Игорь Бажин
Логистическое управление организацией
Издательство: LAP Lambert Academic Publishing, 2014 г.
9783659645051
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Объем: 448 стр.
В компактной форме изложены основы логистического менеджмента, открывающего руководителям бизнес-структур новые возможности адап-тироваться к стремительным изменениям окружающей среды и выгодно позиционировать организацию на рынке с расчетом на длительную перспективу. Материалы книги базируются на современных достижениях в области логистики и менеджмента, направленного на осуществление разнообразных бизнес-процессов на основе построения логистической системы управления организацией. Для руководителей, стремящихся повысить эффективность возглавляемых ими организаций, и специалистов различных сфер управления, а также для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Менеджмент", "Экономика", специальностям "Менеджмент организаций", "Транспортные системы", "Экономическая кибернетика".
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