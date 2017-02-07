Автобусы ПТК помогают выбрать надежный аккумулятор

Сеть магазинов «Катод» запустила сезонную рекламную кампанию на автобусах ПТК. Ведь, как известно, необходимость в замене аккумуляторной батареи в автомобиле из-за повышенной нагрузки существенно возрастает именно в зимний период.

Компания «Катод» – один из крупнейших поставщиков стартерных аккумуляторных батарей в России, дистрибьютор продукции ведущих мировых и отечественных производителей аккумуляторных батарей. «Катод» входит в первую десятку дилеров Johnson Controls Inc. в Европе является одним из крупнейших в России импортёров аккумуляторных батарей, изготавливаемых на заводах Johnson Controls Inc. Кроме того, компания владеет единственной в Санкт-Петербурге сетью специализированных розничных магазинов «Катод» по продаже автомобильных аккумуляторных батарей, а также осуществляет их гарантийное и послегарантийное обслуживание.

В рекламной кампании заказчик решил сделать акцент на конкретном предложении некоторых наиболее популярных товаров в своих розничных магазинах. Непосредственно на макете представлены образцы аккумуляторов и цены на них, что дает возможность узнать об ассортименте розничных магазинов «Катод» и получить представление об уровне цен. Для привлечения внимания максимально широкой аудитории в рекламе задействованы все поверхности (полное брендирование) автобусов средней вместимости.

Маршрутная сеть ПТК позволяет выбрать для размещения рекламы самые разные маршруты, охватывающие большинство районов города. Так как сеть магазинов «Катод» в Санкт-Петербурге широко представлена, эта задача и была выполнена.

География размещения - Санкт-Петербург

Производством и размещением занималась ПТК (www.098rus.ru).