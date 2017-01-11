Анализ рынков

Экономный Новый год

Экономный Новый год

В декабре россияне традиционно не смогли удержаться от бурной предпраздничной закупки, что привело к росту общих трат сразу на 17,7% по сравнению с ноябрем. Таким образом, номинальный объем повседневных расходов наших соотечественников в конце прошлого года достиг небывалых высот.

Однако по сравнению с декабрем 2015 года рост расходов в последнем месяце ушедшего года не смог обогнать даже скромную инфляцию по версии Росстата, составив всего 4,3% против 5,4% соответственно. То есть реальные («очищенные» от инфляции) расходы россиян в декабре 2016 года оказались самыми низкими за последние пять лет наблюдений. В декабрьских тратах россияне проявили трезвость и рассудительность. Средний чек вырос на 7,8%, но частота походов выросла незначительно.  В прошедшие праздники россияне решили отказаться от излишеств за праздничным столом, и доля трат на продукты в декабре в корзине общих затрат осталась на уровне ноября и составила 51%. То есть вместо деликатесов россияне потратились в большей степени на подарки.

По данным исследовательского холдинга Ромир, полученным на основе скан-панели домохозяйств *Romir Consumer Scan Panel, в минувшем декабре объем общих повседневных расходов россиян ожидаемо резко вырос, увеличившись на 17,7% по сравнению с ноябрем. То есть месячная инфляция, рассчитанная Росстатом в размере 0,4%, была с легкостью преодолена. Однако годовой рост расходов относительно декабря прошлого года составил всего 4,3%, что, увы, не дотягивает до размера даже скромной официальной годовой инфляции в 5,4% (см. График 1).

График 1. Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – декабрь 2016. 

Однако, не смотря на номинальный рост объема повседневных расходов до самого высокого показателя за все годы наблюдений,  реальные расходы, то есть «очищенные» от инфляции, в декабре прошедшего года оказались самыми низкими за пять последних лет (см. График 2). Реальные расходы декабря 2016 года почти совпали со значением декабря 2015 года с разницей в 1%, но значительно отстали от показателей последнего месяца 2012-2014 годов.

График 2. Динамика реальных («очищенных» от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – декабрь 2016.

Таким образом, наши ранее сделанные прогнозы по поводу отложенной до последнего момента предновогодней закупки оправдались. При этом стоит отметить, что рост расходов в декабре был обусловлен в большей степени покупкой подарков, нежели продуктов к праздничному столу. Доля продуктовых категорий в общей корзине расходов в декабре сохранилась на уровне 51%, как и месяцем ранее.

Судя по тому, что средний чек в декабре вырос на 7,8%, вряд ли можно говорить о бурной закупочной лихорадке перед праздниками. Чек вырос, расходы увеличились, но частота походов в магазины, а вернее число посещаемых торговых точек, выросло незначительно. Россияне запасались повседневными товарами перед праздниками в разумных пределах.

Города и регионы

В разрезе регионов лидерами по росту расходов в декабре оказались жители Сибири и Дальнего Востока, которые в последний месяц года потратили на 28,6% больше, чем месяцем ранее. Жители северо-западного региона и юга страны тоже показали рост расходов выше среднего уровня – на 18,4%. А самый скромный рост по сравнению с другими федеральными округами продемонстрировали жители Приволжского округа – всего 12,4%.

При этом по сравнению с показателями годичной давности размер инфляции в вопросе роста общего объема повседневных расходов удалось преодолеть не всем. Так, сибиряки в минувшем декабре потратили на 14,5% больше, чем  годом ранее. Жители Центрального округа увеличили объемы ежедневных трат на 9,1%, а на северо-западе годовой рост расходов составил 7,3%. А вот россияне, проживающие на юге страны, по сравнению с декабрем 2015 года показали в прошедшем декабре сокращение расходов  на -5,6%. В Приволжском ФО падение объема общих расходов в разрезе года вообще составило почти -10%.

Не смотря на рост расходов в ЦФО в декабре ниже среднего, москвичи выделились на общем фоне, увеличив декабрьские траты на 19,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако годовой рост расходов жителей столицы не смог перешагнуть накопленную инфляцию и составил всего 5,2%.

А вот жители северной столицы в декабре относительно ноября потратились немного скромнее – рост составил 16,1%. Однако в разрезе года увеличение расходов в Санкт-Петербурге на 14,5% почти втрое превысило уровень инфляции. В целом же жители миллионников в декабре увеличили расходы относительно ноября на 16,3%. По сравнению же с прошлым годом жители мегаполисов свои траты почти не изменили, увеличив их всего на 1,2%. 

Жители городов с населением свыше 500 тысяч человек, отличавшиеся повышенной бережливостью в течение последнего года, в декабре изрядно раскошелились, показав увеличение расходов сразу на 19,1%. Однако по сравнению с декабрем 2015 года их общие расходы продемонстрировали минусовую динамику в -1,2%.

Стабильность роста расходов и в разрезе года, и по сравнению с концом 2015 года была зафиксирована в городах с населением 100-500 тысяч человек. Так, по сравнению с ноябрем жители стотысячников потратили на 17,6% больше. А относительно декабря 2015 года рост расходов в этом типе городов составил 7,6%. 

Доходные группы 

Если в ноябре россияне с низким и средним доходом предпочли сэкономить на повседневных тратах, то  в декабре они дали волю свои потребительским аппетитам.  Низкодоходники в декабре потратили сразу на четверть (24,5%) больше, чем месяцем ранее, а среднедоходники увеличили свои траты на 18,2%. Значительно скромнее в своих предпраздничных тратах себя показали высокодоходники, которые увеличили расходы в декабре относительно предыдущего месяца на 14,7%. Но они, напомним, начали предпраздничную закупку уже в ноябре.

Однако ни одна из доходных групп по сравнению с декабрем 2015 года не смогла продемонстрировать роста расходов, превосходящего инфляцию. Так, низкодоходники в конце 2016 года потратили на 4,1% больше, чем годом ранее. В среднедоходной группе рост расходов за аналогичный период составил 4,6%, а в высокодоходной группе прирост оказался равен 4,5%.

Ромир
Advertology.Ru

12.01.2017

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