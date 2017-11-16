Онлайн-покупатели в России выбирают AliExpress

Рынок онлайн-торговли растет с каждым годом, а интернет-шопинг становится неотъемлемой частью жизни современного человека. По данным последнего отчета GfK Crossmedia Landscape, 30% жителей России в возрасте от 16 до 55 лет совершают покупки в Интернете.

Команда сервиса промокодов CupoNation выяснила, какие интернет-магазины пользуются наибольшей популярностью у российских покупателей.

Самые посещаемые интернет-магазины в России.

Мы проанализировали крупнейшие российские и зарубежные интернет-магазины и составили рейтинг самых посещаемых площадок на основе среднемесячного трафика пользователей из России.

AliExpress стал самым посещаемым интернет-магазином в России, оставив конкурентов далеко позади. В среднем, в месяц AliExpress посещает 158,3 млн. пользователей, что почти в 4 раза превосходит трафик ближайшего соперника российского онлайн-ритейлера Wildberries .

ТОП-10 самых популярных интернет-магазинов в России с апреля по сентябрь 2017 г. выглядит следующим образом:

Предпочтения покупателей

Российские покупатели предпочитают отечественные интернет-магазины. В десятку самых популярных онлайн-ритейлеров вошли только две зарубежные площадки: AliExpress и eBay. При этом трафик китайского AliExpress в пять раз превышает показатель американского eBay.

Наибольшим интересом у россиян пользуются интернет-магазины электроники 4 из 10 самых посещаемых ритейлеров с пециализируются на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники.

Об исследовании

Данные о среднемесячном трафике были собраны с помощью SimilarWeb за период с апреля по сентябрь 2017 г.