Сервис продажи авиабилетов KUPIBILET.RU "спрячет" 50 бесплатных авиабилетов в приложении

В приложении онлайн-сервиса 23 и 24 ноября спрячут 50 бесплатных билетов туда-обратно. Чтобы их найти, нужно собрать все подсказки, которые помогут узнать направления и даты вылетов

Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru во второй раз устраивает акцию «Улетная пятница»: в этом году билеты туда и обратно будут «спрятаны» в бесплатном приложении Купибилет, а общая сумма разыгрываемых авиабилетов увеличится в полтора раза и составит более 1,5 миллиона рублей.

«В этом году мы полностью поменяли дизайн и стилистику сайта и подсказок, перенесли финальный поиск билетов с главного сайта KUPIBILET.RU в приложение и привлекли больше партнёров. Если в прошлом году билеты были найдены за первые 10 минут акции, то на этот раз билетов точно хватит до вечера пятницы! Все успеют поискать билеты в приложении на протяжении 2 дней», - поделилась подробностями акции маркетолог KUPIBILET.RU Марина Кузнецова.

Также будет ещё несколько приятных бонусов для участников, связанных с направлениями и механикой поиска билетов. Например, в прошлом году все билеты были с вылетом из Москвы и Петербурга. Новая «Пятница» порадует вылетом и из других регионов.

«Генеральным партнёром акции стала Turkish Airlines - лучшая авиакомпания Европы по версии Skytrex, которая летает из 10 городов России. Билеты также предоставили наши партнёры Czech Airlines, Hainan Airlines, Thai Airlines, Air Astana и другие известные авиакомпании», - рассказала Марина Кузнецова.

Билеты «спрячут» в приложении Купибилет. Чтобы их найти, нужно собирать подсказки в течение ноября в социальных сетях сервиса, в блоге, e-mail-рассылке, приложении и на сайте «Улётной пятницы». Присоединиться к участию можно в любой момент — все подсказки сохраняются до 24 ноября. 23 и 24 ноября билеты станут доступны для поиска в приложении.