Выставка "Дизайн и Реклама NEXT" - продолжается прием заявок!

Продолжается приём заявок на участие в 24-й выставке маркетинговых коммуникаций “ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT”, которая пройдёт с 10 по 13 апреля 2018 г., в Москве, Центральном Доме художника на Крымском Валу, 10.
Ряд ведущих компаний уже подтвердили своё участие, присоединяйтесь и Вы уже сейчас на особых выгодных условиях!
“ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT” – это важнейшее индустриальное событие. Выставка находится на острие деятельности и разработок – добавляются новые разделы, охватывая все аспекты маркетинговых коммуникаций, от идеи и разработки дизайна до производства и магазиностроения, от оформления мест продаж до праздничного оформления целых районов и городов.
РАЗДЕЛЫ:
- ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА МЕСТАХ ПРОДАЖ
- POSm, Displays
- СУВЕНИРНАЯ ПРОМОПРОДУКЦИЯ
- РЕКЛАМНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
- SHOP DESIGN - всё для магазиностроения и ритейла! New!
- DIGITAL SIGNAGE
- МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
- РЕКЛАМОНОСИТЕЛИ
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