Пришел, придумал, победил

Когда офис с его консёрнами, эпрувами и драфтами надоедает, хочется сбежать и сеять разумное, доброе, вечное или открыть свой бизнес. Одного желания, к сожалению, мало — нужен концепт и его качественное воплощение в жизнь. Некоторым такой побег удается. Например, у инженера из Одессы случайно зародилась крутая идея, с реализацией и продвижением которой ему помогло издательство настольных игр Hobby World. В итоге была создана «Spyfall/Находка для шпиона» — одна из самых популярных игр в России и мире. Она переведена на 26 языков. В настоящий момент продано более 200 тысяч коробок с игрой по всему миру. Итак, как придумать оригинальную идею и воплотить ее в жизнь?

Не скучайте на работе

Именно так и поступал Александр Ушан, создатель «Находки для шпиона». В середине нулевых он работал инженером на предприятии, производившем оборудование для сахарных заводов. Как-то раз директор попросил Александра подменить его на встрече с партнерской компанией. Предполагалось поставить подпись в договоре, т.к. все вопросы были улажены ранее. Но не тут-то было — участники переговоров решили поговорить на привычную для них тему – технологии сахароварения.

— Какая дигестия на других ваших заводах? — любезно поинтересовался один из партнеров у Александра.

Инженер смутно представлял, что такое дигестия и где она находится, но подвести свое предприятие на завершающем этапе переговоров не мог.

— Там, где я только что был, дигестия не слишком отличается от вашей. А на какую вы рассчитывали в этом сезоне? — нашелся Александр.

— В этом году у нас ожидается 18, а в прошлом была чуть больше 20. Кстати, как думаете, если у нас 18, сколько лить молока, чтобы вапно не полезло? — спросил партнер.

Александр чувствовал себя шпионом во вражеском стане. Тут его осенило: нужно говорить то, что от тебя хотят услышать, ведь задающий вопрос знает минимум 70% ответа. Он аккуратно уточнил, как планируют поступить партнеры, и посоветовал менять количество молока не резко, а постепенно. Участники переговоров покивали головой и поблагодарили за помощь.

Договор в итоге успешно подписали. Но главным итогом встречи для Александра Ушана стало не это. У него возникла идея, которая спустя годы воплотилась в виде настольной игры. В чем суть его замысла? В Spyfall один игрок — это шпион, его задача — вычислить, где он находится. Все остальные участники знают локацию, но им неизвестно, кто среди них тайный агент. Игра строится по типу «Мафии», все задают друг другу вопросы и пытаются вычислить, кто кем является.

Определитесь со сферой работы

Логично, что со своей идеей нужно идти не в самую конкурентную или развивающуюся отрасль. Поэтому важно оценить, какие сферы перспективны в России. Наши женщины трепетно относятся к титулу самых красивых, поэтому, безусловно, речь о косметологии и пластической хирургии. Кроме того, все, что связано с динамично развивающимися отраслям в Интернете: Big Data, мобильные приложения, контент для них и пр. На волне импортозамещения стал популярным внутренний туризм. Как всегда, людям нужны разные службы доставок, кейтеринг и другие услуги.

Но все эти направления мало перекликались с идеей «шпионства». Поэтому Александр Ушан выбрал бизнес настольных игр и не прогадал. В России этот рынок пока в стадии формирования — он молод и перспективен. По данным Discovery Research Group, отрасль растет в среднем от 30 до 50% в год — благодатная почва для новых реализации новых идей и запуска стартапов.

Оформите идею и расскажите о ней другим

После того, как идея родилась, ее нужно оформить — привести в понятный и привлекательный вид. В случае с настольной игрой следует заранее продумать механику, количество игроков, дизайн и другие детали.

Здесь понадобится помощь друзей и близких, которым можно рассказать о своей задумке, предложить протестировать игру и понаблюдать за их реакцией: все ли понятно, нет ли трудностей и пр. После можно идти в народ и рассказывать о своей идее заинтересованным лицам. Например, «Находка для шпиона» была презентована на фестивале настольных игр во Львове, где среди двух десятков разработанных и привезенных Александром с собой игр ее заметил креативный директор издательства Hobby World Николай Пегасов. Над этой игрой автор работал более трех лет, и к этому времени сыграл в нее 1000 раз.

Найдите продюсера

Продюсер нужен не только певцам и актерам, но и вам и вашему прекрасному проекту. Чтобы воплотить идею, нужен человек, который хорошо представляет себе все этапы: от создания до продвижения. Самому лучше этим не заниматься, а довериться профессионалам. Вы — творец, поэтому пусть бизнес-задачи решают коллеги и партнеры.

Для Spyfall в качестве продюсера выступило издательство Hobby World. Компания заинтересовалась проектом и взялась за его реализацию. Сначала команда внутри издательства самостоятельно проигрывает несколько сценариев игры (хорошая работа у ребят). На следующем этапе издательство решает, какой сеттинг будет у игры, ставит задачи и работает с дизайнером, чтобы в результате получился продукт, который мы видем на полках магазинов. Затем нужно провести финансовый анализ: в какую ценовую нишу попадет игра, с кем будет конкурировать.

Когда игра создана, все вопросы улажены, остается только запастись терпением. За дело берется отдел маркетинга, который продвигает идею. В среднем промо настольных игр может занять от трех до шести месяцев.

Замахнитесь на глобальный рынок

Коль рубнуть, так уж сплеча. Поэтому обдумывайте планы покорения не только внутреннего рынка, но и глобального. Правда, за рубежом будет сложнее: отрасли, которые в России еще только развиваются, там зачастую уже давно поделены. Так, к примеру, обстоит дело с настольными играми. Особенно высокая конкуренция в этой сфере в Германии и США. Но в этом есть и плюсы: там уже сформировано профильное сообщество, есть популярные блогеры и специализированные порталы. С этим медиасегментом можно и нужно работать.

Сложно дать всем общий совет, как добиться успеха за рубежом. В любом случае перед выводом продукта нужно подогреть интерес к нему. Например, можно зайти через блогеров и лидеров мнений. Если их удалось заинтересовать, а обзоры оказались положительными и популярными у аудитории, половина дела сделана.

Продвижение «Spyfall/Находки для шпиона» издательство начало с работы с популярными блогерами и профильными изданиям: им предлагали протестировать игру и написать свой отзыв. Так как сотрудничество некоммерческое, нет никаких гарантий на успех. Поэтому продвигаемый продукт должен быть действительно качественным. На следующем этапе компания презентовала игру на значимых мероприятиях индустрии.

После люди сами начнут говорить о вашем продукте. Чтобы поддерживать интерес аудитории, можно проводить мероприятия в его поддержку, устраивать акции.

Не останавливайтесь на достигнутом

Добились успеха? Не расслабляйтесь, идите дальше. Даже не идите, а бегите, как Форест Гамп.

Ваша идея реализована, а продукт или дело процветает? Усовершенствуйте их. Выпустите продолжение или версию 2.0., как, например, издательство Hobby World, которое в 2016 году выпустило «Находку для шпиона 2».

Если же что-то пошло не по плану или гениальная идея пока не приходит, не расстраивайтесь. Еще Эйнштейн советовал всем, кто хочет видеть немедленные результаты работы, пойти в сапожники. Если это пока не входит в ваши планы, расслабьтесь и подождите. Да и в офисе тоже может неплохо работаться.