:46 1.0 4.4
6 26.12.2016 Специальный репортаж Понедельник 20:13:18 20:32:01 0.9 2.6
7 26.12.2016 Памяти наших друзей и коллег Понедельник 18:40:06 18:59:24 0.9 3.1
8 31.12.2016 Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина Суббота 23:56:20 00:04:39 0.9 2.1
9 28.12.2016 Легенды советского сыска. Годы войны Среда 18:29:30 19:18:49 0.9 3.1
10 27.12.2016 Легендарные самолеты Вторник 18:29:39 19:21:26 0.9 3.0

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 01.01.2017 Три орешка для Золушки Воскресенье 22:49:33 00:10:51 3.0 10.7
2 29.12.2016 Детективы Четверг 19:57:21 20:24:12 3.0 8.6
3 01.01.2017 Мужики Воскресенье 21:18:24 22:49:33 3.0 8.4
4 27.12.2016 След Вторник 20:25:42 21:14:20 2.9 8.2
5 27.12.2016 Сейчас (22:00) Вторник 22:00:12 22:28:03 2.4 7.0
6 26.12.2016 Застава Понедельник 17:48:37 18:29:53 2.2 8.2
7 01.01.2017 Моя советская молодость Воскресенье 15:20:42 17:32:36 2.2 7.2
8 01.01.2017 Моя советская юность Воскресенье 13:40:21 15:20:42 2.1 6.9
9 01.01.2017 Мой советский Новый год Воскресенье 17:32:36 18:37:46 2.0 6.2
10 26.12.2016 Сейчас (18.30) Понедельник 18:30:11 19:02:45 2.0 6.9

2Х2

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.12.2016 Губка Боб в квадратных штанишках Среда 13:02:36 13:14:26 2X2 0.4 2.2
2 30.12.2016 Симпсоны Пятница 20:09:24 20:30:51 2X2 0.3 0.8
3 26.12.2016 Аватар. Легенда о Корре Понедельник 21:28:11 21:50:15 2X2 0.2 0.6
4 29.12.2016 Гриффины Четверг 20:35:03 20:56:32 2X2 0.2 0.6
5 29.12.2016 Южный парк Четверг 00:10:20 00:31:57 2X2 0.2 1.2
6 27.12.2016 Американский папаша Вторник 20:34:52 20:56:14 2X2 0.2 0.5
7 29.12.2016 Футурама Четверг 17:07:30 17:28:11 2X2 0.2 0.8
8 27.12.2016 Пыхчево Вторник 22:48:11 23:02:46 2X2 0.2 0.6
9 29.12.2016 Робоцып Четверг 23:56:08 00:06:15 2X2 0.2 0.8
10 27.12.2016 Санджей и Крейг Вторник 11:40:17 12:04:32 2X2 0.2 1.0

КАНАЛ DISNEY

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.12.2016 Храбрая сердцем Пятница 19:31:34 21:24:38 1.2 3.5
2 31.12.2016 Холодное торжество Суббота 19:27:16 19:34:24 1.1 2.9
3 29.12.2016 Гравити Фолз Четверг 18:12:27 18:33:07 0.9 3.5
4 31.12.2016 Феи. Тайна зимнего леса Суббота 19:34:45 21:04:08 0.9 2.4
5 30.12.2016 Феи: Загадка пиратского острова Пятница 18:06:57 19:31:19 0.9 3.0
6 28.12.2016 Новая школа императора Среда 18:41:10 19:03:20 0.8 3.0
7 29.12.2016 Финес и Ферб Четверг 16:16:51 16:38:27 0.8 4.1
8 29.12.2016 Леди Баг и Супер-Кот Четверг 15:19:49 15:41:27 0.8 4.3
9 31.12.2016 София Прекрасная Суббота 11:25:44 11:48:01 0.8 3.2
10 01.01.2017 Финес и Ферб. Архивы О.Б.К.А Воскресенье 18:46:17 19:30:17 0.8 2.2

Ю

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.12.2016 Верните мне красоту Понедельник 22:18:03 23:18:21 0.6 1.9
2 01.01.2017 Кот-парад Воскресенье 09:58:01 16:22:14 0.5 1.9
3 26.12.2016 В теме Понедельник 23:18:21 23:41:32 0.4 1.7
4 30.12.2016 Я стесняюсь своего тела Пятница 21:03:25 00:32:14 0.3 0.9
5 26.12.2016 Спасите моего ребенка Понедельник 23:41:32 01:03:38 0.2 1.4
6 01.01.2017 Мастера секса Воскресенье 23:59:00 00:58:59 0.2 1.0
7 26.12.2016 Беременна в 16 Понедельник 13:30:02 14:19:26 0.2 1.2
8 26.12.2016 Няня 911 Понедельник 18:55:06 19:34:10 0.2 0.6
9 28.12.2016 МастерШеф Среда 17:45:34 19:21:39 0.2 0.7
10 30.12.2016 Топ шеф. Десерты Пятница 15:59:35 19:32:17 0.2 0.7

КАРУСЕЛЬ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Зима в Простоквашино Суббота 16:15:44 16:31:23 КАРУСЕЛЬ 1.5 4.7
2 31.12.2016 Новогодняя сказка Суббота 16:52:56 17:09:31 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.1
3 31.12.2016 Дед Мороз и Серый волк Суббота 16:34:09 16:50:53 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.1
4 28.12.2016 Спокойной ночи, малыши! Среда 20:31:51 20:45:42 КАРУСЕЛЬ 1.3 3.5
5 01.01.2017 Ералаш Воскресенье 13:16:25 14:29:56 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.3
6 31.12.2016 Каникулы в Простоквашино Суббота 15:55:47 16:13:40 КАРУСЕЛЬ 1.3 4.0
7 31.12.2016 Маша и медведь Суббота 23:24:45 23:55:14 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.0
8 28.12.2016 Щенячий патруль Среда 19:40:14 20:03:47 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.7
9 31.12.2016 Ну, погоди! Суббота 13:41:07 13:59:44 КАРУСЕЛЬ 1.2 4.2
10 31.12.2016 Щелкунчик Суббота 17:12:17 17:37:49 КАРУСЕЛЬ 1.2 3.5

RU.TV

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 31.12.2016 Концертный зал RU TV Суббота 14:03:16 14:56:22 RU.TV 0.2 0.6
2 27.12.2016 Незабудки Вторник 17:00:03 17:55:30 RU.TV 0.1 0.6
3 30.12.2016 Золотой граммофон Пятница 18:00:08 23:17:26 RU.TV 0.1 0.4
4 31.12.2016 Супермикс дня Суббота 12:00:03 12:53:12 RU.TV 0.1 0.5
5 30.12.2016 Стол заказов Пятница 13:59:48 16:55:42 RU.TV 0.1 0.5
6 27.12.2016 Хит за хитом Вторник 18:03:23 18:52:59 RU.TV 0.1 0.4
7 28.12.2016 Топ-лист. Сдувшиеся звезды Среда 19:00:08 19:17:26 RU.TV 0.1 0.4
8 01.01.2017 Суперхит 2016 Воскресенье 19:00:49 19:55:34 RU.TV 0.1 0.3
9 01.01.2017 100пудовый хит Воскресенье 16:00:03 16:55:04 RU.TV 0.1 0.3
10 27.12.2016 Топ-лист. Переделка Вторник 19:00:08 19:19:00 RU.TV 0.1 0.3

ПЯТНИЦА

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 26.12.2016 Орел & решка. Кругосветка. Неизданное Понедельник 18:52:32 19:40:49 ПЯТНИЦА 0.9 2.7
2 26.12.2016 На ножах Понедельник 21:24:56 22:19:38 ПЯТНИЦА 0.8 2.3
3 27.12.2016 Ревизорро Вторник 22:00:38 23:01:02 ПЯТНИЦА 0.5 1.6
4 27.12.2016 Полицейская академия-3. Повторное обучение Вторник 00:47:52 02:30:25 ПЯТНИЦА 0.5 5.7
5 29.12.2016 Орел & решка. Юбилейный Четверг 19:03:47 20:00:17 ПЯТНИЦА 0.5 1.5
6 27.12.2016 Полицейская академия-2: их первое задание Вторник 23:01:02 00:47:52 ПЯТНИЦА 0.5 2.2
7 01.01.2017 Фред Клаус - брат Санты Воскресенье 10:46:50 12:41:31 ПЯТНИЦА 0.5 1.9
8 26.12.2016 Полицейская академия Понедельник 00:00:32 01:56:56 ПЯТНИЦА 0.4 3.6
9 01.01.2017 Орел & решка. Кругосветка. Новый год Воскресенье 15:15:26 16:41:36 ПЯТНИЦА 0.4 1.5
10 30.12.2016 Полицейская академия-7: миссия в Москве Пятница 00:43:26 02:19:06 ПЯТНИЦА 0.4 3.4

СТС LOVE

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.12.2016 Моя прекрасная няня Среда 13:03:43 13:35:15 СТС LOVE 0.3 1.7
2 26.12.2016 Папины дочки Понедельник 18:52:30 19:16:03 СТС LOVE 0.3 0.8
3 28.12.2016 Сердца за любовь Среда 13:35:15 14:35:03 СТС LOVE 0.2 1.4
4 28.12.2016 Не родись красивой Среда 21:21:19 23:00:19 СТС LOVE 0.2 0.6
5 30.12.2016 Смешарики Пятница 07:54:58 08:07:58 СТС LOVE 0.1 1.5
6 28.12.2016 Кремлевские курсанты Среда 14:35:03 16:30:15 СТС LOVE 0.1 0.7
7 26.12.2016 Каникулы в Мексике - 2 Понедельник 23:10:51 01:00:29 СТС LOVE 0.1 0.5
8 26.12.2016 Ранетки Понедельник 01:00:29 03:00:00 СТС LOVE 0.1 1.2
9 27.12.2016 Кадетство Вторник 02:59:59 04:45:29 СТС LOVE 0.1 1.6
10 31.12.2016 Смешарики. Пинкод Суббота 07:13:35 07:26:35 СТС LOVE 0.0 0.7

ЧЕ

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 27.12.2016 Крокодил Данди-2 Вторник 22:28:54 00:38:50 ЧЕ 0.9 3.9
2 27.12.2016 Данди по прозвищу "Крокодил" Вторник 20:32:09 22:28:54 ЧЕ 0.8 2.4
3 28.12.2016 Крокодил Данди в Лос-Анджелесе Среда 22:41:58 00:32:07 ЧЕ 0.7 2.8
4 30.12.2016 Сердца трех Пятница 17:19:14 18:30:06 ЧЕ 0.6 2.2
5 01.01.2017 Новогодний задорный юбилей Воскресенье 14:30:05 18:34:14 ЧЕ 0.6 1.8
6 28.12.2016 КВН на бис Среда 19:30:06 20:31:32 ЧЕ 0.5 1.6
7 27.12.2016 Узник замка Иф Вторник 13:54:25 18:30:06 ЧЕ 0.5 2.5
8 30.12.2016 КВН. Высший балл Пятница 20:01:55 00:00:43 ЧЕ 0.4 1.2
9 27.12.2016 Как это снято Вторник 18:30:06 18:35:51 ЧЕ 0.4 1.5
10 26.12.2016 Морская полиция: спецотдел Понедельник 22:57:13 23:38:26 ЧЕ 0.3 1.2

ТНТ 4

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.12.2016 Комеди Клаб. Лучшее Четверг 20:52:05 21:03:05 ТНТ 4 0.4 1.0
2 29.12.2016 Комеди Клаб Четверг 23:00:10 00:00:02 ТНТ 4 0.3 1.4
3 28.12.2016 Комеди Клаб. Церемония Звезда ТНТ Среда 23:55:03 00:56:52 ТНТ 4 0.3 2.0
4 01.01.2017 Большие чувства. Ночная версия Воскресенье 03:01:48 03:29:42 ТНТ 4 0.2 3.5
5 31.12.2016 Наша Russia Суббота 20:59:29 21:27:58 ТНТ 4 0.2 0.5
6 01.01.2017 Зайцев + 1 Воскресенье 21:26:33 21:49:11 ТНТ 4 0.2 0.6
7 01.01.2017 Comedy Woman Воскресенье 09:48:49 10:31:12 ТНТ 4 0.2 1.3
8 31.12.2016 Счастливы вместе Суббота 13:58:45 14:27:40 ТНТ 4 0.2 0.7
9 30.12.2016 Убойная лига Пятница 01:00:05 01:56:48 ТНТ 4 0.2 1.6
10 31.12.2016 Наша Russia. Лучшее Суббота 21:51:05 21:59:22 ТНТ 4 0.2 0.5

DISCOVERY CHANNEL

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 28.12.2016 Как это работает Среда 19:30:50 19:57:01 DISCOVERY CHANNEL 0.3 0.9
2 28.12.2016 Из чего это сделано ? Среда 19:00:58 19:26:55 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.7
3 28.12.2016 Махинаторы Среда 20:00:41 20:59:24 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
4 30.12.2016 Золотая лихорадка Пятница 22:00:26 22:59:08 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
5 28.12.2016 Охотники за складами Среда 21:30:56 21:58:56 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.5
6 26.12.2016 Выживание без купюр Понедельник 11:01:01 11:54:00 DISCOVERY CHANNEL 0.2 1.0
7 26.12.2016 Дикая кухня Понедельник 18:01:48 18:54:06 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.6
8 28.12.2016 Битвы за контейнеры Среда 21:00:54 21:26:16 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.4
9 29.12.2016 Охотники за реликвиями Четверг 21:00:30 21:25:45 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.4
10 26.12.2016 На краю Аляски Понедельник 12:01:03 12:54:03 DISCOVERY CHANNEL 0.2 0.9

ДОМ КИНО

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 30.12.2016 Девчата Пятница 19:00:18 20:53:51 ДОМ КИНО 1.3 3.9
2 30.12.2016 Морозко Пятница 20:53:51 22:25:25 ДОМ КИНО 1.1 3.2
3 29.12.2016 Москва слезам не верит Четверг 20:47:18 23:38:52 ДОМ КИНО 1.1 3.3
4 27.12.2016 Любовь и голуби Вторник 19:00:17 21:01:05 ДОМ КИНО 1.0 2.9
5 28.12.2016 Служебный роман Среда 20:37:23 23:41:18 ДОМ КИНО 0.9 2.8
6 29.12.2016 Иван Васильевич меняет профессию Четверг 18:59:51 20:47:18 ДОМ КИНО 0.9 2.7
7 28.12.2016 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика Среда 19:00:18 20:37:23 ДОМ КИНО 0.8 2.5
8 30.12.2016 Карнавальная ночь Пятница 22:25:25 23:51:29 ДОМ КИНО 0.7 2.3
9 27.12.2016 Тайны следствия - 11 Вторник 18:06:53 19:00:17 ДОМ КИНО 0.6 2.4
10 26.12.2016 Тайны следствия - 10 Понедельник 18:57:51 19:41:11 ДОМ КИНО 0.6 2.0
TNS Россия
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15.02.2017

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3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...3 совета для успеха рекламных онлайн-кампаний во время весенних...
Уже через две недели начинается чреда весенних праздников, которая открывается Днем Всех Влюбленных – 14 февраля (День святого Валентина) и продолжится до 8 марта. Это период самого романтического шоппинга – покупок подарков онлайн и в офлайн-магазинах.
Рекламная проституция, или выступление на конференции &quot;маркетинг...Рекламная проституция, или выступление на конференции "маркетинг... (3)
Несколько месяцев назад меня позвали выступить на конференции «Маркетинг торговых центров». Я, подумав, согласился. А что вообще арендатор может рассказать настоящим профи, могучим непогрешимым рекламщикам торговых центров? Единственное, о чем я могу рассказывать, это о том, какие ошибки я вижу, как арендатор в продвижении и рекламе торговых центров. Моя презентация так и называлась «Ошибки…»
Почему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутациюПочему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутацию (2)
Разбираемся на примере кейса «Медузы», «Эха Москвы» и «Слона» в том, какие подводные камни может таить в себе такой популярный рекламный формат, как нативка, и отличается ли она хоть чем-то от широко известной с 90-х годов джинсы.
В глянце только юношиВ глянце только юноши (1)
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.

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Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

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15.02.2017 - 08:53
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