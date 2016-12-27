Новости компаний

К Новому году "Ряба" заменила YouTube-рекламу на пользовательские видео с детскими стихами

К Новому году &quot;Ряба&quot; заменила YouTube-рекламу на пользовательские видео с детскими стихами

Авторов видеоролика, который чаще будут досматривать до конца, наградят большим путешествием по России.

Бренд майонеза «Ряба» (группа компаний «НМЖК») выпустил новогодний онлайн-проект «Поздравь Россию вместе сРябой», где заменил рекламные видео в YouTube на поздравления детей интернет-пользователей. Проект разработали в креативном агентстве MOST CreativeClub совместно с креативной командой ГК «НМЖК».

Новый онлайн-проект входит в кампанию «Рябы», которая рассказывает о любви к Родине, родной природе и близким. Стать частью проекта может любая семья с детьми до 14 лет: для этого достаточно записать 30-секундное видео с детским поздравлением и загрузить на сайт 2017.ryaba.ru, а «Ряба» разместит видеопоздравление на YouTube перед роликами в категории для семейного просмотра. Так ребёнок поздравит всю страну с Новым годом, а ещё – получит возможность выиграть большое семейное путешествие по России. При этом лучшее видео проекта «Поздравь Россию вместе с Рябой» 31 декабря определят автоматически сами зрители: награду получит тот, чей ролик будут реже пропускать. 

К Новому году «Ряба» заменила YouTube-рекламу на пользовательские видео с детскими стихами.

Михаил Герасимов, руководитель креативной группы MOST CreativeClub: «Принято рассказывать о том, как в результате симбиоза невероятных креативных усилий и тяжелой стратегической работы из тысяч вариантов была выбрана одна жемчужина. Но, вообще, мы сначала подумали: «А что будет, если заменить рекламу на YouTube на детские стихи?». И только потом придумали концепт: реклама перед Новым годом отвлекает от самого главного, от новогоднего настроения. Поэтому рекламу убираем, а новогоднее настроение поддерживаем детскими стихами. Потом была стратегическая проработка, фокус-группы, исследования, но это уже лирика. Главное, что проект нравится моей маме». 

Радик Рахимов, продюсер проекта: «Когда мы разрабатывали механику выбора лучшего видео, обратили внимание на YouTube-проект коллег из ZebraHero для Samsung, где голосование проводили с помощью кнопки «Пропустить». Такой способ идеально подходит, чтобы определить победителя и избежать накруток и призоловов. И я искренне убежден, что он станет трендом и разработчики активаций со временем отойдут от механик типа «зайди на сайт и поставь лайк», привлечения непонятных жюри и генераторов случайных чисел, которым никто не верит».

Ольга Меделян, креативный директор НМЖК: «Новый Год в нашей стране праздник особенный, время единения. Когда родные люди собираются за одним столом, дарят друг другу подарки, делятся теплыми пожеланиями, вместе мечтают, вместе наслаждаются вкусом любимых блюд. «Ряба» дарит возможность детям поздравить с Новым годом не только родных людей, но и всю страну! Ведь «Ряба» за столом с вами уже 17 лет!»

Состав творческой группы:

Клиент – ГК «НМЖК»
Никита Судариков – менеджер по рекламным интернет-проектам
Ольга Меделян – креативный директор НМЖК
Софья Устинова – архитектор коммуникаций

Креативное агентство MOST CreativeClub
Радик Рахимов – креативный продюсер
Михаил Герасимов – руководитель креативной группы
Павел Мишкин – копирайтер
Роман Беляков – копирайтер
Александр Мясоедов – руководитель web-разработки
Данил Цыткин – диджитал-продюсер
Даниил Филин – креативный директор

28.12.2016

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.
6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года
Федеральный оператор транзитной рекламы TMG выделил основные тренды рекламы на транспорте, которые наметились в 2016 году и будут укрепляться в новом 2017.
7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году (1)
И получат развитие в 2017-м.
12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года12 главных трендов рынка контекстной рекламы 2016 года
В уходящем 2016 году системы контекстной рекламы дали рынку достаточно поводов для обсуждений: сначала Google отменил правый блок, в Яндексе появились смарт-баннеры и Мастер отчетов на аккаунт, потом была череда новостей о редизайне, инструментах для работы с сегментами и новых отчетах. Профессионалы из Ozon.ru, Яндекса, Netpeak, eLama.ru, e96.ru, ArrowMedia дали экспертную оценку новым инструментам и поделились результатами работы с ними.
Интернет-магазинам нужно напоминать клиентам о незавершенных покупкахИнтернет-магазинам нужно напоминать клиентам о незавершенных покупках
Посетители интернет-магазинов нередко бросают корзину с выбранным товаром, не закончив до конца оформление покупки. На это у них могут быть разные причины: зазвонил телефон, позвал ребенок. Интернет-магазины стремятся и могут вернуть таких посетителей.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

28.12.2016 - 12:02
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация