Про дизайн

Дизайн горькой настойки

Дизайн горькой настойки

Московская студия бренд-дизайна Uniqa Creative Engineering совместно с компанией «Синергия» создала дизайн нового продукта, продолжающего линейку бренда «Архангельская Северная Выдержка» - горькой настойки «Архангельской Чесночной с Перцем».

«Архангельская Чесночная с Перцем» разливается на старейшем и самом северном водочном производстве в России – заводе имени С.Ю. Витте в столице Русского Поморья - городе Архангельске. Особенностью производства является выдержка основы купажа в столетних доводных чанах и использование технологии низкотемпературной обработки купажа. Использование исключительно натуральных ингредиентов в составе придает настойке  яркий и пряный вкус чеснока и перца. Внутри каждой бутылки - настоящий зубчик чеснока, что подчеркивает оригинальный вкус продукта и привлекает внимание. 

Дизайн горькой настойки.

Дизайн горькой настойки.

В целом оформление бутылки наследует дизайну «Архангельской СевернаяВыдержка»: медное тиснение наплотной винной бумаге, изображение старинныхдоводных чанов, сложная шрифтовая композиция, которая подталкивает потребителя «изучить» этикетку. Из ярких отличий – благородный зеленый цвет этикетки и иллюстрация с изображением чеснока и перца в стиле гравюры на широкой горловой этикетке. 

Дизайн горькой настойки.

Дизайн горькой настойки.

Настойка «Архангельская Чесночная с Перцем» относится к сегменту lowpremium, и ее выпуск не только усилит присутствие бренда «Архангельская Северная Выдержка» на полке, но представит бренд в новой категории. 

22.12.2016

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