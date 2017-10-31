Интервью

"В этом случае нужно искать золотую середину"

&quot;В этом случае нужно искать золотую середину&quot;

Вице-президент АКАР и президент TWIGA Александр Оганджанян о настоящем и будущем рекламы фармпродуктов в России. 

Будет ли эффективно предложение продажи лекарств в супермаркетах? Насколько полезны будут усилия маркетологов в поддержке этой инициативы?

Мне кажется, что удобство для консьюмеров — это главный показатель эффективности предложений подобного рода. Мы знаем, что в продаже лекарств существует огромное количество различных ограничений и законодательных регулировок, чтобы контролировать этот рынок — и это правильно. Здесь нужно найти золотую середину, чтобы потребителю было удобно приобретать эти лекарства, но при этом, все законодательные нюансы должны соблюдаться. Предположу, что для производителей фармацевтических препаратов такой вариант станет очень удобным, поскольку лекарства станут доступнее. Люди смогут приобретать необходимые лекарственные средства в супермаркетах, и им не придется тратить время на походы в аптеки и дополнительное простаивание в очередях. Исходя из всего этого, у маркетинговых агентств появляется новая площадка, где можно будет общаться с потребителями и рассказывать им о лекарственных препаратах, показывать, как их применять и так далее. 

Эффективны ли усилия рекламного сообщества по возвращению доверия к отечественным препаратам в связи с импортозамещением?

В данном случае, эффективность зависит не от рекламного сообщества, а от маркетинговых планов производителей отечественных лекарств. Могу с уверенностью сказать, что мы сегодня имеем целый ряд компаний, которые серьезно занимаются маркетированием своих препаратов, и тратят большие деньги на продвижение своей продукции, чтобы довести информацию до своих потенциальных потребителей. Мы знаем примеры очень успешных российских компаний, которые очень быстро растут, и их доля рынка увеличивается в геометрической прогрессии из года в год. В данном случае, я считаю, что рекламное сообщество готово предлагать производителям крайне эффективные методы продвижения их продукции — от традиционных, использующихся не один десяток лет, до инновационных, подразумевающих использование интернета в качестве рекламной площадки.

Самая дорогая реклама — телевизионная, но она дает и самый широкий охват. Эти расходы оправдывают себя в продвижении фармпродукции?

Мнение о том, что среди всех видов рекламы, телевизионная является самой дорогой — это очень распространенное заблуждение. Однако, несмотря на это, бюджеты, которые выделяются на телерекламу, действительно самые крупные. Тем не менее, за первое полугодие текущего года, интернет всего лишь немного уступил телевидению по выделенным бюджетам. С точки зрения дороговизны мы знаем, что в расчете на стоимость контакта телевидение на сегодняшний день является практически самым дешевым способом доведения информации до потребителей. Именно поэтому это очень эффективный инструмент продвижения. Позволю себе предположить, что если будут приняты ограничения на рекламу фармпродукции, то от этого проиграют телеканалы, которые недосчитаются огромных денег. Отсюда следует, что подобные ограничения скажутся и на потребителях, поскольку урезанный бюджет даст свои плоды. На сегодняшний день фармацевтические производители являются одним из главных рекламодателей и их бюджеты является едва ли не самыми большими на российском рынке. Даже несмотря на ограничения в телевизионной рекламе фармпродуктов, их производители будут вкладывать огромные деньги на их продвижение. Именно поэтому, на мой взгляд, нужно быть крайне осторожным, вводя эти самые ограничения, изучать этот вопрос более тщательно и учитывать все риски.

ФАС стараются тщательно регулировать рекламу фармпродукции и вводят ограничения, которые не устраивают многих производителей. Насколько их действия целесообразны?

Вопрос достаточно сложный. Нужно понимать, что ФАС старается всеми доступными способами ограничить граждан от недобросовестной рекламы и введения в заблуждение конечных потребителей. В то же время, производители препаратов в своей рекламе стараются подчеркнуть преимущества своей продукции. Опять же, я считаю, что в этом случае нужно искать золотую середину, потому что перегибы в любую сторону будут вредить всем сторонам: производителям, рекламным площадкам и, разумеется, потребителям. Решить этот вопрос возможно только за столом переговоров.

Какие заслуги вашей компании в области рекламы фармацевтических препаратов вы считаете наиболее значимыми?

TWIGA и его структурное подразделение Medinform healthcare communication еще с 90-х годов начало заниматься этой проблематикой. Мы очень глубоко в теме продвижения различных фармпрепаратов — рецептурных и безрецептурных, дорогих и дешевых. Мы считаем, что на сегодняшний день являемся одними из сильнейших специалистов в области фармацевтической рекламы. Агентство вложило очень много сил и средств в развитие этого рынка и ответственно за его текущее положение. Нашими приоритетными задачами являются донесение до потребителя достоверной информации, а также предоставление фармпроизводителям современнейших способов коммуникации. Сейчас мы нацелены на то, чтобы привлечь все заинтересованные стороны фармацевтического рынка к столу переговоров и прийти к общему пониманию для развития рынка. По моему мнению, результаты этого круглого стола станут нашим большим достижением, поскольку эта задача действительно серьезная и требует большой самоотдачи и средств.

01.11.2017

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