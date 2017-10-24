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Eventiada IPRA Golden World Awards (GWA) приняла работы из 11 стран мира

Eventiada IPRA Golden World Awards (GWA) приняла работы из 11 стран мира

Eventiada IPRA Golden World Awards (GWA) подтвердила статус крупнейшего в Восточной Европе коммуникационного конкурса и приняла работы из 11 стран мира.

Завершен приём заявок на международный конкурс коммуникационных проектов – Eventiada IPRA Golden World Awards (GWA) 2017. В этом году на 13 процентов возросло количество участников конкурса по сравнению с 2016-м годом. Заявки в 5 блоках номинаций поступили из 11 стран мира – России, Беларуси, Украины, Англии, Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии, Хорватии, Эстонии и Латвии.

На этой неделе к оценке проектов приступит международный экспертный совет премии. 7 ноября будет объявлен шорт-лист конкурса. Публичные защиты финалистов конкурса пройдут 14-15 ноября. Церемония награждения победителей состоится 16 ноября 2017 года в Москве в МИА «Россия сегодня». 

Основанный в 2011 году, в 2017 году конкурс Eventiada Awards стал региональным партнером в России и СНГ крупнейшей глобальной премии IPRA Golden World Awards (GWA). Данная премия проводится одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью (International Public Relations Association/IPRA), формирующей стандарты и принципы коммуникаций во всем мире с 1955 года. Сегодня IPRA является наиболее авторитетным международным профессиональным объединением в сфере PR. Премия IPRA Golden World Awards была учреждена в 1990 году и оценивает лучшие коммуникационные проекты со всего мира.

Конкурс принимает работы на русском и английском языках. Номинации 2017 года проходят при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства здравоохранения РФ, компании «Берингер Ингельхайм», РГСУ. Также существуют специальные совместные номинации с крупнейшей глобальной премией IPRA Golden World Awards (GWA), которые принимают работы  только на английском языке. Проекты оценивает международное жюри IPRA GWA, включающее в себя членов глобального совета директоров Международной ассоциации по связям с общественностью и жюри глобальной премии Golden World Awards.

Алексей Сафронов, президент конкурса Eventiada IPRA GWA, генеральный директор Коммуникационной группы «Орта»:

«Мы очень рады, что в этом году продолжает расти и расширяться география и охват конкурса. К проекту присоединились новые страны Западной и Восточной Европы. Международный экспертный совет приступает к оценке конкурса. Мы уверены, что в этом году мы увидим еще более яркие проекты, еще более интересные и увлекательные кампании. От лица конкурса я благодарю всех участников проекта. Мы с нетерпением ждем результатов голосования экспертного совета, который определит шортлист к 7 ноября».

Барт Де Врис, президент международного жюри премии Eventiada IPRA Golden World Awards (GWA), Президент Международной ассоциации по связям с общественностью: 

«Нам очень приятно, что конкурс набирает темпы и стремительно развивается, полностью оправдывая свой статус международного. В этом году конкурс вышел на новые страны мира и собрал существенно больше работ. И мне с коллегами предстоит оценить много интересных и оригинальных проектов, и выбрать из них самые достойные награды. Уже совсем скоро мы узнаем, кто же вышел в финал Eventiada IPRA Golden World Awards. А 15-го ноября я лично буду приветствовать представителей лучших проектов, вошедших в шортлист в Москве. Я уверен, что нас ждет по-настоящему креативный и насыщенный заключительный раунд конкурса – публичные защиты. Желаю всем участникам удачи!».

Информация о конкурсе:

Конкурс Eventiada Awards отмечает лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациям в странах СНГ и Восточной Европы. С 2017 года конкурс выступает региональным партнером крупнейшей глобальной премии IPRA Golden World Awards (GWA). В 2017 году в конкурсе  приняли участие 11 стран мира.

Организаторами Eventiada Awards выступают КГ «Орта», Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет (РГСУ). Генеральный партнер блока ЗОЖ: «Берингер Ингельхайм». Генеральными российскими медиа партнерами выступают МИА «Россия сегодня», Sostav.ru и Аргументы недели. Форум проходит при поддержке: АКМР, РАСО и АКОС. Отраслевые партнеры: FleishmanHillard Vanguard, event-агентство Elefante, Wibana и Event Management Technologies.

25.10.2017

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