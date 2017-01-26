Автобусы ПТК приглашают отметить детский праздник в парках развлечений

Сеть новых современных активити-парков («Fun Jump») представляет огромную батутную арену европейского качества, скалодром, верёвочный и игровой лабиринты, троллей, зону для малышей, вышку с поролоновой ямой, а также опытных тренеров по акробатике, фитнесу и джампингу. «Fun City» – семейный развлекательный центр для детей от 6 месяцев до 16 лет. В центре представлены самые разные игровые аппараты и аттракционы – от простых и забавных для малышей, до самых современных аппаратов виртуальной реальности и симуляторов последнего поколения для ребят постарше.

Цель текущей рекламной кампании – проинформировать аудиторию о возможности отметить в «Fun Jump» и «Fun City» детский праздник – день рождения или тематическую вечеринку.

Яркий праздничный макет с рыжей девочкой, похожей на Пеппи Длинныйчулок, говорит сам за себя. День рождения в развлекательном центре – это то, о чем мечтают почти все дети и хорошая альтернатива кафе и тем более дому. Макет лаконичен, и поэтому был выбран оптимальный для этого рекламоноситель – задний борт, рассчитанный как на автомобилистов, так и на пассажиров в транспортном потоке. Реклама размещается на автобусах ПТК средней и большой вместимости. Маршрутная сеть ПТК позволила выбрать заказчику те транспортные средства, которые проходят в непосредственной близости от торгового центра, где расположены «Fun Jump» и «Fun City».

География размещения - Санкт-Петербург

Производством и размещением занималась ПТК.