Анализ рынков

Обновление "Потребительского индекса Иванова"

Обновление &quot;Потребительского индекса Иванова&quot;

Sberbank Investment Research, аналитический департамент Sberbank CIB[1], публикует 20-й выпуск обзора потребительской уверенности россиян — «Потребительский индекс Иванова»[2]. В очередном обзоре анализируются тенденции в части расходов, сбережений и потребительского поведения граждан.

Индекс потребительской уверенности опустился до –15 % во втором квартале 2017 года, но улучшился до –12 % в третьем квартале. Индекс демонстрирует позитивный тренд с конца 2015 года.

Основные выводы по итогам опроса потребителей следующие:

  • отмечена      положительная поквартальная динамика всех компонентов индекса, но наиболее      заметно изменение оценки условий для совершения крупных покупок. Мы      думаем, что улучшившееся настроение связано с ростом реальных доходов в 3-м      квартале 2017 г. на фоне рекордно низкой инфляции (3,4 % в среднем в 3-м      квартале 2017-го против 4,2 % во 2-м квартале 2017-го и 7 % годом ранее).      В результате оценка личного благосостояния за последние 12 месяцев      улучшилась до –16 % в 3-м квартале 2017 года, что является лучшим      значением с конца 2014 года;
  • несмотря на небольшое      уменьшение показателя чистого найма, уровень безработицы среди наших      респондентов уменьшился с 10,9 % во втором квартале 2017-го до 10,6 % в третьем      квартале, что является самым низким значением за последние два года. При      этом доля лиц с неполной занятостью, но желающих работать полный рабочий      день составила 8,9 % против 9,2 % во втором квартале 2017 года и 8,2 % год      назад. В то же время число респондентов, которые отметили, что их компании      нанимали новых сотрудников, немного уменьшилось: 9,1 % по сравнению с 9,2 %      во втором квартале 2017-го. Кроме того, доля тех, кто утверждал, что в их      компании были увольнения (или что число сотрудников сократилось за счет      истощения) выросло с 40,7 % во втором квартале 2017-го до 42,0 %, что      значительно меньше 47,4 % зарегистрированных год назад. В результате      индекс чистого найма составил –33,0 % в третьем квартале 2017 года по      сравнению с –31,5 % во втором квартале 2017 годаи –40,0 % в третьем квартале      2016 года;
  • исследование показывает      ускорение роста заработной платы до 5,5 % во втором квартале 2017-го по      сравнению с прошлым годом, что немного меньше 6,1 %, по данным официальной      статистики. Официальная статистика по заработной плате включает только      крупные компании, но не работников более мелких компаний и работающих      неофициально. Согласно опросу, 29 % наших респондентов получили повышение      или индексацию заработной платы на 6,2 % с начала года, что      свидетельствует о среднем увеличении на 1,8 % для всей выборки. Согласно      ответам респондентов, при увеличении заработной платы только 20 %      дополнительного дохода будут направлены на питание (по сравнению с 38 %      доходов, которые в настоящее время тратятся на питание), 13 % — на одежду      и предметы домашнего обихода (в настоящее время 17 %), а 12 % будут      сохранены (7 % в настоящее время);
  • доля Ивановых, старающихся экономить      на продуктах питания, уменьшилась с 71 % до 68 % в третьем квартале 2017-го.      Популярность всех методов по снижению трат сократилась: совершение покупок      в дешевых магазинах (уменьшилось с 68 % во втором квартале 2017 года до 64      % в третьем), использование промоакций (уменьшилось с 62 % во втором      квартале 2017-го до 60 % в третьем), покупка менее дорогих продуктов      (уменьшилось с 62 % во втором квартале 2017 года и до 60 % в третьем).      Доля потребителей, которые посещают магазины только ради промоакций,      уменьшилась с 48 % во 2-м квартале 2017 года до 45 % в 3-м квартале 2017-го.      Интересно, что 20 % респондентов отметили, что вместо запланированных для      готовки продуктов покупают продукты по промоакциям. Тем не менее доля      Ивановых, чувствительных к уровню цен, осталась той же, что и в прошлом      квартале (75 %);
  • несмотря на общую сдержанность      Ивановых в отношении расходов на продукты питания, мы отмечаем позитивные      изменения. В чистом выражении доля клиентов, пытающихся сэкономить на      непродовольственных товарах и услугах, снизилась во всех категориях. Более      того, индекс упал до рекордного минимума в таких категориях, как питание      вне дома, развлечения, отдых и коммунальные услуги. Доля людей, пытающихся      сэкономить на развлечениях и отпусках, уменьшилась на 5 п. п. до 59 % и 48      % соответственно. Это еще одно подтверждение тому, что Ивановы смогли      наконец позволить себе выехать за границу в третьем квартале 2017 года;
  • что касается причин беспокойств      населения, общая картина не изменилась в прошлом квартале. Самой серьезной      проблемой, на взгляд наших респондентов, осталась коррупция (59 %).      Безработица была второй по величине проблемой и была отмечена 53 % наших      респондентов (против 55 % в прошлом квартале). Беспокойство по поводу      инфляции было отмечено 49 % респондентов и осталось на третьем месте.      Наконец, только 18 % респондентов были обеспокоены обменным курсом рубля,      что на 1 п. п. выше значения в предыдущем квартале;
  • влияние бренда на покупку      довольно низкое (только 16 % намеренно ищут определенные бренды при      совершении покупок). В то же время 40 % всегда покупают самые дешевые      товары в категории, а 45 % ищут бренды в зависимости от категории. Это      противоречит представлениям о важности создания бренда, но мы считаем, что      ситуация начнет меняться вместе с восстановлением реальных доходов.      Ценность бренда является самой низкой в сегменте хлебобулочных изделий (21      %), а самая высокая — в категории алкогольной продукции (52 %) и детского      питания (61 %).

Помимо публикации основного индекса потребительской уверенности, регулярный обзор включает в себя анализ опережающих показателей, которые дают представление об основных тенденциях в секторах российской экономики, ориентированных на потребителя и отличающихся высокими темпами роста, в том числе в розничной торговле, банковской сфере, телекоммуникациях, медиа, ИТ, недвижимости и транспортном секторе.

Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB и проводится ежеквартально по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС. Наше исследование, однако, охватывает более широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. Обзор основан на итогах опроса 2300 граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек. Погрешность наших оценок ниже 2 %.

 

[1]На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».

[2]Фамилия Иванов считается самой распространенной в России, а условный Иванов в обзоре является типичным представителем российского среднего класса.

15.11.2017

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