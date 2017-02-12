Средние расходы россиян в День Святого Валентина 2017 составят 3 268 рублей

Многие пары, выражая свою любовь, делают друг другу подарки на 14 февраля и устраивают в этот день романтические сюрпризы. Так, около 50 % опрошенных россиян, заявили, что планируют отметить этот праздничный день с любимым человеком.

Исходя из приведенной статистики, День Святого Валентина с каждым годом становится все более важным днем для российского сектора розничных продаж. Мужчины утверждают, что в среднем готовы потратить в это праздничный день 6 405 рублей, в то время как женщины планируют свои расходы в районе 2 883 рублей. Разница в 3 268 рублей показывает, что мужчины, покупают для своих любимых женщин существенно более дорогие подарки.

С другой стороны, самым предпочтительным подарком для влюбленных на День Святого Валентина в 2017 году является совместное времяпрепровождение. Согласно исследованию Tiendeo, романтический ужин вдвоем или другое совместное мероприятие являются наиболее желанными подарками как для женщин, так и для мужчин.

Исследование Tiendeo показывает растущий интерес российских влюбленных пар к празднованию дня Святого Валентина, который выражается в желании провести время вдвоем и оказать приятные знаки внимания партнеру. Нельзя не отметить, что в реальности традиционные подарки, такие как цветы и шоколадные конфеты, по-прежнему остаются фаворитами этого праздника.

* Исследование, проведенное среди более чем 500 пользователей Tiendeo в России.