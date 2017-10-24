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Революция 360: RT представляет серию уникальных панорамных видеороликов о событиях 1917 года

Революция 360: RT представляет серию уникальных панорамных видеороликов о событиях 1917 года

Телеканал RT представляет первые три видеоролика серии «Революция 360», снятых в панорамном формате в рамках международного проекта #1917LIVE.

Каждый из роликов воссоздает эпизоды революционных событий столетней давности. В съемках проекта RT приняли участие известные российские артисты, режиссеры, поэты, такие как Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и Александр Ф. Скляр. Закадровый текст озвучивали Гарик Сукачев и Сергей Гармаш.

Съемки видеороликов RT проходили в аутентичных локациях того времени, в том числе на Витебском вокзале и в Музее-квартире революционера Сергея Аллилуева. Зрители окажутся в разных местах революционного Петрограда: в покинутой усадьбе, подпольной типографии, на конспиративной квартире – и даже на полях сражений Первой мировой войны.

Знаменитый российский режиссер Александр Адабашьян, впервые принимавший участие в съемках в формате 360 градусов, отметил: «Я ни в чем подобном никогда не участвовал, поэтому было очень интересно – что-то совершенно новое и доселе мною неиспробованное. С команды «мотор» до команды «стоп» ты все время находишься в действии: от каждого зависит ритм сцены, от каждого зависит темп ее развития и продвижения. Надо помнить все одновременно. Мне очень понравилась сама идея – показать один революционный день со всех сторон. Не хрестоматийные известные события – залп «Авроры», штурм Зимнего, Керенский на заседании Временного правительства, Ленин на броневике – а один день, который проживаем мы все, не понимая, что это поворотный момент истории. С большим нетерпением буду ждать, когда проект можно будет посмотреть целиком». 

«Июльский кризис в Петрограде» представляет собой зарисовку событий июльского кризиса 1917 года, когда вслед за поражениями на фронте по столице прокатилась волна беспорядков. Зритель становится свидетелем трагедии, развернувшейся в одном из дворов Петрограда.

«Витебский вокзал» переносит зрителя в революционный Петроград марта 1917 года. Раненые солдаты делятся последними новостями с фронта, а беспризорные дети воруют хлеб у уличной торговки. Одну из ролей в ролике исполнил Захар Прилепин.

«В окопах Первой мировой» посвящен участию Российской империи в Первой мировой войне. Вместе с солдатами зритель оказывается в окопе во время атаки.

Всего в серии панорамных видеороликов будет представлено восемь эпизодов, каждый из которых рассказывает истории из жизни в революционную эпоху.

В рамках проекта #1917LIVE RT запустил сайт 1917live.red, где можно посмотреть все видеоролики в формате 360 градусов.

В конце 2016 года RT запустил одну из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались в Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публикуют сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE принимают участие историки из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель, автор бестселлеров Пауло Коэльо. Всего было создано более 80 специальных аккаунтов, все они связаны в Twitter вымышленной газетой «Русский телеграф» (Russian Telegraph, RT). На аккаунты подписались уже около 200 тысяч пользователей, а за время существования проекта хэштег #1917LIVE был использован в более чем 170 тысячах твитов.

Историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE привлекла внимание политиков, журналистов и ученых в США, Европе, Латинской Америке. На аккаунты проекта подписаны мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и на Украине, российская миссия в ООН. За #1917LIVE также следят журналисты таких изданий, как The Guardian, Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Newsweek, France 24. Статьи о проекте были опубликованы более чем на десяти языках.

Спецпроект #1917LIVE стал финалистом престижных международных премий The Drum Social Buzz Awards 2017, Clio Entertainment 2017 и Shorty Social Good Awards.

25.10.2017

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