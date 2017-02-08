Анализ рынков

Аппетитный январь

Аппетитный январь

В минувшем январе повседневные расходы россиян после декабрьского пика сократились сразу на -16,6%, практически вернувшись к показателям ноября и октября прошлого годы.

И такая динамика расходов вполне вписывается в общий тренд за все годы наблюдений с тем лишь исключением, что в нынешнем году январское снижение оказалось более скромным, чем в предыдущие годы. В годовом выражение общие расходы россиян в январе выросли на 9,5%, что уверенно превосходит накопленную с января 2016 года инфляцию в 5%. Таким образом, очищенные от инфляции расходы россиян оказались на уровне, уступающем только показателю 2013 года. Доля продовольствия в общей корзине повседневных затрат немного подросла – с 51% в конце прошлого года до 53% январе. Возможно, виной тому подорожание почти на процент продуктов питания, которое было зафиксировано Росстатом. С другой стороны, россияне, напомним, отказались от предпраздничной закупки продуктов впрок. Поэтому в январе нечего было доедать – продукты я начале года покупались в обычном режиме.

По данным исследовательского холдинга Ромир, полученным на основе скан-панели домохозяйств *Romir Consumer Scan Panel, в январе повседневные расходы россиян после декабрьского пика сократились сразу на -16,6%, практически вернувшись к показателям ноября и октября прошлого года. И такая динамика расходов вполне вписывается в общий тренд за все годы наблюдений, однако с пометкой, что в минувшем январе снижение объемов общих расходов оказалось меньше, чем в предыдущие годы. Так, в январе 2016 сокращение расходов составило -20%, два предыдущих года – по -22%, в 2013 – 19% (см. График 1).

 График 1. Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – Январь 2017. 

100% = январь 2012 года 
Источник: RomirScanPanel, январь 2017 

В годовом выражение общие расходы россиян в январе выросли на 9,5%, что уверенно превосходит накопленную с января 2016 года инфляцию в 5%. Таким образом, реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян оказались на уровне, уступающем только показателю 2013 года (см. График 2).

График 2. Динамика реальных («очищенных» от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – Январь 2017. 

100% = январь 2012 года
Источник: Romir Scan Panel, январь 2017 

Резкое снижение расходов в январе традиционно и не требует особых объяснений. Россияне после длинных новогодних праздников и каникул возвращаются к обычному стилю потребления и расходов. Доля продовольствия в общей корзине повседневных затрат немного подросла с 51% в декабре и ноябре до 53% в январе. Возможно, виной тому стало подорожание продовольственных товаров в среднем на 0,9%, по данным Росстата.

С другой стороны, стоит вспомнить, что в декабре мы отмечали повышение  общих трат россиян за счет непродовольственных товаров, то есть экстра запасов продуктов перед праздниками наши соотечественники в отличие от предыдущих лет не делали. Поэтому в январе и доедать особенно было нечего. Отсюда и увеличение доли продуктовых категорий в общей корзине затрат. 

Города и регионы

Те регионы, которые показали наибольший рост расходов в декабре относительно ноября, в январе продемонстрировали опять же самый значительный спад. Так, жители Сибири и Дальнего Востока в январе потратили меньше, чем в декабре на -24%. На юге и Северном Кавказе сокращение расходов в первом месяце года составило -23%, а на северо-западе -18,6%. Напомним, что самый скромный декабрьский рост был зафиксирован в Приволжском ФО. Вот и сокращение расходов в январе в этом регионе оказалось опять  же самым низким – всего -10,3%.

В годовом выражении динамика расходов в разных частях страны оказалась неоднородной. Так, например, сибиряки (+16,3%), жители центра страны (+18,5%) и северо-запада (+12%) показали уверенный рост расходов относительно января 2016 года. А вот на юге страны (-8,9%) и в Приволжском округе (-3,6%) расходы января 2017 не смогли дотянуть даже до показателей прошлого года.

В Москве в январе расходы сократились на -23% относительно расточительного декабря. Однако годовой рост расходов москвичей составил +8,1% и уверенно превзошел инфляцию. В Питере сокращение расходов в январе было немного более скромным -15,7%. Однако годовой рост расходов жителей северной столицы более чем втрое превзошел уровень накопленной инфляции и составил +16,7%. Напомним, что рост расходов в Питере в годовом выражении начался уже в конце прошлого года, хотя в первой половине 2016 наблюдалось затишье.

Расходы жителей мегаполисов в январе сократились на -16,5%, а за год выросли на +6,2%. Выделились в январских тратах жители пятисоттысячников. Напомним, что в течение всего предыдущего года они показывали редкостную экономию, но ощутимо раскошелились в декабре. В январе же жители крупных городов ужали свои повседневные траты сразу на -22%. Объем расходов января 2017 номинально совпал с показателем первого месяца 2016 года.  То есть годовой рост оказался нулевым.

Расходы жителей стотысячников в январе сократились меньше, чем в других типах городов. Падение составило -13,8%. Зато в годовом выражении рост почти троекратно превзошел размер официальной инфляции и составил +14,4%. Напомним, что в целом в стотысячниках расходы жителей показывали стабильный рост на протяжении всего прошлого года без резких скачков и падений.   

Доходные группы 

В среднем расходы россиян с разными доходами сократились в январе относительно декабря достаточно равномерно. Так, низкодоходники потратили меньше на -18,7%, среднедоходники сократили траты на -17%, а высокодоходники на -16,6%.

Зато в годовом выражении наблюдается разница в динамике расходов в разных доходных группах. Расходы россиян с низким доходом за год выросли практически на размер инфляции, то есть на +5,1%. В группе россиян со средними доходами расходы за год увеличились на +7,1%. А высокодоходники показали рост общих трат на +13,1%.

* Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 000 россиян, 11 000 домохозяйств в 180 городе с населением более 100 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

09.02.2017

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