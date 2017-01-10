Сеть "ОККО" передаст более полумиллиона гривен на лекарства для онкобольных детей

Во время акции «Різдвяна кава – твоя добра справа», которая на протяжении декабря проходила на всех АЗК сети «ОККО», было собрано 592 тысячи 287 гривен на лекарства для пациентов детских онкологических центров.

Инициаторы акции искренне благодарны каждому, кто не остался равнодушным к призыву помочь детям и поделился с ними не просто деньгами, а частичкой тепла и веры в светлое будущее. Проведенная акция доказала, что даже маленькие (на первый взгляд) хорошие поступки каждого из нас благодаря совместному результату способны превратиться в большое доброе дело.

В ближайшее время все собранные средства будут переданы в благотворительный фонд «Таблеточки», который уже много лет помогает детям преодолевать сложную болезнь. На собранные деньги фонд приобретет годовой запас «Ванкомицина» – сильного антибиотика, который нужен примерно 30% онкобольных детей в Украине.

«Благодаря этой акции каждый гость АЗК «ОККО» накануне рождественских праздников имел возможность не только получить удовольствие от вкусной кофе, но и почувствовать себя благодетелем, способным творить чудеса и дарить надежду, – комментирует руководитель отдела коммуникаций сети АЗК «ОККО» Александр Шевелев. – Совместно с тысячами людей, которые стали участниками акции, мы доказали, что начинать свой день с доброго дела легко и приятно, а счастливые глаза здоровых детей станут высшей наградой для всех нас».

Во всем мире подобные акции накануне Рождества уже давно стали традиционными, и принять участие в них считают за честь и крупные корпорации, и обычные граждане. Сеть «ОККО» и фонд «Таблеточки» надеются, что в Украине они вскоре станут еще одной доброй рождественской традицией. Тем более, что в нашей стране сейчас проблема нехватки финансирования в онкологических учреждениях стоит значительно острее, чем во многих других.

По словам сооснователя фонда «Таблеточки» Ирины Литовченко, в развитых странах от онкологических заболеваний выздоравливает более 80% детей, тогда как в Украине – лишь 50%. Основная причина такого отставания – отсутствие в медицинских учреждениях необходимых медикаментов, которые во многих случаях нужны немедленно, здесь и сейчас. «Родители и благодетели вынуждены собственными силами срочно искать лекарства, теряя драгоценное время. Благодаря же помощи сети «ОККО» мы сможем обеспечить детям постоянное в течение года наличие нужного антибиотика, а, значит, увеличим их шансы на выздоровление», – отмечает Ирина Литовченко.

Напомним, что для того, чтобы принять участие в акции «Різдвяна кава – твоя добра справа», достаточно было в течение декабря в утренние часы заказать на АЗК «ОККО» любой горячий напиток, и 1 гривна от его стоимости автоматически перечислялась на общее доброе дело. Если же клиент оплачивал покупку карточкой Mastercard, то сумма отчислений возрастала до 2 гривен.

Высокая заинтересованность и положительные отзывы со стороны клиентов, фантастическое вовлечения в организацию акции всех работников АЗК и, как результат, сумма собранных средств вдохновили сеть «ОККО» на решение проводить подобные акции и в дальнейшем.