В Китае начал официальное вещание телеканал "Катюша"

1 ноября 2017 года в Пекине в присутствии Председателя Правительства России Дмитрия Медведева и Премьера Государственного Совета КНР Ли Кэцяна состоялось торжественное подведение итогов перекрёстных Годов сотрудничества России и Китая в области СМИ.

Одним из важнейших результатов партнёрства стал запуск первого русскоязычного телеканала с китайскими субтитрами — совместного проекта российского Первого канала и дочерней структуры Центрального Телевидения Китая CTV-Satellite TV Program, Co., Ltd. Теперь жителям КНР доступны лучшие культурные, познавательные и просветительские программы Первого канала, а также золотая коллекция советского и российского кинематографа. Благодаря появлению двуязычного проекта зрители Китая получили возможность познакомиться с российским искусством, наукой, историей, а также современной культурой.

Основа эфира телеканала «Катюша» — художественные и документальные фильмы и российские сериалы, популярные телешоу, музыкальные программы и проекты, рассказывающие о туристических возможностях регионов России. Лучшие развивающие, познавательные программы для детей, в том числе созданные в сотрудничестве с «Роскосмосом». Легендарные проекты Первого канала, которые уже более 20-ти лет пользуются широким спросом у зрителей. Концерты выдающихся российских артистов, популярных в Китае. Большая часть программ будет отведена рассказам о талантливых людях, которые внесли неоценимый вклад в развитие России: Гагарин, Бродский, Станиславский, Плисецкая, Тихонов и многие другие.

Появление на территории КНР канала «Катюша» расширяет и рекламные возможности для продвижения российских товаров и услуг. На сегодняшний день у канала подписан контракт с Национальным туристическим союзом, который выступает квалифицированным оператором по созданию и размещению рекламы на китайском рынке для представителей туриндустрии РФ. Согласно подтверждённым договорённостям, компания «Первый канал. Всемирная сеть» обладает полномочиями по продаже рекламы в эфирном вещании телеканала «Катюша».