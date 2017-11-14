Обновление "Потребительского индекса Иванова"

Индекс потребительской уверенности опустился до –15 % во втором квартале 2017 года, но улучшился до –12 % в третьем квартале. Индекс демонстрирует позитивный тренд с конца 2015 года.

Основные выводы по итогам опроса потребителей следующие:

отмечена положительная поквартальная динамика всех компонентов индекса, но наиболее заметно изменение оценки условий для совершения крупных покупок. Мы думаем, что улучшившееся настроение связано с ростом реальных доходов в 3-м квартале 2017 г. на фоне рекордно низкой инфляции (3,4 % в среднем в 3-м квартале 2017-го против 4,2 % во 2-м квартале 2017-го и 7 % годом ранее). В результате оценка личного благосостояния за последние 12 месяцев улучшилась до –16 % в 3-м квартале 2017 года, что является лучшим значением с конца 2014 года;

несмотря на небольшое уменьшение показателя чистого найма, уровень безработицы среди наших респондентов уменьшился с 10,9 % во втором квартале 2017-го до 10,6 % в третьем квартале, что является самым низким значением за последние два года. При этом доля лиц с неполной занятостью, но желающих работать полный рабочий день составила 8,9 % против 9,2 % во втором квартале 2017 года и 8,2 % год назад. В то же время число респондентов, которые отметили, что их компании нанимали новых сотрудников, немного уменьшилось: 9,1 % по сравнению с 9,2 % во втором квартале 2017-го. Кроме того, доля тех, кто утверждал, что в их компании были увольнения (или что число сотрудников сократилось за счет истощения) выросло с 40,7 % во втором квартале 2017-го до 42,0 %, что значительно меньше 47,4 % зарегистрированных год назад. В результате индекс чистого найма составил –33,0 % в третьем квартале 2017 года по сравнению с –31,5 % во втором квартале 2017 годаи –40,0 % в третьем квартале 2016 года;

исследование показывает ускорение роста заработной платы до 5,5 % во втором квартале 2017-го по сравнению с прошлым годом, что немного меньше 6,1 %, по данным официальной статистики. Официальная статистика по заработной плате включает только крупные компании, но не работников более мелких компаний и работающих неофициально. Согласно опросу, 29 % наших респондентов получили повышение или индексацию заработной платы на 6,2 % с начала года, что свидетельствует о среднем увеличении на 1,8 % для всей выборки. Согласно ответам респондентов, при увеличении заработной платы только 20 % дополнительного дохода будут направлены на питание (по сравнению с 38 % доходов, которые в настоящее время тратятся на питание), 13 % — на одежду и предметы домашнего обихода (в настоящее время 17 %), а 12 % будут сохранены (7 % в настоящее время);

доля Ивановых, старающихся экономить на продуктах питания, уменьшилась с 71 % до 68 % в третьем квартале 2017-го. Популярность всех методов по снижению трат сократилась: совершение покупок в дешевых магазинах (уменьшилось с 68 % во втором квартале 2017 года до 64 % в третьем), использование промоакций (уменьшилось с 62 % во втором квартале 2017-го до 60 % в третьем), покупка менее дорогих продуктов (уменьшилось с 62 % во втором квартале 2017 года и до 60 % в третьем). Доля потребителей, которые посещают магазины только ради промоакций, уменьшилась с 48 % во 2-м квартале 2017 года до 45 % в 3-м квартале 2017-го. Интересно, что 20 % респондентов отметили, что вместо запланированных для готовки продуктов покупают продукты по промоакциям. Тем не менее доля Ивановых, чувствительных к уровню цен, осталась той же, что и в прошлом квартале (75 %);

несмотря на общую сдержанность Ивановых в отношении расходов на продукты питания, мы отмечаем позитивные изменения. В чистом выражении доля клиентов, пытающихся сэкономить на непродовольственных товарах и услугах, снизилась во всех категориях. Более того, индекс упал до рекордного минимума в таких категориях, как питание вне дома, развлечения, отдых и коммунальные услуги. Доля людей, пытающихся сэкономить на развлечениях и отпусках, уменьшилась на 5 п. п. до 59 % и 48 % соответственно. Это еще одно подтверждение тому, что Ивановы смогли наконец позволить себе выехать за границу в третьем квартале 2017 года;

что касается причин беспокойств населения, общая картина не изменилась в прошлом квартале. Самой серьезной проблемой, на взгляд наших респондентов, осталась коррупция (59 %). Безработица была второй по величине проблемой и была отмечена 53 % наших респондентов (против 55 % в прошлом квартале). Беспокойство по поводу инфляции было отмечено 49 % респондентов и осталось на третьем месте. Наконец, только 18 % респондентов были обеспокоены обменным курсом рубля, что на 1 п. п. выше значения в предыдущем квартале;

влияние бренда на покупку довольно низкое (только 16 % намеренно ищут определенные бренды при совершении покупок). В то же время 40 % всегда покупают самые дешевые товары в категории, а 45 % ищут бренды в зависимости от категории. Это противоречит представлениям о важности создания бренда, но мы считаем, что ситуация начнет меняться вместе с восстановлением реальных доходов. Ценность бренда является самой низкой в сегменте хлебобулочных изделий (21 %), а самая высокая — в категории алкогольной продукции (52 %) и детского питания (61 %).

Помимо публикации основного индекса потребительской уверенности, регулярный обзор включает в себя анализ опережающих показателей, которые дают представление об основных тенденциях в секторах российской экономики, ориентированных на потребителя и отличающихся высокими темпами роста, в том числе в розничной торговле, банковской сфере, телекоммуникациях, медиа, ИТ, недвижимости и транспортном секторе.

Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB и проводится ежеквартально по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС. Наше исследование, однако, охватывает более широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. Обзор основан на итогах опроса 2300 граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек. Погрешность наших оценок ниже 2 %.