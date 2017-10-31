На RIW оценили объем российского интернет-рынка в 2017 году в размере 1,8 трлн руб

RIW 2017 – ежегодное индустриальное событие отрасли высоких технологий, которое объединяет ведущие компании в сферах интернет, телеком, софт, медиа и IT.

RIW 2017 – это трехдневный форум, участникам которого традиционно становятся как профессионалы, так и новички рынка, выставка Internet EXPO 2017 и шоу современных технологий.

Ведущими церемонии открытия стали директор РАЭК Сергей Плуготаренко, директор РОЦИТ Сергей Гребенников и президент Медиа-Коммуникационного союза Павел Степанов. Почетным гостем стал Леонид Левин, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Выступив с приветственным словом, ведущие поделились новшествами юбилейного форума и принципами формирования программы, а также проанонсировали наиболее важные события и мероприятия в рамках RIW 2017.

В своем выступлении Леонид Левин подчеркнул, что у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы ответить на технологические и информационные вызовы времени. Уровень наших учёных и программистов признан во всём мире. Российскими компаниями накоплен опыт производства товаров и услуг на основе современных технологий.

«Мы фактически уже сформировали информационное общество как систему экономических и социальных отношений, где движущей силой является знание. Генерация идей, обработка информации, методы передачи и способы хранения – можно не замечать этих процессов, но именно они лежат в основе существования современного общества, – сказал председатель Комитета. – Уже сегодня информационные технологии проникли во все сферы повседневной работы, отдыха или общения большинства россиян».

Темой открывающей топ-панели стала цифровая экономика, ее сегодняшнее состояние и будущее интернет-рынка. На ежегодной главной аналитической панели традиционно были представлены эксклюзивные цифры и основные тренды развития отрасли, но в этом году в новом формате. Участники топ-панели не только представили главные достижения отрасли, но и попробовали поразмышлять о том, что ждет нас в будущем, наступит ли пост-информационное общество и как станут развиваться основные сегменты Рунета.

Докладчиками топ-панели стали представители отрасли, государства, бизнеса и СМИ (первые лица организаций, развивающих отрасль высоких технологий и цифровой экономики): Алексей Козырев (Минкомсвязь России), Марина Янина (Яндекс), Екатерина Кондратьева (GOOGLE RUSSIA), Андрей Колосовский (Майкрософт), Александра Александрова (Комитет Общественных Связей города Москвы), Кирилл Варламов (Фонд развития интернет-инициатив), Алексей Краснов (Газпром-Медиа Холдинг), Светлана Скворцова (Tele2), Алексей Семенов (Мегафон), Кирилл Крутий (IBM), Алексей Полехин (Нетология). Модерировали дискуссию Сергей Плуготаренко и Павел Степанов.

Главным событием открывающей топ-панели стало выступление Сергея Плуготаренко, посвященное экосистеме цифровой экономики России. По данным исследований РАЭК, рынки экосистемы цифровой экономики будут расти в среднем на 11% в год, объем российского интернет-рынка в 2017 году в размере 1,8 трлн руб. К 2021 году доля мобильной экономики в России составит 4,7% ВВП. Сергей отметил, что в этом году мобильных пользователей стало больше, чем обычных а к 2021 году проникновение интернета превысит 85%, а мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хозяйства. Мобильная экономика – 11-я по размеру экономика России, и в ближайшие 5 лет будет расти на +10.7% в год.

Сергей Плуготаренко (РАЭК): «В 2017 году мы еще пока можем выделить “классические” рынки онлайна, такие как интернет-реклама или электронная коммерция, но в ближайшие годы любая реклама или торговля в той или иной степени станут цифровыми».

Алексей Козырев (Минкомсвязь России) в своем выступлении обозначил главные цифры министерства на данный момент: «65 млн пользователей, 80% пользователей Рунета, пользуются государственными сервисами, и через них проходит 20 млрд транзакций».

Екатерина Кондратьева (GOOGLE RUSSIA) поделилась данными об использовании мобильных устройств: «Более 3 млрд мобильных устройств используется по всему миру, и в ближайшие годы еще 2 млрд людей именно благодаря мобильным устройствам получат доступ к интернету».

Президент Медиа-Коммуникационного союза Павел Степанов презентовал последние цифры о потреблении контента: «С 2015 года в 4 раза выросло число пользователей, которые покупают платный контент, и на 15% снизилось число тех, кому хватает бесплатных возможностей получения контента. Мы видим очевидную конвертацию в легальную модель потребления и рост объема и качества контента в ОТТ-среде».

Кирилл Варламов (ФРИИ) рассказал о том, что важно для развития предпринимательства в России: «Если компания не видит себя в цифровой экономике, то завтра этой компании просто не будет. Но именно люди – единственная основа экономики будущего. Крайне важно говорить с государством о необходимости инвестиций в человеческий капитал и на уровне правительства принять программу, которая будет учитывала все аспекты этих инвестиций».

Алексей Полехин (Нетология) поделился своим мнением о профессиях будущего и навыках, которые потребуются от пока еще школьников, чтобы найти свое призвание в новом цифровом мире: «Абсолютно всем придется научиться работать с данными и кодить, с этим нужно смириться. Чтобы не выпасть из новой реальности, многим придется сменить профессию, для чего потребуется не только умение учиться, но и и современная образовательная структура, которая быстро адаптируется к условиям жизни».

RIW в цифрах

1.Влияние на экономику РФ

Рост +11% в год

4,7% ВВП в 2021 году

Многие экономисты говорят, что чем дальше, тем условнее будут отражать реальное состояние экономики цифра вклада наших отраслей в ВВП, но остается фактом – ни один другой сегмент экономики не продолжает расти такими темпами

2. Экономика Рунета

1,8 трлн руб – онлайн-рынки России (по итогам 2017 года)

В 2017 году мы еще пока можем выделить “классические” рынки онлайна, такие как интернет-реклама или электронная коммерция, но в ближайшие годы любая реклама или торговля в той или иной степени станут цифровыми.

3. Аудитория Рунета

К 2020 году доступ в интернет в РФ будут иметь до 85% россиян

Сегодня в мире:

3,8 млрд. пользователей (51% мирового населения)

3,4 млрд. мобильных пользователей

В этом году мобильная аудитория Рунета превысила декстопную. Mobile – это и есть интернет на ближайшие годы, декстоп – частный случай.

4. Мобильная экономика России 2016-2021 (прогноз)

к 2021 году мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хозяйства

Тем интереснее, как сельское хозяйство поменяется под влиянием мобильных технологий – и такая тема будет подниматься и на этой конференции

5. Международный контекст

Драйверы для России:

активные пользователи

квалифицированные кадры

высокий экспортный потенциал

дешевый трафик

глобальный характер цифровой экономики

Мы находимся в действительно уникальном положении – но у нас хороший потенциал для цифровой трансформации

6. Особенности России

Мобильная экономика – 11-я по размеру экономика России

Рост +10.7% в год в ближайшие 5 лет

7. Экосистема стартапов России охватывает различные сектора…

Сегодня в России более 700 технологических стартапов.

В экосистеме стартапов присутствуют все ключевые элементы: от инвесторов и университетов, до технопарков и акселераторов.

Не хватает малого – желания заниматься предпринимательством, историй успеха и стратегических инвестиций

8. Развитие экосистемы стартапов России по секторам

Государство создает необходимую среду для развития стартапов посредством законодательного регулирования, прямых инвестиций и целевых программ.

Однако развитие стартапов зависит не только от государственных программ или институтов развития. “Силиконовые долины” выстраиваются вокруг центров знаний, а не офисных площадей.

9. Инвестиционный климат в России

Российский инвестиционный ландшафт сочетает в себе ангельские инвестиции, государственные инвестиции и гранты, и венчурный капитал.

Нужно помнить что цифровая экономика – это глобальная экономика, и Россия тут конкурирует за инвестиции и человеческий капитал не только с США или Китаем, но и с небольшой Эстонией или густонаселенной Индией, и мы должны подпитывать все части экосистемы цифровой экономики в России.