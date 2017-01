Индустрия рекламы вносит значительный вклад в экономику ЕС

амое масштабное в истории Европы исследование, проведенное специалистами Deloitte с помощью методов эконометрического моделирования, показало, что рекламная отрасль обеспечивает 5,8 миллионов рабочих мест и 4,6% ВВП ЕС.

В ходе исследования были определены три ключевые сферы, в которые рекламная индустрия вносит наиболее значимый вклад:

Развитие экономики: каждый потраченный на рекламу евро дает дополнительно семь евро в общеевропейском ВВП. Это означает, что 92 миллиарда, потраченные на рекламу в 2014 году, дополнительно обеспечили 643 млрд. евро в ВВП ЕС, что составляет 4,6%.

Реклама вносит свой вклад в экономику за счет развития конкуренции, предоставляя потребителям информацию о продуктах и услугах, расширяет возможности выбора. Это, в свою очередь, стимулирует инновации, побуждая компании создавать новые продукты и услуги, позволяющие им успешно конкурировать не только в рамках ЕС, но и на глобальных рынках.

Вклад в развитие рынка труда: Рекламная индустрия обеспечивает почти шесть миллионов рабочих мест в Евросоюзе, что составляет 2,6% от общего числа занятых. Это включает:

Людей, занятых непосредственно в производстве рекламы. Это составляет 16% от 5,8 миллионов рабочих мест, созданных рекламной индустрией в целом. Данная оценка является консервативной, поскольку не учитывает персонал, который задействуется в рекламных целях самими компаниями-производителями;

Рабочие места, созданные в СМИ и интернет-бизнесе, которые финансируются за счет рекламы, в частности журналисты, производители контента, а также люди, работающих в сфере наружной рекламы или на телевидение. Это составляет 10% от 5.8 млн. рабочих мест. Данные позиции в компаниях предполагают большие гарантии трудовой занятости для сотрудников, а также заработную плату, превышающую по своему уровню зарплаты в других отраслях экономики;

Рабочие места, созданные в экономике в целом в результате рекламной деятельности. Это довольно широкий спектр от рабочих мест в сфере торговли до позиций, связанных с поддержкой рекламной деятельности в гостиничном бизнесе. К ним необходимо добавить рабочие места, которые создаются в результате повышенного спроса на отдельные продукты и услуги в результате воздействия рекламы. На эту часть приходится 74% рабочих мест.

Вклад в развитие социальной сферы. Индустрия рекламы полностью или частично финансирует различные медиа сервисы в сфере новостей, развлечений, а также коммуникационные ресурсы, что позволяет жителям ЕС пользоваться ими по пониженной стоимости или бесплатно. В 2014 году 92 миллиарда евро рекламных расходов было полностью направлено на финансирование производства различного медийного контента.

Без рекламы финансирование всех видов СМИ будет сокращено. Это может привести к переходу телевидения на платную подписку, а также сократит разнообразие печатных СМИ и радиостанций, снизит их возможности по представлению новостного и развлекательного контента. Потребуется поиск иных источников финансирования профессиональных спортивных и культурных мероприятий.

В интернете реклама позволяет гражданам ЕС использовать сервисы за небольшую плату или бесплатно. На сегодняшний день около 70% граждан ЕС регулярно пользуются услугами электронной почты, еще большей популярностью пользуются социальные медиа.

Европейские тенденции так же справедливы и для России: по данным АКАР и IAB Russia за 3 квартала 2016 года вклад рекламной индустрии в экономику составил от 238 до 250 млрд. рублей. На протяжении года показатели стабильно росли, а распределение бюджетов по сегментам соответствовало мировым тенденциям – увеличению доли интернета и повышению внимания к мобайлу. Однако, по мнению экспертов, рекламный рынок России все еще остается недооцененным – мировой экономический кризис и ряд ограничительных законопроектов тормозят динамику развития индустрии. При этом значительные преобразования, такие как организация Национального рекламного альянса, частичный переход к саморегулированию и переосмысление подходов к оценке объемов рекламного рынка, могут стать одними из главных драйверов развития индустрии в ближайшие годы.

