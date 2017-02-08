"Нэфис Косметикс" усиливает бренд "Я родился", выпуская на рынок стиральный порошок для всей семьи

АО «Нэфис Косметикс» запустило производство новых стиральных порошков в премиальном сегменте. Эту нишу займет уникальная серия порошков, не вызывающих аллергию, «Я родился. Для Семьи». Таким образом, линейка средств по уходу за детьми «Я родился» дополнена стиральным порошком, предназначенным для использования членами всей семьи.

Специалисты лаборатории предприятия «Нэфис Косметикс», разрабатывая формулу универсального бесфосфатного и бесцеолитного порошка «Я родился. Для Семьи», ориентировались на требования времени: в составе используется высококачественное сырье, продукт безопасен в использовании, при этом демонстрирует высокое качество отстирывания сложных пятен. Новый порошок выходит в одном из ключевых сегментов российского рынка бытовой химии, где наблюдается наивысшая потребительская активность.

«В 2017 году мы ставим перед собой задачу расширить представленность бренда в высоком ценовом сегменте путем увеличения целевой аудитории и полного охвата каналов продаж. Рассчитываем занять 5% долю в этом сегменте и удовлетворить потребности пользователей данного сегмента. Мощности нашего предприятия позволяют в полной мере обеспечить потребность населения в качественных моющих средствах», - комментирует генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Рустем Нуреев.

Напомним, бренд «Я родился» был представлен на рынке моющих средств в июле 2015 года, в 2016 году рецептура средств по уходу за детьми была усовершенствована. Обновленная формула, не вызывающая аллергии, разработана специально для стирки белья новорожденных и людей с чувствительной кожей. На сегодняшний день бренд занимает лидирующие позиции на российском рынке внутри детского дорогого сегмента (по данным AC Nielsen за период январь-май 2016г.).