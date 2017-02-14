ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян (26/12/2016 - 01/01/2017)
Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 26/12/2016 - 01/01/2017
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:26
|00:04:44
|13.2
|29.8
|2
|31.12.2016
|Джентльмены удачи
|Суббота
|17:03:51
|18:49:12
|7.9
|22.5
|3
|31.12.2016
|Ирония судьбы, или с легким паром
|Суббота
|18:49:12
|22:30:10
|7.6
|19.6
|4
|31.12.2016
|Пес Барбос и необычный кросс
|Суббота
|16:29:17
|16:39:19
|7.6
|23.7
|5
|31.12.2016
|Самогонщики
|Суббота
|16:39:19
|17:03:51
|7.4
|22.9
|6
|31.12.2016
|Новогодняя ночь на Первом
|Суббота
|22:30:10
|23:56:26
|7.2
|18.5
|7
|31.12.2016
|Бриллиантовая рука
|Суббота
|15:16:21
|16:29:17
|7.0
|22.6
|8
|30.12.2016
|Время
|Пятница
|21:00:13
|21:30:07
|6.8
|19.0
|9
|28.12.2016
|Пусть говорят
|Среда
|19:51:56
|20:59:03
|6.5
|18.2
|10
|30.12.2016
|Голос
|Пятница
|21:30:20
|23:45:21
|6.3
|18.8
РОССИЯ 1
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:21
|00:04:39
|12.2
|27.5
|2
|31.12.2016
|Новогодний парад Звезд
|Суббота
|22:00:24
|23:56:21
|8.6
|22.0
|3
|30.12.2016
|Тайны следствия - 16
|Пятница
|22:50:22
|00:45:15
|6.9
|25.3
|4
|01.01.2017
|Юмор года
|Воскресенье
|20:33:52
|22:48:19
|6.7
|18.8
|5
|31.12.2016
|Иван Васильевич меняет профессию
|Суббота
|20:03:50
|22:00:24
|6.6
|16.9
|6
|31.12.2016
|Голубой огонек на Шаболовке
|Суббота
|00:04:39
|05:00:00
|6.2
|25.0
|7
|26.12.2016
|Местное время
|Понедельник
|20:46:09
|21:02:10
|6.0
|16.7
|8
|01.01.2017
|Вести. (20:00)
|Воскресенье
|20:00:08
|20:33:52
|5.9
|16.6
|9
|01.01.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:07
|14:20:58
|5.0
|16.8
|10
|31.12.2016
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Суббота
|18:26:10
|20:03:50
|5.0
|13.2
РОССИЯ 24
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.12.2016
|Вести. Дежурная часть
|Пятница
|17:29:40
|17:55:37
|1.1
|4.2
|2
|01.01.2017
|Вести сейчас
|Воскресенье
|17:00:04
|17:21:52
|1.1
|3.5
|3
|31.12.2016
|Вести. Агитпроп
|Суббота
|17:10:26
|17:19:02
|1.0
|3.0
|4
|01.01.2017
|Вести. По тонкому льду
|Воскресенье
|19:45:43
|19:55:12
|0.9
|2.6
|5
|31.12.2016
|22 победы танкиста Колобанова
|Суббота
|11:10:07
|11:54:02
|0.9
|3.8
|6
|01.01.2017
|Смертельная диета
|Воскресенье
|13:43:59
|13:55:34
|0.9
|3.2
|7
|01.01.2017
|Вести. Мобильный репортер
|Воскресенье
|13:33:58
|13:43:59
|0.9
|3.2
|8
|30.12.2016
|Вести. Новогодние корпоративы
|Пятница
|18:28:54
|18:37:24
|0.9
|3.2
|9
|01.01.2017
|Вести. Интервью
|Воскресенье
|14:27:18
|14:42:28
|0.9
|3.0
|10
|01.01.2017
|Вести. Специальный репортаж
|Воскресенье
|17:22:25
|17:45:04
|0.9
|2.7
ТВ ЦЕНТР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|Граф Монте-Кристо
|Воскресенье
|17:11:02
|20:16:49
|1.8
|5.4
|2
|31.12.2016
|Вечера на хуторе близ Диканьки
|Суббота
|18:38:03
|19:59:12
|1.3
|3.5
|3
|26.12.2016
|Случайные знакомые
|Понедельник
|18:00:13
|19:29:53
|1.3
|4.4
|4
|01.01.2017
|Нарушение правил
|Воскресенье
|12:07:56
|12:55:24
|1.3
|4.7
|5
|31.12.2016
|Морозко
|Суббота
|21:37:46
|23:00:01
|1.2
|3.2
|6
|31.12.2016
|События. (11:30)
|Суббота
|11:30:00
|11:48:13
|1.2
|4.9
|7
|01.01.2017
|Снежный человек
|Воскресенье
|20:16:54
|22:01:11
|1.2
|3.4
|8
|26.12.2016
|Петровка, 38
|Понедельник
|23:44:40
|23:59:41
|1.2
|5.7
|9
|26.12.2016
|Без обмана
|Понедельник
|23:03:06
|23:44:40
|1.1
|4.3
|10
|31.12.2016
|В джазе только девушки
|Суббота
|13:49:49
|16:14:24
|1.0
|3.5
НТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогодний миллиард
|Суббота
|20:00:17
|22:32:25
|3.8
|9.6
|2
|30.12.2016
|Сегодня вечером. (19:00)
|Пятница
|19:00:11
|19:42:16
|3.5
|10.9
|3
|29.12.2016
|Мент в законе 9
|Четверг
|19:42:36
|20:42:50
|3.4
|10.0
|4
|29.12.2016
|Говорим и показываем
|Четверг
|18:03:24
|19:00:00
|3.4
|12.4
|5
|01.01.2017
|В зоне доступа любви
|Воскресенье
|19:21:43
|21:00:39
|3.2
|9.0
|6
|29.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-11
|Четверг
|17:15:23
|18:03:24
|2.9
|12.0
|7
|30.12.2016
|Ты не поверишь!
|Пятница
|19:42:16
|20:44:03
|2.8
|8.2
|8
|31.12.2016
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:10
|20:00:17
|2.7
|7.2
|9
|26.12.2016
|Итоги дня
|Понедельник
|23:15:14
|23:46:04
|2.6
|10.7
|10
|30.12.2016
|Улицы разбитых фонарей. Менты-13
|Пятница
|17:17:01
|18:04:07
|2.6
|9.5
РОССИЯ К
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Синяя птица
|Суббота
|18:06:10
|21:07:00
|1.3
|3.3
|2
|01.01.2017
|Чародеи
|Воскресенье
|11:52:46
|13:09:06
|1.1
|4.0
|3
|01.01.2017
|Голубой огонек. Нетленка
|Воскресенье
|18:17:10
|21:17:49
|0.9
|2.7
|4
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:18
|00:04:38
|0.8
|1.8
|5
|31.12.2016
|Джо Дассен. Концерт в "Олимпии"
|Суббота
|17:06:14
|18:03:47
|0.8
|2.3
|6
|28.12.2016
|Брак по-итальянски
|Среда
|20:50:12
|22:27:32
|0.8
|2.1
|7
|01.01.2017
|Ритм Вены
|Воскресенье
|13:49:06
|14:14:03
|0.7
|2.5
|8
|31.12.2016
|Новый Год в компании с Владимиром Спиваковым
|Суббота
|00:04:38
|01:29:18
|0.7
|1.9
|9
|01.01.2017
|Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2017
|Воскресенье
|14:14:03
|15:45:15
|0.7
|2.4
|10
|01.01.2017
|Зимняя сказка. Путешествие полярных сов
|Воскресенье
|15:53:15
|16:37:45
|0.7
|2.3
МИР
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.12.2016
|Морозко
|Пятница
|19:44:07
|21:44:33
|МИР
|0.5
|1.6
|2
|30.12.2016
|Красная шапочка
|Пятница
|21:44:33
|23:43:56
|МИР
|0.5
|1.4
|3
|01.01.2017
|Зита и Гита
|Воскресенье
|20:27:17
|23:10:29
|МИР
|0.4
|1.3
|4
|29.12.2016
|Гаишники. Продолжение
|Четверг
|14:07:52
|15:01:35
|МИР
|0.4
|2.3
|5
|30.12.2016
|Новости
|Пятница
|18:59:03
|19:13:48
|МИР
|0.4
|1.2
|6
|30.12.2016
|Двенадцать стульев
|Пятница
|19:13:48
|19:44:07
|МИР
|0.4
|1.2
|7
|31.12.2016
|Авторадио. Дискотека 80-х
|Суббота
|20:59:43
|23:17:01
|МИР
|0.4
|0.9
|8
|27.12.2016
|Лед в кофейной гуще
|Вторник
|21:59:20
|23:42:40
|МИР
|0.3
|1.1
|9
|26.12.2016
|Месть и закон
|Понедельник
|23:13:08
|00:33:11
|МИР
|0.3
|1.5
|10
|31.12.2016
|Все хиты Юмор FM
|Суббота
|13:58:01
|15:58:39
|МИР
|0.3
|0.9
МАТЧ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.12.2016
|Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Гонка преследования
|Среда
|21:26:18
|22:28:44
|МАТЧ ТВ
|1.2
|3.4
|2
|28.12.2016
|Биатлон. Рождественская гонка "звезд". Масс-старт
|Среда
|20:09:13
|20:55:10
|МАТЧ ТВ
|1.1
|3.1
|3
|28.12.2016
|Биатлон с Дмитрием Губерниевым
|Среда
|20:55:10
|21:26:18
|МАТЧ ТВ
|0.9
|2.4
|4
|31.12.2016
|Футбол. Чемпионат Англии
|Суббота
|18:57:01
|19:55:58
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.6
|5
|28.12.2016
|#новости
|Среда
|19:20:59
|19:30:39
|МАТЧ ТВ
|0.6
|1.8
|6
|26.12.2016
|Продолжение истории
|Понедельник
|18:21:43
|18:45:45
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.9
|7
|31.12.2016
|Смешанные единоборства. UFC. Женщины
|Суббота
|17:11:36
|17:22:42
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.5
|8
|27.12.2016
|Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России 2016-2017
|Вторник
|20:38:37
|21:44:04
|МАТЧ ТВ
|0.5
|1.3
|9
|29.12.2016
|Хоккей. Чемпионат Мира среди молодежных команд 2016-2017
|Четверг
|00:22:46
|01:03:57
|МАТЧ ТВ
|0.4
|3.0
|10
|28.12.2016
|Биатлон. Live. Новый сезон
|Среда
|19:30:54
|20:00:44
|МАТЧ ТВ
|0.4
|1.3
EURONEWS
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новости EuroNews (09:00)
|Суббота
|09:00:10
|09:30:11
|0.3
|1.8
|2
|31.12.2016
|Новости EuroNews (09:30)
|Суббота
|09:30:11
|09:59:53
|0.3
|1.5
|3
|01.01.2017
|Новости EuroNews (07:00)
|Воскресенье
|06:59:52
|07:29:52
|0.2
|3.1
|4
|31.12.2016
|Новости EuroNews (08:30)
|Суббота
|08:30:18
|09:00:10
|0.2
|1.5
|5
|28.12.2016
|Новости EuroNews (07:30)
|Среда
|07:30:15
|07:59:59
|0.2
|1.7
|6
|31.12.2016
|Новости EuroNews (08:00)
|Суббота
|08:00:00
|08:30:18
|0.2
|1.5
|7
|01.01.2017
|Новости EuroNews (05:00)
|Воскресенье
|05:04:37
|05:29:59
|0.1
|1.4
|8
|27.12.2016
|Новости EuroNews (06:30)
|Вторник
|06:30:04
|07:00:00
|0.1
|1.6
|9
|01.01.2017
|Новости EuroNews (05:30)
|Воскресенье
|05:29:59
|05:59:52
|0.1
|1.5
|10
|31.12.2016
|Новости EuroNews (04:30)
|Суббота
|04:29:50
|05:00:00
|0.1
|0.9
СТС
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Уральские пельмени
|Суббота
|22:56:41
|23:56:25
|4.0
|10.2
|2
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:25
|00:04:43
|3.1
|7.0
|3
|29.12.2016
|Отель "Элеон"
|Четверг
|20:29:35
|21:02:25
|2.8
|7.7
|4
|30.12.2016
|Подарок с характером
|Пятница
|21:00:53
|22:46:24
|2.5
|7.1
|5
|26.12.2016
|Ной
|Понедельник
|21:11:05
|23:17:07
|2.4
|7.2
|6
|28.12.2016
|Елки лохматые
|Среда
|21:02:36
|22:46:54
|2.2
|6.1
|7
|01.01.2017
|Пятый элемент
|Воскресенье
|18:30:50
|21:01:24
|2.2
|6.1
|8
|29.12.2016
|Отель "Элеон" (повтор)
|Четверг
|19:59:08
|20:29:35
|2.1
|6.1
|9
|29.12.2016
|Воронины
|Четверг
|19:28:54
|19:59:08
|2.1
|6.5
|10
|29.12.2016
|Елки
|Четверг
|21:02:25
|22:46:23
|2.1
|6.0
ДОМАШНИЙ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|Моя новая жизнь
|Воскресенье
|21:45:09
|22:41:30
|1.5
|4.3
|2
|01.01.2017
|2017: Предсказания
|Воскресенье
|22:42:35
|23:42:49
|1.5
|4.9
|3
|26.12.2016
|Две судьбы
|Понедельник
|20:01:36
|20:50:28
|1.3
|3.7
|4
|30.12.2016
|Мое любимое чудовище
|Пятница
|19:01:51
|22:44:28
|1.0
|2.8
|5
|01.01.2017
|Возвращение в Эдем
|Воскресенье
|12:34:58
|17:58:21
|1.0
|3.2
|6
|31.12.2016
|Женская интуиция
|Суббота
|15:04:01
|17:27:00
|1.0
|3.0
|7
|31.12.2016
|Женская интуиция 2
|Суббота
|17:27:00
|20:00:55
|0.9
|2.4
|8
|31.12.2016
|Зита и Гита
|Суббота
|12:41:07
|15:03:01
|0.8
|2.9
|9
|01.01.2017
|6 кадров
|Воскресенье
|23:43:49
|23:57:03
|0.8
|3.0
|10
|29.12.2016
|Давай разведемся!
|Четверг
|12:00:33
|13:00:23
|0.8
|4.7
ТНТ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:20
|00:04:39
|3.6
|8.1
|2
|31.12.2016
|Комеди Клаб. Karaoke star
|Суббота
|22:58:02
|23:56:10
|3.4
|8.5
|3
|26.12.2016
|Экстрасенсы ведут расследование
|Понедельник
|21:58:47
|23:12:42
|3.3
|10.1
|4
|31.12.2016
|Однажды в России
|Суббота
|21:57:04
|22:58:02
|2.8
|7.1
|5
|31.12.2016
|Импровизация
|Суббота
|19:58:00
|20:59:48
|2.8
|7.0
|6
|31.12.2016
|Комеди Клаб
|Суббота
|01:09:34
|02:05:42
|2.4
|7.8
|7
|31.12.2016
|Comedy Woman
|Суббота
|20:59:48
|21:57:04
|2.3
|5.8
|8
|29.12.2016
|Где логика?
|Четверг
|20:00:32
|21:02:14
|2.0
|5.6
|9
|26.12.2016
|Дом - 2. Город Любви
|Понедельник
|23:12:42
|00:00:17
|2.0
|8.4
|10
|28.12.2016
|СашаТаня
|Среда
|19:59:52
|20:29:23
|2.0
|5.6
ТВ-3
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|Зима в Простоквашино
|Воскресенье
|16:59:02
|17:14:37
|1.5
|4.7
|2
|01.01.2017
|Каникулы в Простоквашино
|Воскресенье
|16:41:09
|16:59:02
|1.3
|4.2
|3
|01.01.2017
|Жил-был пес
|Воскресенье
|14:08:52
|14:18:48
|1.2
|4.1
|4
|27.12.2016
|Слепая
|Вторник
|18:01:21
|18:30:30
|1.2
|4.7
|5
|01.01.2017
|Ну, погоди!
|Воскресенье
|17:38:00
|18:24:50
|1.2
|3.7
|6
|30.12.2016
|Путешествие 2: таинственный остров
|Пятница
|21:51:55
|23:37:06
|1.2
|3.6
|7
|26.12.2016
|Гадалка
|Понедельник
|17:16:08
|17:44:19
|1.2
|4.7
|8
|01.01.2017
|Летучий корабль
|Воскресенье
|13:51:08
|14:08:52
|1.1
|3.6
|9
|30.12.2016
|Человек-невидимка
|Пятница
|19:02:45
|20:03:19
|1.0
|3.1
|10
|01.01.2017
|Трое из Простоквашино
|Воскресенье
|16:23:26
|16:41:09
|0.9
|3.1
РЕН ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|Три богатыря на дальних берегах
|Воскресенье
|21:38:13
|22:41:46
|2.9
|8.2
|2
|01.01.2017
|Три богатыря и Шамаханская царица
|Воскресенье
|22:42:31
|23:53:15
|2.8
|9.5
|3
|01.01.2017
|Три богатыря. Ход конем
|Воскресенье
|20:29:19
|21:37:29
|2.5
|7.1
|4
|29.12.2016
|Самые шокирующие гипотезы
|Четверг
|17:58:56
|19:00:04
|2.1
|7.8
|5
|01.01.2017
|"Умом Россию никогда..." концерт Михаила Задорнова
|Воскресенье
|18:57:23
|20:28:34
|2.0
|5.8
|6
|29.12.2016
|Новости. (19:30)
|Четверг
|19:30:04
|19:59:28
|1.9
|6.0
|7
|26.12.2016
|РЕН Информационная программа (19:00)
|Понедельник
|19:00:11
|19:29:50
|1.8
|5.5
|8
|29.12.2016
|Новости. (23:00)
|Четверг
|23:00:05
|23:24:40
|1.7
|6.2
|9
|29.12.2016
|Огонь из преисподней
|Четверг
|19:59:28
|21:59:54
|1.7
|4.8
|10
|30.12.2016
|Русские идут
|Пятница
|19:55:15
|21:51:21
|1.7
|4.8
МУЗ ТВ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|Муз 20 лет
|Воскресенье
|12:00:41
|16:35:39
|МУЗ ТВ
|0.4
|1.3
|2
|31.12.2016
|Ежегодная национальная премия МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего
|Суббота
|19:33:26
|23:56:20
|МУЗ ТВ
|0.4
|1.0
|3
|31.12.2016
|Новогодний чарт на Муз-Тв
|Суббота
|14:59:23
|19:33:26
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.0
|4
|30.12.2016
|PROобзор
|Пятница
|17:59:00
|18:35:24
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
|5
|01.01.2017
|Очень караочен
|Воскресенье
|17:32:19
|17:46:37
|МУЗ ТВ
|0.3
|0.9
|6
|01.01.2017
|Звезды о звездах
|Воскресенье
|16:35:39
|17:32:19
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.0
|7
|01.01.2017
|"18 нам уже" концерт группы Руки Вверх
|Воскресенье
|20:00:16
|21:51:58
|МУЗ ТВ
|0.3
|0.8
|8
|28.12.2016
|Закажи звезду
|Среда
|23:01:34
|23:07:30
|МУЗ ТВ
|0.3
|0.9
|9
|30.12.2016
|10 самых горячих клипов дня
|Пятница
|17:08:00
|17:59:00
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.0
|10
|31.12.2016
|Check in
|Суббота
|10:24:28
|11:24:09
|МУЗ ТВ
|0.3
|1.1
ЗВЕЗДА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|Старые песни о главном
|Воскресенье
|17:15:11
|18:50:33
|1.1
|3.3
|2
|29.12.2016
|Ночные ласточки
|Четверг
|15:54:13
|15:59:59
|1.0
|5.5
|3
|28.12.2016
|Новости дня
|Среда
|18:00:07
|18:26:44
|1.0
|3.8
|4
|31.12.2016
|Старые песни о главном 2
|Суббота
|22:14:24
|23:56:20
|1.0
|2.5
|5
|27.12.2016
|Отдел С.С.С.Р
|Вторник
|17:03:20
|17:59:46
|1.0
|4.4
|6
|26.12.2016
|Специальный репортаж
|Понедельник
|20:13:18
|20:32:01
|0.9
|2.6
|7
|26.12.2016
|Памяти наших друзей и коллег
|Понедельник
|18:40:06
|18:59:24
|0.9
|3.1
|8
|31.12.2016
|Новогоднее обращение Президента России Владимира Владимировича Путина
|Суббота
|23:56:20
|00:04:39
|0.9
|2.1
|9
|28.12.2016
|Легенды советского сыска. Годы войны
|Среда
|18:29:30
|19:18:49
|0.9
|3.1
|10
|27.12.2016
|Легендарные самолеты
|Вторник
|18:29:39
|19:21:26
|0.9
|3.0
ПЯТЫЙ КАНАЛ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|01.01.2017
|Три орешка для Золушки
|Воскресенье
|22:49:33
|00:10:51
|3.0
|10.7
|2
|29.12.2016
|Детективы
|Четверг
|19:57:21
|20:24:12
|3.0
|8.6
|3
|01.01.2017
|Мужики
|Воскресенье
|21:18:24
|22:49:33
|3.0
|8.4
|4
|27.12.2016
|След
|Вторник
|20:25:42
|21:14:20
|2.9
|8.2
|5
|27.12.2016
|Сейчас (22:00)
|Вторник
|22:00:12
|22:28:03
|2.4
|7.0
|6
|26.12.2016
|Застава
|Понедельник
|17:48:37
|18:29:53
|2.2
|8.2
|7
|01.01.2017
|Моя советская молодость
|Воскресенье
|15:20:42
|17:32:36
|2.2
|7.2
|8
|01.01.2017
|Моя советская юность
|Воскресенье
|13:40:21
|15:20:42
|2.1
|6.9
|9
|01.01.2017
|Мой советский Новый год
|Воскресенье
|17:32:36
|18:37:46
|2.0
|6.2
|10
|26.12.2016
|Сейчас (18.30)
|Понедельник
|18:30:11
|19:02:45
|2.0
|6.9
2Х2
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.12.2016
|Губка Боб в квадратных штанишках
|Среда
|13:02:36
|13:14:26
|0.4
|2.2
|2
|30.12.2016
|Симпсоны
|Пятница
|20:09:24
|20:30:51
|0.3
|0.8
|3
|26.12.2016
|Аватар. Легенда о Корре
|Понедельник
|21:28:11
|21:50:15
|0.2
|0.6
|4
|29.12.2016
|Гриффины
|Четверг
|20:35:03
|20:56:32
|0.2
|0.6
|5
|29.12.2016
|Южный парк
|Четверг
|00:10:20
|00:31:57
|0.2
|1.2
|6
|27.12.2016
|Американский папаша
|Вторник
|20:34:52
|20:56:14
|0.2
|0.5
|7
|29.12.2016
|Футурама
|Четверг
|17:07:30
|17:28:11
|0.2
|0.8
|8
|27.12.2016
|Пыхчево
|Вторник
|22:48:11
|23:02:46
|0.2
|0.6
|9
|29.12.2016
|Робоцып
|Четверг
|23:56:08
|00:06:15
|0.2
|0.8
|10
|27.12.2016
|Санджей и Крейг
|Вторник
|11:40:17
|12:04:32
|0.2
|1.0
КАНАЛ DISNEY
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.12.2016
|Храбрая сердцем
|Пятница
|19:31:34
|21:24:38
|1.2
|3.5
|2
|31.12.2016
|Холодное торжество
|Суббота
|19:27:16
|19:34:24
|1.1
|2.9
|3
|29.12.2016
|Гравити Фолз
|Четверг
|18:12:27
|18:33:07
|0.9
|3.5
|4
|31.12.2016
|Феи. Тайна зимнего леса
|Суббота
|19:34:45
|21:04:08
|0.9
|2.4
|5
|30.12.2016
|Феи: Загадка пиратского острова
|Пятница
|18:06:57
|19:31:19
|0.9
|3.0
|6
|28.12.2016
|Новая школа императора
|Среда
|18:41:10
|19:03:20
|0.8
|3.0
|7
|29.12.2016
|Финес и Ферб
|Четверг
|16:16:51
|16:38:27
|0.8
|4.1
|8
|29.12.2016
|Леди Баг и Супер-Кот
|Четверг
|15:19:49
|15:41:27
|0.8
|4.3
|9
|31.12.2016
|София Прекрасная
|Суббота
|11:25:44
|11:48:01
|0.8
|3.2
|10
|01.01.2017
|Финес и Ферб. Архивы О.Б.К.А
|Воскресенье
|18:46:17
|19:30:17
|0.8
|2.2
Ю
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.12.2016
|Верните мне красоту
|Понедельник
|22:18:03
|23:18:21
|0.6
|1.9
|2
|01.01.2017
|Кот-парад
|Воскресенье
|09:58:01
|16:22:14
|0.5
|1.9
|3
|26.12.2016
|В теме
|Понедельник
|23:18:21
|23:41:32
|0.4
|1.7
|4
|30.12.2016
|Я стесняюсь своего тела
|Пятница
|21:03:25
|00:32:14
|0.3
|0.9
|5
|26.12.2016
|Спасите моего ребенка
|Понедельник
|23:41:32
|01:03:38
|0.2
|1.4
|6
|01.01.2017
|Мастера секса
|Воскресенье
|23:59:00
|00:58:59
|0.2
|1.0
|7
|26.12.2016
|Беременна в 16
|Понедельник
|13:30:02
|14:19:26
|0.2
|1.2
|8
|26.12.2016
|Няня 911
|Понедельник
|18:55:06
|19:34:10
|0.2
|0.6
|9
|28.12.2016
|МастерШеф
|Среда
|17:45:34
|19:21:39
|0.2
|0.7
|10
|30.12.2016
|Топ шеф. Десерты
|Пятница
|15:59:35
|19:32:17
|0.2
|0.7
КАРУСЕЛЬ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Зима в Простоквашино
|Суббота
|16:15:44
|16:31:23
|КАРУСЕЛЬ
|1.5
|4.7
|2
|31.12.2016
|Новогодняя сказка
|Суббота
|16:52:56
|17:09:31
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.1
|3
|31.12.2016
|Дед Мороз и Серый волк
|Суббота
|16:34:09
|16:50:53
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.1
|4
|28.12.2016
|Спокойной ночи, малыши!
|Среда
|20:31:51
|20:45:42
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|3.5
|5
|01.01.2017
|Ералаш
|Воскресенье
|13:16:25
|14:29:56
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.3
|6
|31.12.2016
|Каникулы в Простоквашино
|Суббота
|15:55:47
|16:13:40
|КАРУСЕЛЬ
|1.3
|4.0
|7
|31.12.2016
|Маша и медведь
|Суббота
|23:24:45
|23:55:14
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.0
|8
|28.12.2016
|Щенячий патруль
|Среда
|19:40:14
|20:03:47
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.7
|9
|31.12.2016
|Ну, погоди!
|Суббота
|13:41:07
|13:59:44
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|4.2
|10
|31.12.2016
|Щелкунчик
|Суббота
|17:12:17
|17:37:49
|КАРУСЕЛЬ
|1.2
|3.5
RU.TV
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|31.12.2016
|Концертный зал RU TV
|Суббота
|14:03:16
|14:56:22
|RU.TV
|0.2
|0.6
|2
|27.12.2016
|Незабудки
|Вторник
|17:00:03
|17:55:30
|RU.TV
|0.1
|0.6
|3
|30.12.2016
|Золотой граммофон
|Пятница
|18:00:08
|23:17:26
|RU.TV
|0.1
|0.4
|4
|31.12.2016
|Супермикс дня
|Суббота
|12:00:03
|12:53:12
|RU.TV
|0.1
|0.5
|5
|30.12.2016
|Стол заказов
|Пятница
|13:59:48
|16:55:42
|RU.TV
|0.1
|0.5
|6
|27.12.2016
|Хит за хитом
|Вторник
|18:03:23
|18:52:59
|RU.TV
|0.1
|0.4
|7
|28.12.2016
|Топ-лист. Сдувшиеся звезды
|Среда
|19:00:08
|19:17:26
|RU.TV
|0.1
|0.4
|8
|01.01.2017
|Суперхит 2016
|Воскресенье
|19:00:49
|19:55:34
|RU.TV
|0.1
|0.3
|9
|01.01.2017
|100пудовый хит
|Воскресенье
|16:00:03
|16:55:04
|RU.TV
|0.1
|0.3
|10
|27.12.2016
|Топ-лист. Переделка
|Вторник
|19:00:08
|19:19:00
|RU.TV
|0.1
|0.3
ПЯТНИЦА
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|26.12.2016
|Орел & решка. Кругосветка. Неизданное
|Понедельник
|18:52:32
|19:40:49
|ПЯТНИЦА
|0.9
|2.7
|2
|26.12.2016
|На ножах
|Понедельник
|21:24:56
|22:19:38
|ПЯТНИЦА
|0.8
|2.3
|3
|27.12.2016
|Ревизорро
|Вторник
|22:00:38
|23:01:02
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.6
|4
|27.12.2016
|Полицейская академия-3. Повторное обучение
|Вторник
|00:47:52
|02:30:25
|ПЯТНИЦА
|0.5
|5.7
|5
|29.12.2016
|Орел & решка. Юбилейный
|Четверг
|19:03:47
|20:00:17
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.5
|6
|27.12.2016
|Полицейская академия-2: их первое задание
|Вторник
|23:01:02
|00:47:52
|ПЯТНИЦА
|0.5
|2.2
|7
|01.01.2017
|Фред Клаус - брат Санты
|Воскресенье
|10:46:50
|12:41:31
|ПЯТНИЦА
|0.5
|1.9
|8
|26.12.2016
|Полицейская академия
|Понедельник
|00:00:32
|01:56:56
|ПЯТНИЦА
|0.4
|3.6
|9
|01.01.2017
|Орел & решка. Кругосветка. Новый год
|Воскресенье
|15:15:26
|16:41:36
|ПЯТНИЦА
|0.4
|1.5
|10
|30.12.2016
|Полицейская академия-7: миссия в Москве
|Пятница
|00:43:26
|02:19:06
|ПЯТНИЦА
|0.4
|3.4
СТС LOVE
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.12.2016
|Моя прекрасная няня
|Среда
|13:03:43
|13:35:15
|СТС LOVE
|0.3
|1.7
|2
|26.12.2016
|Папины дочки
|Понедельник
|18:52:30
|19:16:03
|СТС LOVE
|0.3
|0.8
|3
|28.12.2016
|Сердца за любовь
|Среда
|13:35:15
|14:35:03
|СТС LOVE
|0.2
|1.4
|4
|28.12.2016
|Не родись красивой
|Среда
|21:21:19
|23:00:19
|СТС LOVE
|0.2
|0.6
|5
|30.12.2016
|Смешарики
|Пятница
|07:54:58
|08:07:58
|СТС LOVE
|0.1
|1.5
|6
|28.12.2016
|Кремлевские курсанты
|Среда
|14:35:03
|16:30:15
|СТС LOVE
|0.1
|0.7
|7
|26.12.2016
|Каникулы в Мексике - 2
|Понедельник
|23:10:51
|01:00:29
|СТС LOVE
|0.1
|0.5
|8
|26.12.2016
|Ранетки
|Понедельник
|01:00:29
|03:00:00
|СТС LOVE
|0.1
|1.2
|9
|27.12.2016
|Кадетство
|Вторник
|02:59:59
|04:45:29
|СТС LOVE
|0.1
|1.6
|10
|31.12.2016
|Смешарики. Пинкод
|Суббота
|07:13:35
|07:26:35
|СТС LOVE
|0.0
|0.7
ЧЕ
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|27.12.2016
|Крокодил Данди-2
|Вторник
|22:28:54
|00:38:50
|ЧЕ
|0.9
|3.9
|2
|27.12.2016
|Данди по прозвищу "Крокодил"
|Вторник
|20:32:09
|22:28:54
|ЧЕ
|0.8
|2.4
|3
|28.12.2016
|Крокодил Данди в Лос-Анджелесе
|Среда
|22:41:58
|00:32:07
|ЧЕ
|0.7
|2.8
|4
|30.12.2016
|Сердца трех
|Пятница
|17:19:14
|18:30:06
|ЧЕ
|0.6
|2.2
|5
|01.01.2017
|Новогодний задорный юбилей
|Воскресенье
|14:30:05
|18:34:14
|ЧЕ
|0.6
|1.8
|6
|28.12.2016
|КВН на бис
|Среда
|19:30:06
|20:31:32
|ЧЕ
|0.5
|1.6
|7
|27.12.2016
|Узник замка Иф
|Вторник
|13:54:25
|18:30:06
|ЧЕ
|0.5
|2.5
|8
|30.12.2016
|КВН. Высший балл
|Пятница
|20:01:55
|00:00:43
|ЧЕ
|0.4
|1.2
|9
|27.12.2016
|Как это снято
|Вторник
|18:30:06
|18:35:51
|ЧЕ
|0.4
|1.5
|10
|26.12.2016
|Морская полиция: спецотдел
|Понедельник
|22:57:13
|23:38:26
|ЧЕ
|0.3
|1.2
ТНТ 4
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.12.2016
|Комеди Клаб. Лучшее
|Четверг
|20:52:05
|21:03:05
|ТНТ 4
|0.4
|1.0
|2
|29.12.2016
|Комеди Клаб
|Четверг
|23:00:10
|00:00:02
|ТНТ 4
|0.3
|1.4
|3
|28.12.2016
|Комеди Клаб. Церемония Звезда ТНТ
|Среда
|23:55:03
|00:56:52
|ТНТ 4
|0.3
|2.0
|4
|01.01.2017
|Большие чувства. Ночная версия
|Воскресенье
|03:01:48
|03:29:42
|ТНТ 4
|0.2
|3.5
|5
|31.12.2016
|Наша Russia
|Суббота
|20:59:29
|21:27:58
|ТНТ 4
|0.2
|0.5
|6
|01.01.2017
|Зайцев + 1
|Воскресенье
|21:26:33
|21:49:11
|ТНТ 4
|0.2
|0.6
|7
|01.01.2017
|Comedy Woman
|Воскресенье
|09:48:49
|10:31:12
|ТНТ 4
|0.2
|1.3
|8
|31.12.2016
|Счастливы вместе
|Суббота
|13:58:45
|14:27:40
|ТНТ 4
|0.2
|0.7
|9
|30.12.2016
|Убойная лига
|Пятница
|01:00:05
|01:56:48
|ТНТ 4
|0.2
|1.6
|10
|31.12.2016
|Наша Russia. Лучшее
|Суббота
|21:51:05
|21:59:22
|ТНТ 4
|0.2
|0.5
DISCOVERY CHANNEL
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|28.12.2016
|Как это работает
|Среда
|19:30:50
|19:57:01
|DISCOVERY CHANNEL
|0.3
|0.9
|2
|28.12.2016
|Из чего это сделано ?
|Среда
|19:00:58
|19:26:55
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.7
|3
|28.12.2016
|Махинаторы
|Среда
|20:00:41
|20:59:24
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|4
|30.12.2016
|Золотая лихорадка
|Пятница
|22:00:26
|22:59:08
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|5
|28.12.2016
|Охотники за складами
|Среда
|21:30:56
|21:58:56
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.5
|6
|26.12.2016
|Выживание без купюр
|Понедельник
|11:01:01
|11:54:00
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|1.0
|7
|26.12.2016
|Дикая кухня
|Понедельник
|18:01:48
|18:54:06
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.6
|8
|28.12.2016
|Битвы за контейнеры
|Среда
|21:00:54
|21:26:16
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.4
|9
|29.12.2016
|Охотники за реликвиями
|Четверг
|21:00:30
|21:25:45
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.4
|10
|26.12.2016
|На краю Аляски
|Понедельник
|12:01:03
|12:54:03
|DISCOVERY CHANNEL
|0.2
|0.9
ДОМ КИНО
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|30.12.2016
|Девчата
|Пятница
|19:00:18
|20:53:51
|ДОМ КИНО
|1.3
|3.9
|2
|30.12.2016
|Морозко
|Пятница
|20:53:51
|22:25:25
|ДОМ КИНО
|1.1
|3.2
|3
|29.12.2016
|Москва слезам не верит
|Четверг
|20:47:18
|23:38:52
|ДОМ КИНО
|1.1
|3.3
|4
|27.12.2016
|Любовь и голуби
|Вторник
|19:00:17
|21:01:05
|ДОМ КИНО
|1.0
|2.9
|5
|28.12.2016
|Служебный роман
|Среда
|20:37:23
|23:41:18
|ДОМ КИНО
|0.9
|2.8
|6
|29.12.2016
|Иван Васильевич меняет профессию
|Четверг
|18:59:51
|20:47:18
|ДОМ КИНО
|0.9
|2.7
|7
|28.12.2016
|Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
|Среда
|19:00:18
|20:37:23
|ДОМ КИНО
|0.8
|2.5
|8
|30.12.2016
|Карнавальная ночь
|Пятница
|22:25:25
|23:51:29
|ДОМ КИНО
|0.7
|2.3
|9
|27.12.2016
|Тайны следствия - 11
|Вторник
|18:06:53
|19:00:17
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.4
|10
|26.12.2016
|Тайны следствия - 10
|Понедельник
|18:57:51
|19:41:11
|ДОМ КИНО
|0.6
|2.0
Advertology.Ru
15.02.2017
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