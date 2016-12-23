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Mail.Ru Group уточнила детали сотрудничества с "МегаФоном"

Mail.Ru Group уточнила детали сотрудничества с &quot;МегаФоном&quot;

Mail.Ru Group раскрыла условия сотрудничества в сфере совместной разработки новых продуктов и сервисов, адресованных абонентам мобильной связи и интернет-пользователям. 

Как сообщается в официальном сообщении Mail.Ru Group, сотрудничество с «МегаФоном» сосредоточится на двух областях: предложение услуг мобильной связи для пользователей «ВКонтакте» и сотрудничество в сфере анализа данных.

«МегаФон» получит возможность использовать бренд «ВКонтакте» для создания нового мобильного предложения. Новый сервис – VK Mobile – будет использовать сеть и инфраструктуру «МегаФона»/Scartel. Это приведет к расширению мобильной экосистемы «ВКонтакте» и росту узнаваемости бренда, увеличивая вовлечение пользователей.

Компании также будут сотрудничать в области предиктивной аналитики данных, чтобы улучшить сегментацию пользователей. Соглашение будет полезным для обеих сторон: для Mail.Ru Group – для технологий таргетирования рекламы, а для «МегаФона» – для более эффективной продажи телекоммуникационных услуг.

Mail.Ru Group уточнила детали сотрудничества с «МегаФоном».

Соглашения были одобрены всеми незаинтересованными директорами Mail.Ru Group. Начало их реализации намечено на первое полугодие 2017 года. Сотрудничество в обеих сферах осуществляется на коммерческих рыночных условиях. Разделение доходов будет производиться в соответствии с согласованной коммерческой формулой.

Комментируя соглашение, Борис Добродеев, CEO (Россия) Mail.Ru Group, сказал: «Мы рады объявить о заключении соглашения о коммерческом партнерстве с “МегаФоном”. Наше взаимодействие может принести выгоду и пользователям, и нашим компаниям».

Сергей Солдатенков, генеральный директор «МегаФона»: «Мы с большим уважением относимся к команде Mail.Ru Group и сложившейся корпоративной культуре компании. В качестве акционера мы будем поддерживать инициативы её команды, направленные на дальнейшее развитие существующих и запуск новых продуктов».

23.12.2016

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