Корпоративный журнал ОВК стал лауреатом конкурса "Серебряные нити"

«Время ОВК» дебютировал сразу в двух номинациях: «Лучший корпоративный журнал в машиностроении» и «Победителю от победителя» (в которой издание стало лауреатом по решению компании SANDOZ, победителя прошлого года в номинации «Лучший корпоративный журнал»).

Журнал «Время ОВК» выпускается с 2016 года. На страницах B2B-издания представлены материалы о производстве и технологиях предприятий железнодорожного холдинга, продуктовые новинки, экспертные мнения клиентов и партнеров ОВК, а также анализ рыночной ситуации.

Национальный конкурс корпоративных медиа «Серебряные нити»проводится ежегодно среди наиболее успешных корпоративных газет и журналов, радио- и телевизионных программ, корпоративных сайтов и Интранет-порталов, а также спецпроектов в корпоративных коммуникациях и годовых отчетов компаний. В этом году в конкурсе «Серебряные нити» участвовали почти 160 медийных ресурсов в основных и профессиональных номинациях: 121 из них состязались в большом национальном конкурсе корпоративных газет и журналов, digital-медиа, корпоративных сайтов и специальных проектов, 29 проектов - в национальном конкурсе корпоративного видео и ТВ, девять - в национальном конкурсе корпоративных календарей.