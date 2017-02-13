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Nesquik Studios стал финалистом премии "Одноклассники Creative Awards"

Nesquik Studios стал финалистом премии &quot;Одноклассники Creative Awards&quot;

Nesquik Studios вошел в число лучших проектов на площадке «Одноклассники» за 2016 год. Проект, реализованный совместно агентствами McCann Moscow и Comunica, получил почетную награду впервые.

Nesquik Studios  представляет собой качественно новый подход к созданию развлекательного и образовательного контента для мам и их детей. Благодаря специальному сообществу Nesquik Studios в «Одноклассниках» родители детей получили доступ к полезной информации, развлекательным активностям, играм и конкурсам. Сообщество также помогло родителям и детям встретиться в онлайн-пространстве, чтобы потом проводить вместе больше времени в реальной жизни. Этому способствовали интересные задания и игры для детей, которые они могли выполнять офлайн вместе с другими участниками группы.

Особое внимание уделялось качеству контента. Nesquik Studios объединил в себе развивающие игры, идеи для совместного досуга, элементарные научные опыты. Как результат, контент помог создать многочисленное сообщество родителей, которые хотят развить потенциал своих детей и видят для них большое будущее. Всего за полгода группа выросла до 60 000 человек, и с каждым днем родителей, которые заботятся о гармоничном развитии своих детей вместе с Nesquik, становится все больше.

В конкурсные активности сообщества было вовлечено значительное количество семей. Суммарный охват фотоконкурса, в котором дети рассказывали о своих будущих профессиях, составил 10 751 000 человек, а всего было получено 750 работ. Авторы самых интересных фотографий выиграли путевки в развивающие летние лагеря.

Все проекты конкурса «Одноклассники Creative Awards» оценивало компетентное жюри. В этом году в него вошли SM-директор Possible Moscow (Hungry Boys) Максим Федоров, управляющий директор digital-агентства Nurun Артур Матковский, креативный директор JAMI, а также куратор и преподаватель в ИКРА Иван Дьяченко, marketing manager сети “Одноклассники” Роксана Бушкова и creative&strategy director Pichesky Сергей Милюк.

14.02.2017

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