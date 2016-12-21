Дизайн горькой настойки
Московская студия бренд-дизайна Uniqa Creative Engineering совместно с компанией «Синергия» создала дизайн нового продукта, продолжающего линейку бренда «Архангельская Северная Выдержка» - горькой настойки «Архангельской Чесночной с Перцем».
«Архангельская Чесночная с Перцем» разливается на старейшем и самом северном водочном производстве в России – заводе имени С.Ю. Витте в столице Русского Поморья - городе Архангельске. Особенностью производства является выдержка основы купажа в столетних доводных чанах и использование технологии низкотемпературной обработки купажа. Использование исключительно натуральных ингредиентов в составе придает настойке яркий и пряный вкус чеснока и перца. Внутри каждой бутылки - настоящий зубчик чеснока, что подчеркивает оригинальный вкус продукта и привлекает внимание.
В целом оформление бутылки наследует дизайну «Архангельской СевернаяВыдержка»: медное тиснение наплотной винной бумаге, изображение старинныхдоводных чанов, сложная шрифтовая композиция, которая подталкивает потребителя «изучить» этикетку. Из ярких отличий – благородный зеленый цвет этикетки и иллюстрация с изображением чеснока и перца в стиле гравюры на широкой горловой этикетке.
Настойка «Архангельская Чесночная с Перцем» относится к сегменту lowpremium, и ее выпуск не только усилит присутствие бренда «Архангельская Северная Выдержка» на полке, но представит бренд в новой категории.
22.12.2016
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