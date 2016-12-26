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Корпоративный журнал ОВК стал лауреатом конкурса "Серебряные нити"

Корпоративный журнал ОВК стал лауреатом конкурса &quot;Серебряные нити&quot;

Корпоративный журнал для клиентов НПК «Объединенная Вагонная Компания» - «Время ОВК» - стал лауреатом национального конкурса корпоративных медиа и медийных проектов года «Серебряные нити 2016». 

«Время ОВК» дебютировал сразу в двух номинациях: «Лучший корпоративный журнал в машиностроении» и «Победителю от победителя» (в которой издание стало лауреатом по решению компании SANDOZ, победителя прошлого года в номинации «Лучший корпоративный журнал»).

Журнал «Время ОВК» выпускается с 2016 года. На страницах B2B-издания представлены материалы о производстве и технологиях предприятий железнодорожного холдинга, продуктовые новинки, экспертные мнения клиентов и партнеров ОВК, а также анализ рыночной ситуации.

Национальный конкурс корпоративных медиа «Серебряные нити»проводится ежегодно среди наиболее успешных корпоративных газет и журналов, радио- и телевизионных программ, корпоративных сайтов и Интранет-порталов, а также спецпроектов в корпоративных коммуникациях и годовых отчетов компаний. В этом году в конкурсе «Серебряные нити» участвовали почти 160 медийных ресурсов в основных и профессиональных номинациях: 121 из них состязались в большом национальном конкурсе корпоративных газет и журналов, digital-медиа, корпоративных сайтов и специальных проектов, 29 проектов - в национальном конкурсе корпоративного видео и ТВ, девять - в национальном конкурсе корпоративных календарей.

27.12.2016

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