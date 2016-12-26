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"Технокардия" от MediaMarkt: нейромаркетинг в действии

&quot;Технокардия&quot; от MediaMarkt: нейромаркетинг в действии

MediaMarkt, запустивший новую рекламную кампанию «Давай, давай! Сердцем выбирай» развивает эту концепцию активациями в магазинах и в социальных сетях. Новым этапом маркетинговых активностей бренда стала мультиканальная акция «Технокардия», разработанная совместно с агентством BBDO Moscow, которая объединила как офлайн, так и онлайн-аудиторию. 

В основу активации «Технокардия» легла концепция «Выбирай сердцем», так как все самые искрение чувства и эмоции идут от сердца, alter ego души. Эмоции невозможно скрыть даже усилием воли, так как «язык тела» скажет о нас, наших чувствах больше любых слов. Если в психологии чаще анализируются поведенческие реакции – жесты, позы, то нейромаркетинг, который изучает потребительское поведение в комплексе, позволяет оценить факторы и образы, которые вызывают наибольший эмоциональный отклик. Поэтому главным элементом новой кампании «Технокардия» стал нейрошлем, разработанный при участии команды независимых программистов, которые смогли «перевести» эмоциональные реакции мозга во впечатляющую графику.

Первым участником кампании «Технокардия» стал известный блогер и главный редактор портала Chezasite Николай Турубар, который протестировална себе нейрошлем и поделился видео с подписчиками своего блога.

С запуском кампании в социальных сетях в середине декабря, «Технокардия» параллельно стартовала в двух флагманских магазинах MediaMarkt в Москве и Санкт-Петербурге (ТЦ «Авиапарк» и «Мега Дыбенко»). Компания предложила клиентам измерить уровень своих чувств и возможность выиграть дополнительные бонусные баллы. Для офлайн-этапа была построена яркая установка в форме сердца, а также разработаны специальные костюмы для промо-персонала, которые привлекали дополнительное внимание посетителей торговых центров. Каждый участник надевал нейрошлем, который замеряет данные электроэнцефалограммы (ЭЭГ), пульс и электрические импульсы. При просмотре роликов в формате 360°, специально снятых для рекламной кампании, создавалось ощущение реального присутствия в магазине и взаимодействия с техникой. Специально разработанная программа перекодировала массив данных, записанных нейрошлемом, и выводила результат на экран в виде яркой графики, отражающей эмоции участника, со шкалой чувств: восхищение, удивление, радость, желание. При этом графическое 3D-сердце заполнялось в зависимости от силы эмоций и показывало уровень эмоционального отклика участника. Чем ярче реакция, тем большее количество бонусных баллов карту MediaMarktClub (100, 300, 500,1000, 5000, 100 000) получал клиент MediaMarkt и мог сразу же потратить их на покупку техники в магазине.

В рамках онлайн-этапа MediaMarkt предложил участникам «Технокардии» поделиться селфи с самыми яркими эмоциями, которые возникают при мысли об обладании «гаджетами мечты». На первом этапе компания предложила выразить свои чувства к флагманскому смартфону Samsungв максимальной комплектации. Из 2500 селфи уже одобрены заявки более 300 человек, из которых жюри MediaMarkt выберет 20 самых эмоциональных фотографий.Победители этого этапа получат дополнительные бонусные баллы на карту Media Markt Club и смартфоны от Samsung. Три селфи, которые наберут наибольшее число голосов, выйдут в финал, а их авторы станут участниками первого youtube-шоу с 6 по 10 января 2017 года. Каждый из финалистов получит в подарок смартфонSamsung: 1-е место – GalaxyS7 edge, 2-е – GalaxyA5, 3-е – GalaxyA3.

Youtube-шоу пройдет в московской студии, в которой финалисты будут подключены к установке «Технокардия». С помощью нейрошлема организаторы измерят пульси электрические импульсы каждого участника в момент распаковки главного приза. Финалист с самым ярким эмоциональным откликом получит флагманский смартфон Samsungв максимальной комплектации в подарок, а остальные – дополнительные бонусы на карту Media Markt Club (20 и 10 тыс. руб. соответственно).В будущем компания планирует проводить аналогичную онлайн-активацию регулярно, привлекая и другие бренды производителей мобильной техники и электроники.

По предварительным итогам кампании «Технокардия», охват участников достиг 5 миллионов человек и с каждым днем эти цифры увеличиваются, показывая высокий результат вовлеченности и отклика офлайн- и онлайн-аудитории. В будущем MediaMarkt планирует использовать опыт разработки видеороликов в формате 360°, которые вызвали огромный интерес у аудитории, и нейрошлем для тестирования рекламных кампаний и решения бизнес-задач.

27.12.2016

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