Red Apple объявил полный состав жюри 2017

В числе экспертов, которые выберут победителей Red Apple 2017, — 12 звёзд рекламной индустрии из 10 стран мира — Великобритания, Сингапур, Дания, ОАЭ, Япония, США, Бельгия, Нидерланды, Индия, Россия. Всех их объединяет множество международных наград самого крупного калибра.

Председателем жюри Red Apple 2017 станет Джеймс Темпл, исполнительный креативный директор агентства R/GA EMEA, которое считается одним из самых креативных в мире. Под руководством Джеймса агентство, в команде которого 350 человек, завоевало главные награды рекламной индустрии: золото Cannes Lions и Clio, Гран-при Eurobest. Также R/GA было названо Креативным агентством года по версии журнала Creative Review, Лучшим сетевым агентством года и Лучшим инновационным агентством года по версии Campaign, также получил от Ad Age статус второго Международного агентства года и второго Глобального креативного инноватора года.

Астерио Гутьеррез — креативный директор BBH из Сингапура, отвечающий за бренд Nike. Именно он является автором легендарной кампании Nike Unlimited Stadium, заполучившей множество наград на фестивалях этого года. Журнал Esquire включил Астерио в список «14 человек и организаций, которые меняют нашу среду, обстоятельства и умы к лучшему».

Йохан Кёлер — креативный директор агентства & Co из Дании. В прошлом году он стал партнером «Северного альянса» (NoA) — содружества скандинавских агентств, которые считают своей миссией устранить пробелы между коммуникациями, дизайном и технологиями. Среди недавних проектов Йохана — «All, that we share» для датского телеканала TV 2, который получил множество наград, включая Cannes Lions, Clio, Andy, D&AD, Epica.

Джулиана Парасенсио — региональный креативный директор Memac Ogilvy и Mather в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Из хаба в Дубае она возглавляет 15 офисов сети. Её недавняя работа — “IKEA. It’s that affordable” — завоевала 5 наград Cannes Lions, 5 карандашей D&AD и стала пятой в списке «самых награждаемых кампаний в Print/OOH в мире от Gunn Report 2016».

Кентаро Кимура — исполнительный креативный директор Hakuhodo Kettle и CCO Hakuhodu APAC. Его стиль работы подразумевает размытие границ между стратегией, креативом, digital и PR. В копилке Кентаро — более 100 наград (в том числе 8 Гран-при) на таких фестивалях, как Cannes Lions, D&AD, One Show, Clio, LIA, ADC, Adfest, Adstars и Spikes Asia. Среди всемирно известных работ Кентаро — Hibiki Glass для Suntory и Loving Eyes для Toyota.

Лорен Коннолли — исполнительный вице-президент и исполнительный креативный директор BBDO в Нью-Йорке. Она была дважды названа одной из «Самых творческих женщин в рекламе» по версии Business Insider. Среди знаковых проектов Лорен — кампании для Lowe, Come Alive для Mountain Dew, PuppyMonkeyBaby для Super Bowl , а также инициатива «Добавьте ее на карту».

Коенрад Лефевер — креативный директор легендарного Duval Guillaume из Бельгии, работающий с такими брендами, как Carlsberg, Durex, Coca-Cola, Nike, Ray-Ban, Opel и Ford. Обладатель статуэток CCB, Eurobest, Cannes Lions, NYF, Effie, Oneshow и D&AD. Одна из последних работ, получившая Золотого льва в Каннах, - ролик Merry Christmas from Syria.

Сантош Пэдди — CCO и сооснователь агентства Taproot Dentsu, которое за последние несколько лет превратилось в одно из самых известных креативных агентств Индии, выиграв более 200 наград на самых значимых международных фестивалях. Сантош входит в «Top 40 Asians to look for» по версии Campaign Азия 2013 года, а в 2015 году был номинирован на «Самого креативного человека года».

Крейг Уильямс — креативный директор Wieden+Kennedy (Нидерланды). Главная цель, которой Крейг руководствуется в своей работе, — это проникновение в культуру и сознание людей. И он раз за разом добивается этой цели, о чем можно судить по его проектам для таких брендов, как Nike, Instagram, Heineken, Audi, General Electric, Booking.com, Tesco Mobile, Е.А. Sports, Coca-Cola, BASF, P & G и I.B.M.

Из России в жюри Red Apple 2017 традиционно приглашены два человека — один из сетевого агентства и один — из независимого. Это CCO Possible Moscow Владилен Ситников, агентство которого завоевало в этом году Серебряного льва за работу «Кофе – не наркотик».

Второй член жюри из России - сооснователь и креативный директор TutkovBudkov Дмитрий Тютьков, прославившийся роликом для S7 “Ok, Go” и собравший множество фестивальных статуэток, включая 4 Каннских льва.

Кроме того, в этом году в состав жюри фестиваля Red Apple впервые вошёл представитель медиаагентства – Роан Тамбираджа — глобальный директор по стратегии PHD London и один из самых награждаемых стратегов мира, которого журнал Campaign Magazine назвал одним из 'Faces to Watch'. Обладатель множества международных наград, включая Cannes Lions.

Уже 6-го ноября члены жюри приступят к оценке работ, претендующих на победу в Международном фестивале рекламы Red Apple 2017. Церемонии награждения пройдут 7 и 8 декабря 2017 года на традиционной площадке Digital October.