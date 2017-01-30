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ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края за 2016 год

ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края за 2016 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Алтайского края за 2016 год. Лидеры медиарейтинга – телеканал Катунь 24, а также информагентство ПолитСиб.Ру и телекомпания ГТРК Алтай.

ТОП-20 самых цитируемых СМИ Алтайского края:

Место в рейтинге

Перемещение за год

СМИ

Категория

ИЦ

1

+1

Катунь 24

ТВ

360,70

2

+4

ПолитСиб.Ру

Информагентство

156,45

3

+2

ГТРК Алтай

ТВ

135,16

4

+7

Altapress.ru

Интернет

132,01

5

-1

ИА Амител

Информагентство

131,08

6

+1

Алтайская правда

Газета

112,80

7

+1

Бийский рабочий

Газета

103,25

8

+1

Bankfax.ru

Интернет

95,54

9

new

Nashinovosti.tv

Интернет

72,31

10

+4

Doc22.ru

Интернет

68,44

11

+6

Vrubcovske.ru

Интернет

38,93

12

-2

Kapitalist.tv

Интернет

29,72

13

0

Комсомольская правда – Барнаул

Газета

24,55

14

+2

Вечерний Барнаул

Газета

9,65

15

new

Алтайская нива

Газета

9,54

16

new

Змеиногорский вестник

Газета

8,14

17

+2

Каменские известия

Газета

6,66

18

-15

Sibinfo.su

Интернет

6,52

19

new

Fmprod.ru

Интернет

5,91

20

-5

Аргументы и факты – Барнаул

Газета

5,50

Методика

  1. В медиарейтинг вошли СМИ Алтайского края, специализированные СМИ при подсчете не учитывались.
  2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
  3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 37 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  4. Период исследования: 1 января – 31 декабря 2016 года.

31.01.2017

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