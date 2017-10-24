Eventiada IPRA Golden World Awards (GWA) приняла работы из 11 стран мира

Завершен приём заявок на международный конкурс коммуникационных проектов – Eventiada IPRA Golden World Awards (GWA) 2017. В этом году на 13 процентов возросло количество участников конкурса по сравнению с 2016-м годом. Заявки в 5 блоках номинаций поступили из 11 стран мира – России, Беларуси, Украины, Англии, Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии, Хорватии, Эстонии и Латвии.

На этой неделе к оценке проектов приступит международный экспертный совет премии. 7 ноября будет объявлен шорт-лист конкурса. Публичные защиты финалистов конкурса пройдут 14-15 ноября. Церемония награждения победителей состоится 16 ноября 2017 года в Москве в МИА «Россия сегодня».

Основанный в 2011 году, в 2017 году конкурс Eventiada Awards стал региональным партнером в России и СНГ крупнейшей глобальной премии IPRA Golden World Awards (GWA). Данная премия проводится одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью (International Public Relations Association/IPRA), формирующей стандарты и принципы коммуникаций во всем мире с 1955 года. Сегодня IPRA является наиболее авторитетным международным профессиональным объединением в сфере PR. Премия IPRA Golden World Awards была учреждена в 1990 году и оценивает лучшие коммуникационные проекты со всего мира.

Конкурс принимает работы на русском и английском языках. Номинации 2017 года проходят при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства здравоохранения РФ, компании «Берингер Ингельхайм», РГСУ. Также существуют специальные совместные номинации с крупнейшей глобальной премией IPRA Golden World Awards (GWA), которые принимают работы только на английском языке. Проекты оценивает международное жюри IPRA GWA, включающее в себя членов глобального совета директоров Международной ассоциации по связям с общественностью и жюри глобальной премии Golden World Awards.

Алексей Сафронов, президент конкурса Eventiada IPRA GWA, генеральный директор Коммуникационной группы «Орта»:

«Мы очень рады, что в этом году продолжает расти и расширяться география и охват конкурса. К проекту присоединились новые страны Западной и Восточной Европы. Международный экспертный совет приступает к оценке конкурса. Мы уверены, что в этом году мы увидим еще более яркие проекты, еще более интересные и увлекательные кампании. От лица конкурса я благодарю всех участников проекта. Мы с нетерпением ждем результатов голосования экспертного совета, который определит шортлист к 7 ноября».

Барт Де Врис, президент международного жюри премии Eventiada IPRA Golden World Awards (GWA), Президент Международной ассоциации по связям с общественностью:

«Нам очень приятно, что конкурс набирает темпы и стремительно развивается, полностью оправдывая свой статус международного. В этом году конкурс вышел на новые страны мира и собрал существенно больше работ. И мне с коллегами предстоит оценить много интересных и оригинальных проектов, и выбрать из них самые достойные награды. Уже совсем скоро мы узнаем, кто же вышел в финал Eventiada IPRA Golden World Awards. А 15-го ноября я лично буду приветствовать представителей лучших проектов, вошедших в шортлист в Москве. Я уверен, что нас ждет по-настоящему креативный и насыщенный заключительный раунд конкурса – публичные защиты. Желаю всем участникам удачи!».

Информация о конкурсе:

Конкурс Eventiada Awards отмечает лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациям в странах СНГ и Восточной Европы. С 2017 года конкурс выступает региональным партнером крупнейшей глобальной премии IPRA Golden World Awards (GWA). В 2017 году в конкурсе приняли участие 11 стран мира.

Организаторами Eventiada Awards выступают КГ «Орта», Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет (РГСУ). Генеральный партнер блока ЗОЖ: «Берингер Ингельхайм». Генеральными российскими медиа партнерами выступают МИА «Россия сегодня», Sostav.ru и Аргументы недели. Форум проходит при поддержке: АКМР, РАСО и АКОС. Отраслевые партнеры: FleishmanHillard Vanguard, event-агентство Elefante, Wibana и Event Management Technologies.