Сбербанк и Mastercard выпустят Карты болельщиков" ХК "Салават Юлаев"

Карта болельщика «Салавата Юлаева» − это банковская карта Mastercard, которая может использоваться как удостоверение болельщика, абонемент для посещения матчей в спортивном комплексе «Уфа-Арена» и бонусная карта для участия в программе лояльности хоккейного клуба. Это первая карта для спортивного клуба в истории Сбербанка и первая карта ХК «Салават Юлаев», выпущенная на банковской карте с применением современных технологий.

«Карта болельщика» ХК «Салават Юлаев» обладает всеми преимуществами дебетовой карты. С ее помощью можно рассчитываться за покупки, в том числе по инновационной бесконтактной технологии оплаты Mastercard, снимать наличные в банкомате, совершать платежи через интернет-банк и оплачивать проезд в общественном транспорте Уфы. Карты имеют особый дизайн с логотипом клуба и фотографией хоккеистов «Салавата Юлаева».

Массовый выпуск карт начнется уже в апреле 2017 года. Заказать карту все желающие смогут в офисах Сбербанка, в спортивном комплексе «Уфа-Арена» и на сайте клуба.

Презентация нового продукта пройдет в эти выходные, 21-22 января, она приурочена к Матчу звезд КХЛ, который проводится в этом году в Уфе. В субботу на торжественной церемонии первая «Карта болельщика» будет вручена генеральному директору АНО «ХК «Салават Юлаев» Валерию Нургутдинову.

На специальном стенде Сбербанка и клуба «Салават Юлаев» в холле комплекса «Уфа-Арена» все гости смогут узнать о новой карте, принять участие в викторине и получить призы с символикой клуба, а также сфотографироваться на импровизированном пьедестале с макетом «Карты болельщика». В воскресенье с 15.00 до 15.30 на стенде пройдет фото- и автограф-сессия легендарного советского хоккеиста, чемпиона мира Александра Семака.

«Помимо выпуска клубной карты Сбербанк займется развитием платежной инфраструктуры клуба. Все торговые и сервисные точки на территории спортивного комплекса «Уфа-Арена» уже оснащены современными терминалами для оплаты банковскими картами, в том числе по бесконтактной технологии. В будущем и сам функционал «Карт болельщика» расширится – мы будем использовать для этого лучшие практики зарубежных спортивных клубов», - отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

«Одна из важнейших целей клуба – повысить качество сервиса для наших болельщиков. Сегодня это невозможно без внедрения современных технологий и бизнес-инструментов. Мы начали процесс внедрения «Карты болельщика» и создания зоны бесконтактной оплаты на «Уфа-Арене» в этом сезоне, и рады, что в рамках проекта к нам присоединился один из ведущих и самых технологичных банков страны. Надеемся, что вместе со Сбербанком, Mastercard и при поддержке Континентальной Хоккейной Лиги сможем реализовать наиболее интересные решения для наших болельщиков», - заявил генеральный директор АНО «ХК «Салават Юлаев» Валерий Нургутдинов.

«Mastercard постоянно работает над тем, чтобы россиянам были доступны самые передовые платежные решения. Мы очень рады, что болельщики клуба «Салават Юлаев» смогут получить удобную и безопасную банковскую карту, которая позволяет не только оплачивать покупки, но и участвовать в жизни хоккейного клуба, − комментирует Алексей Волков, директор по продаже и развитию продуктов Mastercard в России. – А с цифровыми технологиями на «Уфа-Арене» создается инновационное пространство, в котором болельщики смогут пользоваться преимуществами безналичной оплаты, возможностями программы лояльности клуба и таким образом быть еще ближе к своей любимой игре».