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Издательский дом Independent Media объявляет об изменениях в журнале Cosmopolitan

Издательский дом Independent Media объявляет об изменениях в журнале Cosmopolitan

Редакцию Cosmopolitan возглавит Алена Пенева, которая также продолжает занимать должность редакционного директора журнала Grazia. Нынешний главный редактор Cosmopolitan Полина Сохранова приняла решение покинуть компанию после трех с половиной лет работы и сосредоточиться на новых перспективах своей карьеры.

Мария Комарова, генеральный директор Independent Media: «Мы провели поиск кандидата на должность главы редакции Cosmopolitan, и в итоге приняли решение выбрать нашего собственного профессионала. Independent Media вот уже 25 лет задает стандарты глянцевой журналистики, у нас всегда работали сильнейшие профессионалы медиабизнеса. Именно поэтому внутренний кандидат стал лучшим выбором. Алена больше восьми лет успешно возглавляет Grazia, под ее руководством журнал приобрел свой неповторимый стиль. Поэтому мы уверены, что она выведет Cosmopolitan, женский журнал №1 в России, на новый виток развития. Мы очень благодарны Полине за ее работу и желаем успехов в дальнейшей деятельности. А Алене желаем вдохновения и удачи на новом поприще».

Алена Пенева начала свою карьеру в глянце в 2002 году в отделе красоты журнала Vogue. С 2004 года Алена работает в Independent Media. В марте 2009 года она возглавила модный еженедельник Grazia.

«Для меня огромная честь возглавить журнал с такой историей, – прокомментировала Алена Пенева свое назначение. – Я надеюсь оправдать доверие тех, кто поверил в меня, и, самое главное, не подвести миллионы преданных читательниц самого любимого женского журнала в мире. Уверена, что вместе с замечательной командой “Cosmopolitan Россия” мы не только продолжим делать самый честный, откровенный, смелый, увлекательный и модный журнал в стране, но и добьемся новых высот».

«Я ухожу из издательского дома с огромной благодарностью, – сказала Полина Сохранова. – Быть главным редактором Cosmopolitan – невероятный опыт, большая честь и радость. Это журнал, который показал мне, насколько значима работа журналиста в глянце для аудитории, научил создавать интересный и профессиональный контент на новом уровне. Я желаю изданию новых побед и творческих и финансовых успехов».

19.10.2017

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