PR-detox в Pro-Vision: energy recharged!

ХолдингPro-Vision отметил свой 19-й день рождения на берегу Средиземного моря: коллектив компании в полном составе отправился в Турцию, чтобы провести полноценный PR-detox и набраться идей для текущих и новых проектов.

«Ни один сотрудник, даже лучший профессионал своего дела, не может работать в режиме вечных дедлайнов и брейнштормов, особенно когда за пределами офиса его встречает серая московская погода. Чтобы двигаться вперед, креативным людям нужна разрядка и подзарядка. Именно поэтому наша совместная поездка в Турцию – это не просто корпоративный праздник, перенесенный из столичного ресторана или клуба на морское побережье, а настоящий PR-detox. В течении трех дне каждый сотрудник агентства может забыть о проектах и очистить свой разум от огромного потока информации, характерного для сферы интеллектуальных услуг. Мы восстановили силы и готовы к новым победам!» – говорит Владимир Виноградов, президент группы компаний Pro-Vision.

Традиция отмечать день рождения за границей на берегу моря существует в Pro-Vision на протяжении многих лет и является частью авторской программы мотивации сотрудников, которая была разработана руководством Pro-Vision совместно с экспертами Плехановской академии и неоднократно удостаивалась престижных международных премий.