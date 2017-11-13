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Skyscanner приобрел социальную контент-платформу Twizoo

Skyscanner приобрел социальную контент-платформу Twizoo

Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner объявил о приобретении лондонского стартапа Twizoo. Интеграция нового сервиса позволит пользователям получить доступ к большему числу отзывов о гостиницах, упрощая поиск и планирование путешествий.

Основанный в 2013 году в Лондоне в 2013 году, стартап Twizoo привлек около 1,65 млн. фунтов стерлингов (или 2,2 млн. долларов, по данным Cranchbase) в четырех раундах инвестиций. Twizoo специализируется на поиске достоверных отзывов о компаниях – в том числе, об отелях – в социальных сетях Twitter и Instagram.

Команда Twizoo, основанная Мадлин Парра (Madeline Parra) и Джоном Толботтом (John Talbott), состоит из шести человек. Находясь в лондонском офисе, они присоединятся к международной команде Skyscanner, состоящей из более чем 900 сотрудников.

Директор по технологиям Брайан Дав (BryanDove) прокомментировал: "Skyscanner стремится удовлетворять все потребности путешественников, от идей для поездки до ее планирования и бронирования. Технология Twizoo осуществляет поиск отзывов клиентов в социальных сетях, а это действительно ценная информация для принятия решения относительно путешествия. Мы рады, что к нам присоединилась столь талантливая команда Twizoo".

Мадлин Парра, генеральный директор и сооснователь Twizoo: "Skyscanner создан людьми, увлеченными путешествиями, для таких же любителей. Акцент на достоверности и прозрачности информации полностью отражает ценности Twizoo. Путешествия – явление по определению социальное, поэтому мы очень рады работать с командой Skyscanner, ведь так мы можем объединить свои технологии с их продуктами мирового уровня. Благодаря этому путешественники получат ценную информацию на основе пользовательского контента из социальных сетей".

Skyscanner планирует использовать технологии Twizoo, чтобы открыть своим пользователям доступ к сообщениям других путешественников об отелях из Twitter и Instagram. Первым этапом станет интеграция контента Twizoo на англоязычных версиях Skyscanner, впоследствии проект будет расширен.

Skyscanner продолжает расширяться, набирая персонал по всему миру.  В данный момент открыты десятки вакансий в девяти офисах, в том числе и в российской команде. Более подробную информацию можно найти на странице с объявлениями о вакансиях.

Новость стала вторым крупным событием для Skyscanner в этом месяце. Ранее компания объявила о запуске персональных рекомендаций для путешественников после приобретения Trip.com китайской компанией Ctrip.

Ранее в Twizoo инвестировали EC1 Capital, Downing Ventures и Jenson's EIS Fund. Рекомендации Twizoo дали эксперты международной аудиторской компании BDO.

14.11.2017

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