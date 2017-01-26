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Индустрия рекламы вносит значительный вклад в экономику ЕС

Индустрия рекламы вносит значительный вклад в экономику ЕС

Один евро, вложенный в рекламу, добавляет семь евро в ВВП ЕС, стимулирует инновации, способствует увеличению рабочих мест, а также увеличивает финансирование социально важных услуг. Такие выводы содержатся в исследовании «Экономический эффект рекламы», проведённом компанией Deloitte по заказу Всемирной федерацией рекламодателей (WFA) и ряда других партнерских организаций.

амое масштабное в истории Европы исследование, проведенное специалистами Deloitte с помощью методов эконометрического моделирования, показало, что рекламная отрасль обеспечивает 5,8 миллионов рабочих мест и 4,6% ВВП ЕС.

В ходе исследования были определены три ключевые сферы, в которые рекламная индустрия вносит наиболее значимый вклад:

Развитие экономики: каждый потраченный на рекламу евро дает дополнительно семь евро в общеевропейском ВВП. Это означает, что 92 миллиарда, потраченные на рекламу в 2014 году, дополнительно обеспечили 643 млрд. евро в ВВП ЕС, что составляет 4,6%.

Реклама вносит свой вклад в экономику за счет развития конкуренции, предоставляя потребителям информацию о продуктах и услугах, расширяет возможности выбора. Это, в свою очередь, стимулирует инновации, побуждая компании создавать новые продукты и услуги, позволяющие им успешно конкурировать не только в рамках ЕС, но и на глобальных рынках.

Вклад в развитие рынка труда: Рекламная индустрия обеспечивает почти шесть миллионов рабочих мест в Евросоюзе, что составляет 2,6% от общего числа занятых. Это включает:

  • Людей, занятых непосредственно в производстве рекламы. Это составляет 16% от 5,8 миллионов рабочих мест, созданных рекламной индустрией в целом. Данная оценка является консервативной, поскольку не учитывает персонал, который задействуется в рекламных целях самими компаниями-производителями;
  • Рабочие места, созданные в СМИ и интернет-бизнесе, которые финансируются за счет рекламы, в частности журналисты, производители контента, а также люди, работающих в сфере наружной рекламы или на телевидение. Это составляет 10% от 5.8 млн. рабочих мест. Данные позиции в компаниях предполагают большие гарантии трудовой занятости для сотрудников, а также заработную плату, превышающую по своему уровню зарплаты в других отраслях экономики;
  • Рабочие места, созданные в экономике в целом в результате рекламной деятельности. Это довольно широкий спектр от рабочих мест в сфере торговли до позиций, связанных с поддержкой рекламной деятельности в гостиничном бизнесе. К ним необходимо добавить рабочие места, которые создаются в результате повышенного спроса на отдельные продукты и услуги в результате воздействия рекламы. На эту часть приходится 74% рабочих мест.

Вклад в развитие социальной сферы. Индустрия рекламы полностью или частично финансирует различные медиа сервисы в сфере новостей, развлечений, а также коммуникационные ресурсы, что позволяет жителям ЕС пользоваться ими по пониженной стоимости или бесплатно. В 2014 году 92 миллиарда евро рекламных расходов было полностью направлено на финансирование производства различного медийного контента.

Без рекламы финансирование всех видов СМИ будет сокращено. Это может привести к переходу телевидения на платную подписку, а также сократит разнообразие печатных СМИ и радиостанций, снизит их возможности по представлению новостного и развлекательного контента. Потребуется поиск иных источников финансирования профессиональных спортивных и культурных мероприятий.

В интернете реклама позволяет гражданам ЕС использовать сервисы за небольшую плату или бесплатно. На сегодняшний день около 70% граждан ЕС регулярно пользуются услугами электронной почты, еще большей популярностью пользуются социальные медиа.

Европейские тенденции так же справедливы и для России: по  данным АКАР и IAB Russia за 3 квартала 2016 года вклад рекламной индустрии в экономику составил от 238 до 250 млрд. рублей. На протяжении года показатели стабильно росли, а распределение бюджетов по сегментам соответствовало мировым тенденциям – увеличению доли интернета и повышению внимания к мобайлу. Однако, по мнению экспертов, рекламный рынок России все еще остается недооцененным – мировой экономический кризис и ряд ограничительных законопроектов тормозят динамику развития индустрии. При этом значительные преобразования, такие как организация Национального рекламного альянса, частичный переход к саморегулированию  и переосмысление подходов к оценке объемов рекламного рынка, могут стать одними из главных драйверов развития индустрии в ближайшие годы.

При подготовке материала использовались данные: Advertising Association UK (AA), Association des Agences-Conseils en Communication (AACC), Association of European Radios (AER), European Association of Communications Agencies (EACA), European Broadcasting Union (EBU), European association of television and radio sales houses (EGTA), Internet Advertising Bureau EU (IAB EU), Mainostajat Finland, Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM), Union des Annonceurs (UDA), Union des Entreprises de Conseil et Achat Media (UDECAM), Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Internet Advertising Bureau Russia (IAB Russia).

27.01.2017

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