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Автобусы ПТК приглашают отметить детский праздник в парках развлечений

Автобусы ПТК приглашают отметить детский праздник в парках развлечений

На автобусах ПТК проходит масштабная рекламная кампания сети активити-парков «Fun Jump» и развлекательного центра «Fun City».  

Сеть новых современных активити-парков («Fun Jump») представляет огромную батутную арену европейского качества, скалодром, верёвочный и игровой лабиринты, троллей, зону для малышей, вышку с поролоновой ямой, а также опытных тренеров по акробатике, фитнесу и джампингу. «Fun City» – семейный развлекательный центр для детей от 6 месяцев до 16 лет. В центре представлены самые разные игровые аппараты и аттракционы – от простых и забавных для малышей, до самых современных аппаратов виртуальной реальности и симуляторов последнего поколения для ребят постарше.

Цель текущей рекламной кампании – проинформировать аудиторию о возможности отметить в «Fun Jump» и «Fun City» детский праздник – день рождения или тематическую вечеринку.

Яркий праздничный макет с рыжей девочкой, похожей на Пеппи Длинныйчулок, говорит сам за себя. День рождения в развлекательном центре – это то, о чем мечтают почти все дети и хорошая альтернатива кафе и тем более дому. Макет лаконичен, и поэтому был выбран оптимальный для этого рекламоноситель – задний борт, рассчитанный как на автомобилистов, так и на пассажиров в транспортном потоке. Реклама размещается на автобусах ПТК средней и большой вместимости. Маршрутная сеть ПТК позволила выбрать заказчику те транспортные средства, которые проходят в непосредственной близости от торгового центра, где расположены  «Fun Jump» и «Fun City».

География размещения - Санкт-Петербург

Производством и размещением занималась ПТК.

27.01.2017

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