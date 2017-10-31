Холдинг Pro-Vision занял лидирующие позиции в рейтинге Digital index 2017

Навигатор рекламного рынка России Adindex.ru опубликовал ежегодный рейтинг компаний, оказывающих коммуникационные услуги в интернете и цифровых медиа – Digital index 2017. Холдинг Pro-Vision занял 2-е место по качеству оказываемых услуг и вошел в пятерку сильнейших агентств в категории «Креатив и стратегия». В сфере Digital-PR/SMM агентство заняло 7-е место по показателям «Качество» и «Сотрудничество» и 9-е место в интегральном рейтинге.

Рейтинг строится на опросе заказчиков услуг из числа рекламодателей, работающих в 50 маркетинговых отраслях. В исследовании приняли участие 990 экспертов из 733 компаний. Респондентам было предложено назвать (с подсказкой) все известные им digital-агентства, указать подрядчиков, с которыми они сотрудничали за последние три года, а также оценить ценовую политику и уровень предоставляемых услуг. В частности, вопросы затрагивали качество работы с группами и приложениями в социальных сетях, компетентность при создании и посеве вирусного контента, умение выстраивать коммуникацию бренда за счет привлечения блогеров и лидеров мнений. На основе полученных ответов составлялись два рейтинга: по опыту сотрудничества и по уровню наведенного знания.

«Главной особенностью рейтинга Digital index является его объективность. Он составляется на основе мнения заказчиков услуг, а значит, дает достоверную информацию о том, кто есть кто на российском рынке digital. Высокие позиции в нем – это следствие профессионализма нашей команды и одновременно сильнейшая мотивация для дальнейшего роста и развития», – поделился президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов.