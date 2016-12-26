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Девелопер Fort Group хочет стать оператором рекламы в петербургском метро

Девелопер Fort Group хочет стать оператором рекламы в петербургском метро

Конкурс со стартовой ценой 1,6 млрд рублей запланирован на январь.

Холдинг Fort Group хотел бы заключить контракт на размещение рекламы в метро - это хорошая инвестиционная возможность, считает управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. Он говорит, что не видит прямо сейчас больших перспектив в строительстве торговых и бизнес-центров. Fort Group принадлежит 11 объектов торговой недвижимости общей площадью более 500 000 кв. м, а также 80% газеты «Деловой Петербург». Компания занимается outdoor, indoor, интернет-рекламой как издательство и как девелопер, который владеет и управляет торговой недвижимостью, говорит Левченко. «Баннерная реклама падает, а рынок наружной рекламы сужается, но метро остается эксклюзивной вещью, которая генерирует доход и остается рентабельным бизнесом», – объясняет он.

ООО «Форт групп медиа» и ООО «Юридическая фирма «Дью дилидженс» на прошлой неделе подали в управление ФАС по Петербургу жалобу на ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР), которое в октябре объявило торги на право размещать рекламу в метро. Организатор дважды вносил изменения в конкурсную документацию, при этом нарушал процедурные сроки проведения конкурса, сказано в жалобе. УФАС признал жалобы необоснованными. Несправедливые стартовые условия конкурса мешают конкуренции, говорит Левченко. Он не исключает, что Fort Group будет обращаться в суд. По данным «СПАРК-Интерфакса», 10% долей «Форт групп медиа» принадлежит Левченко.

Девелопер Fort Group хочет стать оператором рекламы в петербургском метро.

Стартовая цена торгов за право 10 лет размещать рекламу в петербургском метро - 1,65 млрд руб. С октября ГЦРР несколько раз вносил изменения в конкурсную документацию и сдвигал сроки подведения итогов. Теперь заявки на участие можно подать до 11 января, а итоги конкурса будут подведены 18 января, следует из документации.

Условия и сроки скорректировались в том числе и после жалобы оператора наружной рекламы ЗАО «Волгобалт медиа» на требования к участникам торгов. Требование об обязательном трехлетнем опыте работы в метрополитенах России сокращало количество потенциальных участников, чем нарушало ст. 17 закона о защите конкуренции, решило УФАС в середине декабря и предписало ГЦРР изменить условия. УФАС обнаружило более 20 организаций, которые могли бы принять участие в этом конкурсе, если бы такое ограничение отсутствовало. Предписание исполнено в полном объеме, сообщает пресс-служба УФАС.

Депутат петербургского законодательного собрания Максим Резник направлял вице-губернаторам Игорю Албину и Александру Говорунову просьбу вовсе отменить аукцион. Стоимость лота занижена, а из-за ограничения конкуренции начальная стоимость в ходе торгов не увеличится, а значит, метрополитен получит меньше доходов от аренды рекламных конструкций, чем мог бы, писал в жалобе Резник. Левченко согласен, что организатору невыгодно такое ограничение конкуренции. Ничего эксклюзивного в управлении рекламой в метро нет, настаивает он.


Евгений Федоров ("Ведомости")

27.12.2016

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