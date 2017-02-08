"Эльдорадо" подводит итоги 2016 года

По итогам года онлайн-продажи «Эльдорадо» выросли почти на 40%.

Ключевые показатели за 2016 г.:

Продажи увеличились на 11,0%, составив 130 млрд рублей (с НДС);

Сопоставимые продажи (like-for-like) увеличились на 13,9%;

Онлайн-продажи выросли на 37,7%, достигнув 23 млрд рублей (с НДС);

Сопоставимые онлайн-продажи выросли на 40,9%;

Выручка розничных магазинов на квадратный метр торговой площади увеличилась на 1,2%;

Открыто 33 магазина, торговая площадь увеличилась на 19 106,5 кв. метров, общая площадь увеличилась на 21 392,62 кв. метров.

За 2016 год трафик на сайт www.eldorado.ru вырос на 24% относительно аналогичного периода, конверсия сайта – на 26%. Компания продолжила активное развитие онлайн-канала, онлайн-продажи достигли 18,4% от общего оборота компании.

«"Эльдорадо" ‒ один из самых мощных российских брендов, – заявил Саид Гуцериев, Председатель Совета Директоров компании. ‒ Это подтверждает уверенный рост ключевых показателей и в первую очередь мощная динамика развития интернет-магазина cети, увеличившего объем продаж почти на 40%. В целом, итоги года демонстрируют высокий уровень доверия рынка к бренду "Эльдорадо", его конкурентоспособность на долгосрочную перспективу вне зависимости от дальнейших планов развития группы в сегменте бытовой техники, электроники и товаров для дома».

По состоянию на 31 декабря 2016 года сеть «Эльдорадо» включает в себя 430 розничных гипермаркетов. Торговая площадь составляет 605 289 кв. метров, общая площадь – 779 206, 11 кв. метров.