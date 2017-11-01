Isobar Russia (Traffic Isobar + Isobar Moscow) снова Агентство года!

По результатам рейтинга digital агентств Digital Index 2017, объединенная команда Isobar Russia (Traffic Isobar + Isobar Moscow) стала победителем в номинациях «Креатив и стратегия», «Спецпроекты», а также получила гран-при «Агентство года».

26 октября 2017 года были подведены результаты отраслевого рейтинга Digital Index и состоялась третья церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards.

Объединенная команда Isobar Russia (digital агентства Traffic Isobar и Isobar Moscow) стала победителем в номинациях «Креатив и стратегия», «Спецпроекты», а также получила гран-при «Агентство года»!

Для Traffic Isobar это уже вторая главная награда премии AdIndex Awards – в 2015 году агентство также было награждено гран-при.

AdIndex Awards – единственная премия в области рекламы, где победителей определяют рекламодатели. В этом году почти 1000 маркетологов из более чем 700 компаний-производителей товаров и услуг, работающие в 50 отраслях, выбрали лучшие digital-агентства в 15 сегментах маркетинга.