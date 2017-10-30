Аквион KidZ: средства для здорового детства

Ситуация

«Аквион» - одна из крупнейших фармацевтических компаний в России, решила вывести на рынок первую специализированную линейку детских продуктов лекарственной направленности.

На российском рынке присутствуют препараты-конкуренты по отдельным продуктам, но нет единых «зонтичных» решений, объединяющих продукты разного действия. Каждый препарат новой линейки создан с тщательным учетом специфики детской фармакологии и с опорой на экспертизу «Аквион», а также опыт ведущих педиатров, неврологов и гастроэнтерологов.

Под единым брендом Компания планирует объединить продукты лекарственной направленности:

Для правильной работы кишечника

Для повышения аппетита

Для повышения внимания и усидчивости у непосед

Для улучшения памяти и внимания

Новый бренд – это идеальный баланс полезности и безопасности. Все продукты производятся исключительно из высококачественных компонентов, не содержат искусственные красители, ГМО, ароматизаторы и красители.

Специфика категории, а также функциональные задачи, которые стоят перед брендом, предъявляют особый ряд требований к будущему дизайну. Прежде всего, визуальный образ должен обеспечивать заметность (visibility) упаковки на полке и единство стиля всех SKU в линейке. Дизайн должен одновременно выражать как функциональность продукта (в зависимости от назначения) так и его «детскую» направленность. Необходимо также учитывать конкурентное визуальное окружение, т.к. бренд продается в аптеках и соседствует с категориями БАД и функциональными продуктами для детей.

Задача

Разработать для нового бренда детской линейки лекарственных средств позиционирование, название и визуальный образ упаковки.

Решение

По результатам проведённых исследований, ядром целевой аудитории были выбраны мамы, для которых дети – смысл жизни. Несмотря на зачастую скромный уровень дохода, их дети имеют все самое лучшее, модное, красивое. Всё, что они делают должно быть идеально: вещи отглажены, квартира сверкает, бутылочки простерилизованы, игрушки продезинфицированы, всё лежит на своих местах. Ребенок для них еще один успешный проект, еще один «красный диплом».

Учитывая потребности целевой аудитории, мы решили предложить экспертам-мамам по-настоящему экспертный бренд, Теперь им не нужно ломать голову в поисках натуральных, безопасных и эффективных решений. Новая линейка специализированных долекарственных препаратов от компании «Аквион» с самым правильным сочетанием лечебных, профилактических и потребительских свойств поможет мамам быть уверенными в том, что всё сделано «на отлично». А чтобы сделать выбор было совсем просто, мы объединили все препараты под одним общим названием – «Аквион KidZ».

Визуальный образ бренда KidZ соответствует выбранному позиционированию – он яркий, но минималистичный, цельный, но разнообразный, воспринимается как эксперт, но выглядит в меру ироничным и отражает «детскую» направленность. Главным элементом каждой упаковки стал весёлый персонаж, который визуально «подсказывает» потребителям о предназначении того или иного средства.

Новый лекарственный препарат уже появился в аптеках страны. В планах Компании - дальнейшее расширение линейки новыми эффективными решениями для «экспертных мам».