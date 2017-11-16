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Xperia и режиссер Матео Уиллис снимают фильм "A World Of Wow"

Xperia и режиссер Матео Уиллис снимают фильм &quot;A World Of Wow&quot;

Компания Sony Mobile Communications («Sony Mobile») объявляет о выходе фильма, снятого на смартфоны Xperia совместно со знаменитым режиссером Матео Уиллисом и еще 34 кинематографистами со всего мира.

34 независимых кинематографиста со всего мира объединились для создания короткометражного фильма, который смонтировал оператор и режиссер Матео Уиллис (Mateo Willis), известный своей работой в телепрограмме Blue Planet 2 на BBC

Для съемки использовались исключительно смартфоны Xperia с разными режимами работы камеры, включая Super slow motion, Predictive Capture, SteadyShot™ и запись в разрешении 4K

Зрители смогут отправиться в виртуальное путешествие по разным уголкам нашей планеты благодаря камере Motion Eye™, используемой во флагманских смартфонах Xperia, включая Xperia XZ1.  К работе над проектом Sony Mobile и Матео, который выступил в роли режиссера и видеомонтажера, привлекли 34 независимых кинематографиста со всего мира. Премьера состоялась на YouTube и на веб-сайте Xperia сегодня, 17 ноября 2017 года.

«Это был сложный, но захватывающий проект на многих этапах. Я привык к тому, что передо мной высится гора из съемочного оборудования, но в этом фильме все было снято с помощью смартфона Xperia, и просто поразительно, насколько хорошо он выдержал испытание. Я обычно могу достичь спецэффектов, таких как Super Slow-Mo, только с помощью набора высокотехнологичных инструментов, но в этом проекте все технологии помещались прямо у меня на ладони. Это было впечатляюще!», - прокомментировал свою работу выдающийся оператор-постановщик Матео Уиллис.

Фильм повествует о многочисленных путешествиях по миру. Пейзажи непрерывно сменяют друг друга, и создается впечатление, что все эти сцены происходят одновременно, в один и тот же день. Перед зрителями предстают кадры со всех уголков планеты: парки, городские пейзажи, пустынные равнины, океаны. Благодаря повторяющимся мотивам они складываются в единую историю странствий. Но каждый путешественник видит природу через призму собственного восприятия. 

«Фильм не документальный, и это не случайно. Зрителю не нужно понимать смысл путешествия или знать его подробности. Перед каждым участником стояла задача максимально передать основную тему с помощью Xperia так, чтобы человек, смотрящий фильм, мог полностью погрузиться в то, что он видит. Они должны были снять что-то такое, что захватывало бы дух своим великолепием и передавало ощущение незыблемости красоты нашего мира», - продолжает Матео.

Среди флагманской линейки Xperia каждый сможет найти для себя подходящий смартфон, обладающий технологиями мирового класса. Камера Motion Eye™, которая установлена во всех устройствах линейки, предоставит вам доступ к высочайшему уровню создания контента. Запись видео в режиме Super slow-motion, интеллектуальная функция SteadyShot™, стабилизирующая изображение при видеосъемке, возможность записи видео в разрешении 4К, функция Predictive Capture, которая начинает делать фотографии ещё до того, как вы нажмете кнопку спуска.

В Xperia XZ1 Compact все эти технологии уместились в компактном корпусе. Xperia XZ1, помимо прочего, обладает Full HD дисплеем 5’2” с поддержкой HDR. А XZ Premium позволит вам полностью погрузиться в мир невероятно контрастного и четкого контента с исключительной передачей цветов на большом дисплее 5,5”  в 4К HDR разрешении.

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17.11.2017

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