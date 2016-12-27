К Новому году «Ряба» заменила YouTube-рекламу на пользовательские видео с детскими стихами.

Бренд майонеза «Ряба» (группа компаний «НМЖК») выпустил новогодний онлайн-проект «Поздравь Россию вместе сРябой», где заменил рекламные видео в YouTube на поздравления детей интернет-пользователей. Проект разработали в креативном агентстве MOST CreativeClub совместно с креативной командой ГК «НМЖК».

Новый онлайн-проект входит в кампанию «Рябы», которая рассказывает о любви к Родине, родной природе и близким. Стать частью проекта может любая семья с детьми до 14 лет: для этого достаточно записать 30-секундное видео с детским поздравлением и загрузить на сайт 2017.ryaba.ru, а «Ряба» разместит видеопоздравление на YouTube перед роликами в категории для семейного просмотра. Так ребёнок поздравит всю страну с Новым годом, а ещё – получит возможность выиграть большое семейное путешествие по России. При этом лучшее видео проекта «Поздравь Россию вместе с Рябой» 31 декабря определят автоматически сами зрители: награду получит тот, чей ролик будут реже пропускать.

Михаил Герасимов, руководитель креативной группы MOST CreativeClub: «Принято рассказывать о том, как в результате симбиоза невероятных креативных усилий и тяжелой стратегической работы из тысяч вариантов была выбрана одна жемчужина. Но, вообще, мы сначала подумали: «А что будет, если заменить рекламу на YouTube на детские стихи?». И только потом придумали концепт: реклама перед Новым годом отвлекает от самого главного, от новогоднего настроения. Поэтому рекламу убираем, а новогоднее настроение поддерживаем детскими стихами. Потом была стратегическая проработка, фокус-группы, исследования, но это уже лирика. Главное, что проект нравится моей маме».

Радик Рахимов, продюсер проекта: «Когда мы разрабатывали механику выбора лучшего видео, обратили внимание на YouTube-проект коллег из ZebraHero для Samsung, где голосование проводили с помощью кнопки «Пропустить». Такой способ идеально подходит, чтобы определить победителя и избежать накруток и призоловов. И я искренне убежден, что он станет трендом и разработчики активаций со временем отойдут от механик типа «зайди на сайт и поставь лайк», привлечения непонятных жюри и генераторов случайных чисел, которым никто не верит».

Ольга Меделян, креативный директор НМЖК: «Новый Год в нашей стране праздник особенный, время единения. Когда родные люди собираются за одним столом, дарят друг другу подарки, делятся теплыми пожеланиями, вместе мечтают, вместе наслаждаются вкусом любимых блюд. «Ряба» дарит возможность детям поздравить с Новым годом не только родных людей, но и всю страну! Ведь «Ряба» за столом с вами уже 17 лет!»

Состав творческой группы:

Клиент – ГК «НМЖК»

Никита Судариков – менеджер по рекламным интернет-проектам

Ольга Меделян – креативный директор НМЖК

Софья Устинова – архитектор коммуникаций

Креативное агентство MOST CreativeClub

Радик Рахимов – креативный продюсер

Михаил Герасимов – руководитель креативной группы

Павел Мишкин – копирайтер

Роман Беляков – копирайтер

Александр Мясоедов – руководитель web-разработки

Данил Цыткин – диджитал-продюсер

Даниил Филин – креативный директор