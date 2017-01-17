2х2 заставил аудиторию смотреть профилактику

Новый скринсейвер телеканала 2х2 стал заставил аудиторию не переключать канал на время профилактики и собрал сотни восторженных отзывов в Интернете.

18 января во время профилактики на 2х2 появилась заставка, на протяжении нескольких часов демонстрирующая бабушку, несущуюся в вагоне метро сквозь гиперпространство. Действие происходит под электронный расслабляющий саундтрек музыканта Slakker, что делает видеоряд еще более завораживающим. С первых же минут появления скринсейвера в эфире, в соцсетях начали появляться фото экранов с отзывами зрителей.

«Пожалуй, лучшая заставка, пожалуй, лучшего канала на отечественном телевидении», - Deepecraft, Инстаграм;

«Это самая годная профилактика телеканала, которую когда-либо видел. Сидеть около 40 минут и задипать в бабульку – бесценно», - Orosko_kills, Инстаграм;

«Я с бабулей до конечно поеду!», - GetOut, Вконтакте;

«То чувство, когда профилактику смотреть приятнее, чем некоторые передачи на тв», - VladislavTaylor, Вконтакте;

«Залпиательная, сумасшедшая, оригинальная, креативная профилактическая заставка на канале 2х2tv. Я залип», - Artemrychev, Инстаграм.

На идею сделать профилактику интересной промо-отдел телеканала вдохновил аналогичный интернет мем, для которого есть даже 12-часовая версия, и тренд на нескучные страницы 404.