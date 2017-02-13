Дизайн-студия агентства STEM для АО "Газпром бытовые системы"

Агентство STEM приступило к сотрудничеству с АО «Газпром бытовые системы» в сентябре 2016 года. Первым проектом стала разработка полиграфических материалов для участия компании в выставке-ярмарке «BRICS TRAID FAIR», которая прошла в столице Индии Нью-Дели.

На выставке стенд АО «Газпром бытовые системы» стал площадкой для международного общения профессионалов из сферы производства и поставок крупной бытовой техники. Наглядные и очень структурные материалы делали общение еще более предметным.

В рамках дальнейшей работы дизайн-студия агентства STEM сделала апгрейд основного каталога со всей линейкой продукции компании и произвела ребрендинг внутренних материалов. Особое внимание хочется обратить на корпоративный календарь, иллюстрации в котором выполнены вручную техникой акварель. Ольга Задумова – ведущий дизайнер агентства создала иллюстрации, посвященные привычным моментам нашей жизни. Все образы наполнены светом и теплом, они очень точно передают атмосферу уюта и тепла дома.

«Работа над проектами АО «Газпром бытовые системы» — сложный, интересный и динамичный процесс. Создавать материалы для демонстрации на международном уровне — огромный шаг для дизайн-студии агентства: здесь исключены ошибки и промахи — идеальная и совершенная работа», — Евгения Мойсеева, менеджер по работе с клиентами агентства STEM.