Радио ХИТ FM провело ребрендинг!

Слушатели радиостанции – современные люди, которые всегда в тренде и следят за самыми актуальными тенденциями. И не только в мире музыки. Поэтому ХИТ FM за годы вещания постепенно корректировал свой формат, неизменно предлагая своим слушателям только стопроцентные зарубежные и российские хиты. Новый логотип отражает эволюцию радиостанции. В качестве основы лого дизайнеры креативного агентства 2Sharp избрали современный кубический форм-фактор и яркий современный образ, изображенный в стиле «поп-ап», который подчеркивает эту эволюцию.

Обретя новый образ, ХИТ FM продолжает вещание для 10 миллионов слушателей России и ближнего зарубежья!