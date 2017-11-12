Одноклассники запустили конструктор полноэкранной рекламы

Рекламодатели получили возможность создавать мобильную рекламу полноэкранного формата в Одноклассниках. В настройках всех верифицированных групп с аудиторией не менее 50 000 подписчиков появился конструктор Canvas: с помощью него можно создать рекламную страницу с различными элементами. Вскоре конструктором смогут воспользоваться администраторы всех групп в социальной сети.

Canvas – это новый тип промо-поста в мобильной ленте Одноклассников. При нажатии на пост пользователь попадает на полноэкранную страницу с контентом. На страницу рекламодатель может добавить видео с автозапуском, панорамные фото с функцией гироскопа, слайдер с изображениями и «активные кнопки» для перехода на сайт, звонка или установки приложения. Ранее в этом году реклама формата Canvas была доступна по индивидуальному запросу, теперь с помощью конструктора создать такое объявление сможет любой рекламодатель.

Первыми рекламу, созданную с помощью конструктора Canvas, протестировали «Тинькофф Банк», онлайн-кинотеатр OKKO и жилой комплекс «Зиларт».

Реклама, созданная с помощью конструктора, доступна для продвижения через myTarget на аудиторию мобильных приложений ОК для смартфонов. В ближайшее время реклама будет показываться также на планшетах. Стоимость размещения объявления Canvas определяется в аукционе myTarget.

Новый формат будет интересен разным типам рекламодателей. Для крупных брендов это возможность в одном рекламном объявлении показать несколько продуктов и увеличить качество контакта с аудиторией с помощью интерактивных форматов внутри соцсети. Для малого бизнеса страница Canvas может стать заменой мобильной версии сайта, с которой клиенты смогут сразу позвонить или связаться с компанией в личных сообщениях.

Семен Боярский, директор по развитию стратегических продуктов Одноклассников:

– В 2016 году мобильная аудитория ОК выросла на 17% и продолжает расти. Для работы с этой аудиторией мы запускаем отдельные рекламные форматы. Canvas позволяет не просто размещать полноэкранную рекламу, но и использовать разные функции смартфона: например, элементы с привязкой к гироскопу создают 3D-эффект и лучше вовлекают пользователей. Запуск будет интересен крупным брендам и performance-рекламодателям. Canvas дает большой мобильный охват, страницы адаптируются под любые размеры экранов и легко загружаются даже при слабом интернет-соединении. Так что малый и средний бизнес может заменить традиционные лендинги на страницы Canvas и получать с его помощью лучшую конверсию.

Ольга Липовских, менеджер по таргетированной рекламе «Тинькофф Банк»:

– Формат Canvas позволил нам увеличить CTR в 3 раза по сравнению с нашими стандартными кампаниями. CPC снизился в 2 раза по сравнению с мультиформатным размещением за тот же период. Кроме того, мы смогли вовлечь пользователей: по нашим данным, около 30% людей, досмотревших страницу до конца, перешли на сайт и оставили заявку. Ну и, конечно, количество фидбэка – «классов» и перепостов – значительно превысило стандартные рекламные форматы.