AIDA Pioneer научила енотов сортировать мусор

Инициатива «Цель99» существует уже несколько лет и призвана формировать у жителей нашей страны культуру раздельного сбора отходов. В конце 2016 года AIDA Pioneer Branding & Creative company поддержала общественное движение, разработав новую рекламную коммуникацию.

Задачи: привлечь внимание самой широкой ЦА, продемонстрировать алгоритмы сортировки отходов и сформировать позитивный образ организаций, занимающихся их утилизацией.

Решение. Мы сменили серьёзную тональность коммуникации на фановую и выбрали главными персонажами кампании самых милых экспертов в мусорных делах – енотов.

Пушистые звезды YouTube бросили свои неотложные занятия, чтобы устроить эффектное шоу и наглядно показать людям, как правильно сортировать отходы.

Чтобы достучаться до аудитории, в процессе производства нам пришлось освоить новые музыкальные инструменты. А при создании видео – совместить реальную съемку и анимацию.

Слоган: Раздельный сбор отходов – наша забота, а не енота!

Хэштег: #нашазаботаанеенота

Каналы: TVC, Outdoor, реклама в метро и кинотеатрах, YouTube

Заказчик

Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов»

AIDA Pioneer Branding & Creative company

Дмитрий Аполенис, Алексей Чернявский, Елена Курец, Алёна Шибут, Денис Егошин, Ирина Дубяго, Мария Шкутко

Production team

Режиссер, композитор – Андрей Левкович, продюсер – Антон Ивашевич, CG – студия 3DE (Польша)