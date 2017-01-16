У Радио DFM – новый программный директор!

Ольга родилась 15 апреля 1979 г. в Душанбе.

В 2005 г. окончила Нижегородский Государственный Лингвистический Университет им. Добролюбова по специальности «лингвистика и межкультурные коммуникации».

Программным директором начала работать в 2002 г. на радиостанции «Европа Плюс Набережные Челны». В 2006 г. переехала в Москву и продолжила работу на радио, став программным директором «Первого Популярного Радио». В 2007 г. также в качестве программного директора перешла на радио «Megapolis FM». А с 2008 г. работала в «Европейской Медиагруппе» - сначала в должности программного директора проекта «Свежее радио» и с 2011 г. - «Радио Рекорд Москва».

«Вполне логично, - говорит Ольга, - что в эпоху цифровых технологий танцевальная музыка стала глобальным трендом. Образ жизни диктует свое звучание, и с каждым годом возникают все новые танцевальные тенденции и стили. С таким форматом всегда интересно работать. Но, в то же время, никто не может точно сказать, какой именно должна быть танцевальная радиостанция и как именно работать с форматом dance на нашем радиорынке. Это явление - уникальное. Поэтому передо мной стоит большая задача сделать из DFMDance 101.2 FM станцию, которая раскроет весь потенциал данного направления».