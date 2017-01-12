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ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за 2016 год

ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за 2016 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли за 2016 год. Лидеры рейтинга – информагентства ПРАЙМ и Финмаркет, а также интернет-ресурс Banki.ru.

ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли:

Место в рейтинге

СМИ

Категория

ИЦ

1

ПРАЙМ

Информагентство

3 744,67

2

Финмаркет

Информагентство

1   187,04

3

Banki.ru

Интернет

970,75

4

Vestifinance.ru

Интернет

384,92

5

Finanz.ru

Интернет

114,13

6

Cbonds

Информагентство

101,16

7

AK&M

Информагентство

85,24

8

Finam.ru

Интернет

85,20

9

Bankir.ru

Интернет

47,93

10

Sravni.ru

Интернет

47,83

11

Investfunds.ru

Интернет

30,31

12

Zaim.com

Интернет

23,11

13

Financial One

Журнал

19,27

14

Rusbonds.ru

Интернет

18,32

15

Innov.ru

Интернет

15,73

16

Бизнес-курс

Журнал

14,26

17

Money.rbc.ru

Интернет

13,49

18

Банковское обозрение

Журнал

13,45

19

Финансовая газета

Газета

13,13

20

Torg94.ru

Интернет

12,16

Методика

  1. В рейтинг вошли медиаресурсы финансовой отрасли.
  2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
  3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 37 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  4. Период исследования: 1 января – 31 декабря 2016 года.

13.01.2017

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