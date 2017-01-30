Выставка маркетинговых коммуникаций «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» уже более 20 лет – площадка, объединяющая маркетологов, аналитиков рынка, разработчиков и производителей рекламной продукции, рекламные агентства и заказчиков.

Здесь представлено всё необходимое для продвижения компаний и брендов, для развития бизнеса и решения сложных маркетинговых задач: рекламная полиграфия от вёрстки до печати, сувенирная продукция от дизайна до нанесения на любые изделия, цифровые и традиционные системы для продвижения в местах продаж, интернет-сервисы, оборудование и расходные материалы. Важнейший раздел выставки – продвижение на местах продаж и сопровождение ритейла, как традиционного, так и он-лайнового. Отвечая запросам рынка, развивается направление digital signage.

В творческой, но профессиональной среде выставки «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» заключаются выгодные сделки и партнерские соглашения. Ежегодно мероприятие посещают около 10 000 специалистов. Целевая аудитория мероприятия: рекламные агентства, руководители и сотрудники отделов маркетинга и рекламы, представители розничной торговли, брендов и коммерческие компании.

В 2017 году выставка «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» состоится в рамках Московской биеннале дизайна, которая будет проходить в ЦДХ на Крымском Валу с 11 по 16 апреля. Московская биеннале дизайна представит последние достижения в дизайне по широкому спектру областей его бытования – промышленный дизайн, графический дизайн, веб-дизайн, мультимедиа дизайн, фэшн-дизайн, средовой дизайн, дизайн торговых пространств, дизайн элементов продвижения, событийный дизайн. Дизайн как искусство, дизайн как мышление, дизайн как коммуникация, дизайн как средство продвижения товаров и услуг, технологий и бизнеса. Дизайн как объединяющая дисциплина, пронизывающая производственные, коммуникационные и бизнес процессы. В основе концепции Биеннале лежит тотальность влияния дизайна на качество жизни человека и его все возрастающее значение не только для всего вещественного мира, но и для мира идей и стремлений. Это главная идея Московской биеннале дизайна. Что такое хороший дизайн, как делать хороший дизайн, как учить делать дизайн? Ответам на эти вопросы будет посвящена Московская биеннале дизайна.

УЧАСТНИКИ:

Экспозиция выставки, площадь которой составляет 8 500 кв.м, представляет более 150 компаний-участников из России, СНГ и стран дальнего зарубежья.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

Дизайн, брендинг, креатив

Продвижение товаров на местах продаж, POSm, Displays

Digital signage

Рекламная полиграфия

Сувенирная продукция

Материалы и оборудование

Интернет-реклама и он-лайн торговля

Дизайн и строительство выставочных стендов

Образование

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:

23-я специализированная выставка маркетинговых коммуникаций «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» – это крупный международный форум, где при участии отраслевых ассоциаций ежегодно проводятся бизнес-конференции, семинары, мастер-классы и профессиональные конкурсы.

В 2017 году в рамках выставки пройдет не менее 150 мероприятий деловой программы: Международный бизнес-форум, Дни PR-технологий, Брендинга, BTL, Сувенирной продукции, Дизайна, Digital, Креативности, Теле- и кинорекламы, Интернет рекламы, Медиа, Социальной рекламы, Прессы и мультимедиа, Event-технологий, Корпоративного видео и корпоративных медиа.

В День теле- и кинорекламы пройдут показы работ лауреатов конкурсов 25 каДР, AICP-show, Clio Awards и Adstars – лучшей телевизионной рекламы, созданной продакшн-студиями США, Кореи, России и СНГ. Ежегодно демонстрируются ролики-победители конкурса Epica Awards.

СПЕЦПРОЕКТЫ:

На выставке «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА» ежегодно проводятся профессиональные конкурсы, а также специальные проекты:

В 2017 году в рамках мероприятия откроется экспозиция 13-го конкурса маркетинговых коммуникаций в ритейле POPAI RUSSIA AWARDS. Конкурс занимает третье место в мире по объему представленных POS-дисплеев и проектов и представляет несколько специальных номинаций. В 2016 году конкурс продемонстрировал беспрецедентную активность участников. В нём участвовали 44 компании, которые представили на рассмотрение жюри 225 проектов в 15 номинациях – это рекордный показатель в истории конкурса.

Запланирован ряд проектов социальной направленности: выставка работ социальной рекламы, выставки и презентации благотворительных фондов.

Специальный проект в холле ЦДХ будет посвящен новогоднему оформлению.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА CHRISTMASTIME:

24-я выставка новогодней и праздничной индустрии CHRISTMAS TIME пройдёт параллельно, занимая холл и антресольный этаж ЦДХ. Проведение выставки весной призвано дать возможность заключать контракты и готовить праздничный сезон оптимальным образом, с достаточным запасом по времени, что важно при заключении серьёзных контрактов. Приближение ЧМ-2018 обязывает компании внимательнее отнестись к вопросам оформления и сувенирной продукции в будущем.

На выставке CHRISTMAS TIME представлен широкий спектр новогодней продукции в разных ценовых категориях: новогодние украшения и праздничные декорации, искусственные ели, уличное и внутреннее праздничное освещение, услуги по оформлению любых пространств, включая новинки рынка новогодней продукции – от традиционных елочных шаров до передовых электронных систем. Выставка ориентирована профессиональную аудиторию.

CHRISTMAS TIME ежегодно представляет насыщенную рамочную программу, включающую обсуждение вопросов розничной торговли, интернет-коммерции, новогоднему оформлению торговых центров, сетевых магазинов, бизнес-центров, отелей и уличных пространств.

Акцентом выставки 2017-го года станет международный конкурс праздничного, событийного и средового дизайна. Проект охватывает все направления по комплексному и локальному декорированию пространств, дизайну элементов оформления, а также по подготовке праздничных мероприятий. Цель Конкурса – объединить и полно продемонстрировать возможности рынка, тенденции и инновации, самые успешные решения. Среди 75-и участников 2015-го года: МЕГА, ТЦ Монпасье, Серебряный город, ТЦ Аэропарк (Брянск), компании COC Декораце (Чехия), Альпина, Lidseventhouse, Bigdecor и другие. В жюри конкурса приглашены представители правительства Москвы, Московской области, регионов России, парков, торговых центров, ведущих архитектурных бюро, отраслевых СМИ и независимые эксперты.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

Под патронатом:

Правительства Москвы

Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы

Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ)

Московской торгово-промышленной палаты (МТПП)

При поддержке:

Ассоциации Коммуникационных Агентств России (AKAP)

Ассоциации Российских Брендинговых Компаний (АБКР)

Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ)

Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС)

Некоммерческого Партнерства Производителей Киновидеорекламы (НППР)

Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР)

Ассоциации маркетинга в ритейле POPAI Россия

«Помимо креативной, творческой составляющей, все большую роль играют современные технологии, материалы и оборудование. Новые форматы, в первую очередь цифровые, с каждым днем активнее занимают ниши на рынке. И выставка традиционно является ведущей площадкой для их представления»

И.В. Шубин, Руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы

«Важной функцией выставки является возможность активной коммуникации, обмена опытом и представления лучших практик в области дизайна и рекламы»

В.М. Платонов, Старший вице-президент Московской торгово-промышленной палаты

«Выставка «Дизайн и Реклама» традиционно собирает на одной площадке всю российскую рекламную отрасль. «Дизайн и Реклама» – это, без сомнения, зеркало нашей индустрии»

А. Андреев, сопрезидент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР)

«POPAI Russia давно и плотно сотрудничает с выставкой «Дизайн и Реклама» и тому есть ряд причин: выставка профильная, нужная, интересная, посещаемая и любимая не только состоявшимися специалистами, но и молодыми перспективными дизайнерами и рекламистами»

В.В. Бычков, Президент POPAI Russia

Выставки «Дизайн и Реклама» и «CHRISTMASTIME» будут открыты с 11 по 14 апреля 2017 года.

Часы работы:

11 апреля с 10-00 до 19-00

13-14 апреля с 10-00 до 18-00

15 апреля с 10-00 до 16-00

Организатор:

“ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ”

119049 Москва, Крымский Вал, 10, офис 165

Тел.: +7 495 657 9922

www.design-reklama.ru

e-mail:dr@expopark.ru