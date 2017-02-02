Приз из будущего от "АльфаСтрахование"

В октябре-ноябре в 30 ключевых регионах России стартовала рекламная кампания «Сделай выбор!», призывающая проголосовать в пользу сервиса будущего от «АльфаСтрахование».

В рамках федеральной кампании на промо-сайте future.alfastrah.ru прошла акция, по условиям которой все участники должны были проголосовать за одного из пяти героев, воплощающих ключевые направления бизнеса «АльфаСтрахование» (автострахование, страхование пассажиров и путешественников, медицинское и инвестиционное страхование) и поделиться своим решением в соцсетях – Facebook, ВКонтакте или в Twitter.

«Данная кампания разрабатывалась нашим агентством не просто как рекламное промо, она нарочито выглядела как социальное движение со своим громким манифестом, близким и понятным каждому человеку, который хотя бы отчасти думает о своем будущем и чувствует ответственность за будущее своих детей и близких. И главный приз кампании - Tesla 3 - прекрасно отражает этот ответственный подход. Экологичный, умный, безопасный автомобиль, который в ближайшие годы будет определять развитие новой культуры вождения на дорогах», - отметил креативный директор агентства Deluxe Interactive Алексей Ермолаев.

Общее количество участников, соответствующих условиям конкурса, составило 5323 человека. Всего же в период с октября по декабрь 2016 г. своим голосом поделились более 9 тысяч человек. Итоги акции и победителя определил генератор случайных чисел RandStuff в прямом эфире на странице бренда в Facebook. Счастливчику, отдавшему свой голос за «Медицинский сервис будущего от «АльфаСтрахование», принадлежал номер 1352.