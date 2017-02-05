Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых авторов СМИ в соцмедиа в 2016 году.
ТОП-10 самых цитируемых авторов СМИ в соцмедиа в 2016 году:
|
|
Автор
|
Статья
|
СМИ
|
Share/likes
|
1
|
Владимир Лаговский
|
Нобелевская премия 2016 года: лауреат доказал, что поститься полезно
|
Kp.ru
|
101,4 тыс.
|
2
|
Галина Мурсалиева
|
Группы смерти (18+)
|
Novayagazeta.ru
|
71,2 тыс.
|
3
|
Владислав Иноземцев
|
Державное бессилие: каковы итоги 16-летнего правления Владимира Путина
|
Rbc.ru
|
66,7 тыс.
|
4
|
Этери Чаландзия
|
Песок в трусах
|
Snob.ru
|
56,7 тыс.
|
5
|
Екатерина Салтыкова,
Роман Лялин,
Андрей Леонов
|
Коллеги пилота, посадившего ИЛ-18 в Якутии без крыльев: "Он совершил невозможное"
|
Kp.ru
|
54,3 тыс.
|
6
|
Дмитрий Быков
|
Андрей Кончаловский: Чем дольше будет Путин, тем лучше
|
Sobesednik.ru
|
46,7 тыс.
|
7
|
Анна Мельникова
|
В Севастополе водитель из-за ребенка, проспавшего остановку, развернул маршрутку и довез его до дома
|
Kp.ru
|
45,1 тыс.
|
8
|
Александра Вишнякова
|
Спортсмены из Белоруссии пронесли флаги РФ на церемонии открытия Паралимпиады
|
Life.ru
|
43,7 тыс.
|
9
|
Екатерина Винокурова
|
Домой!
|
Znak.com
|
38,6 тыс.
|
10
|
Дима Зицер
|
Правила для родителей подростков
|
Snob.ru
|
35,1 тыс.
Методика:
- Рейтинг построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа, а также по количеству «лайков» и отметок «нравится». Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами, предоставляемыми непосредственно площадками.
- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники и Facebook.
- Период исследования: январь – декабрь 2016 года.
- Значение Like / Share зафиксировано на момент составления рейтинга.
- Данные для рейтинга рассчитаны 01.02.2017.
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